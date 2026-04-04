ফের মেট্রোর সামনে ঝাঁপ! কালীঘাটে ব্যাহত পরিষেবা

বারবার এভাবে মেট্রোর সামনে ঝাঁপের ঘটনা এবং তার জেরে পরিষেবা ব্যাহত হওয়া ও দুর্ভোগ হওয়ার ঘটনায় মেট্রো স্টেশনগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি তুলেছেন যাত্রীরা ৷

কলকাতা মেট্রো (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 2:43 PM IST

কলকাতা, 4 এপ্রিল: ফের মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটল ! শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে ৷ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মধ্যবয়সী ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন আরপিএফ এবং মেট্রোর কর্মীরা ৷ ঘটনার জেরে ভরদুপুরে ব্যাহত হয় পরিষেবা ।

প্রাথমিক তদন্ত থেকে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্যই মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মাঝবয়সী ব্যক্তি ৷ পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

মেট্রো সূত্রের খবর, এদিন দুপুর 1টা 6 মিনিটে আপলাইনে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি ৷ যার জেরে সংশ্লিষ্ট রুটে বেশ কিছুক্ষণ পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷ প্রত্ক্ষয়দর্শীরা জানান, মেট্রো ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে ওই ঝাঁপের ঘটনা ঘটে ৷ তবে স্টেশনে থাকা আরপিএফ এবং মেট্রোর কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন ৷

ঘটনার জেরে দুপুরে পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷ তবে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পরিষেবা সচল রাখা হয়েছিল । তবে দুপুর 1টা 30 মিনিটের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে বলে দাবি মেট্রো কর্তৃপক্ষর ৷

এদিকে বারবার এভাবে মেট্রোর সামনে ঝাঁপের ঘটনা এবং তার জেরে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতির মোকাবিলায় মেট্রো স্টেশনগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি তুলেছেন যাত্রীরা ৷

'আত্মহত্যা' কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

