হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনে বিচারপ্রক্রিয়া কবে শুরু

হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনে বিচারপ্রক্রিয়া কবে শুরু
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রথম তিনদিন আদালতে বসতে পারেন ।
Published : January 30, 2026 at 6:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 30 জানুয়ারি: আর অস্থায়ী নয়, কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের পাহাড়পুরের নতুন স্থায়ী ভবনে এবার শুনানি শুরু হতে চলেছে । আগামী 11 ফেব্রুয়ারি থেকে সেখানে শুরু হতে চলেছে আদালতের কাজ । জলপাইগুড়ির স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চে প্রথম শুনানিতে বসতে পারে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ । কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চকে দিয়েই জলপাইগুড়ির স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ ভবনে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ।
গত 17 জানুয়ারি পাহাড়পুরে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় । উদ্বোধন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুর্য কান্ত । উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-সহ ওড়িশা ও কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা ।
নতুন ভবন উদ্বোধন করে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চকে উত্তরবঙ্গে আইনের 'মন্দির' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন । সার্কিট বেঞ্চের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝাতেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি একে আইনের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ৷ উত্তরবঙ্গকে কলকাতা থেকে দূরত্বের মাশুল আর বিচারের ক্ষেত্রে দিতে হবে না বলে জানান তিনি । সার্কিট বেঞ্চকে কতটা গুরুত্ব বিচারবিভাগ দিচ্ছে তা বোঝাতেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বিচার প্রক্রিয়ার প্রথম দিনে বসতে পারে বলে সূত্রের খবর ।
হাইকোর্ট প্রশাসন সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রথম তিনদিন আদালতে বসতে পারেন । আর একটি অংশ থেকে আবার শোনা যাচ্ছে, 11 ফেব্রুয়ারি থেকে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর প্রথম 15 দিন প্রধান বিচারপতি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বসবেন । ইতিমধ্যেই সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনে প্রধান বিচারপতির এজলাস থেকে শুরু করে তাঁর আবাসন চেম্বার সবই তৈরি ।
জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিত সরকার বলেন, "আগামী 11 ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়ে যাবে । আমাদের কাছে তা খুবই আনন্দের । এবার আমরা স্থায়ী বেঞ্চ চাই । উত্তরবঙ্গের সব জেলাকে নিয়েই সার্কিট চলুক, এটাই চাই । এখন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা নিয়েই সার্কিট চলছে । মালদহ এবং দুই দিনাজপুরও দ্রুত অর্ন্তভুক্তি কেবল সময়ের অপেক্ষা । আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই তিন জেলাকেও সার্কিট বেঞ্চের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ।"