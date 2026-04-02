9 ঘণ্টা ঘেরাওয়ের পর উদ্ধার 7 বিচারবিভাগীয় আধিকারিক, মালদার ঘটনায় রিপোর্ট তলব কমিশনের

9 ঘণ্টা ঘেরাওয়ের পর উদ্ধার 7 বিচারবিভাগীয় আধিকারিক, মালদার ঘটনায় রিপোর্ট তলব কমিশনের
প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান, বিক্ষোভকারীরা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি করেন । অনুমতি না মেলায় বিকেল চারটে নাগাদ তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷
Published : April 2, 2026 at 10:17 AM IST
মালদা, 2 এপ্রিল: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে SIR প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিচার বিভাগের সাতজন আধিকারিককে বিডিও অফিসে ঘেরাও করল স্থানীয় জনতা ৷ 9 ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখার পর তাদের উদ্ধার করল পুলিশ ৷ যার মধ্যে তিনজন মহিলা আধিকারিক ছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরের দিকে কালিয়াচক-2 ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কিছু মানুষ ৷ তাদের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাদের নাম বাদ গিয়েছে ৷ পরে গভীর রাত পর্যন্ত সেই বিক্ষোভ চলে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । যদিও মাঝরাতে বিচার বিভাগের আধিকারিকদের উদ্ধার করে পুলিশ ৷ আর গোটা ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজির রিপোর্ট তলব করেছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷
জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীরা প্রথমে ওই বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি করেন । অফিসে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে বিকেল চারটে নাগাদ তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ কার্যত গোটা বিডিও অফিস চত্বরটি ঘেরাও করে ফেলে বিক্ষোভকারীরা ।
আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালীন অফিসের ভিতরে আটকে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন মহিলা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকও ছিলেন । গোটা ঘটনায় উষ্মা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি । জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।" তিনি আরও জানান, এই ঘটনার বিষয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজির (DGP) কাছে একটি রিপোর্টও তলব করা হয়েছে ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, গত 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকায় যেসব ভোটারের নামের পাশে 'বিবেচনাধীন' (under adjudication) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলি বর্তমানে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন; এর উদ্দেশ্য হল—ওই নামগুলি তালিকায় বহাল রাখা হবে, নাকি বাদ দেওয়া হবে, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা । এবার সেই বিচার বিভাগের আধিকারিকরাও হামলার শিকার হলেন ৷
অন্যদিকে, সুজাপুর, মোথাবাড়িতেও এসআইআর বিরোধী আন্দোলন প্রশাসন কোনওমতে নিয়ন্ত্রণ করে বুধবার ৷ বৃহস্পতিবার সকালে একই আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে পুরাতন মালদায় ৷ SIR-এর নাম বাদ পড়া ভোটাররা নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দিয়েছেন ৷ তবে গতকালের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এদিন প্রথম থেকেই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
এদিন বিক্ষোভকারী মাইনুল হক বলেন, "এই এলাকার 7-8টি সংখ্যালঘু গ্রামের মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে ৷ SIR-এর নামে বেছে বেছে সংখ্যালঘু মানুষদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, যাদের বাবা-মায়ের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে তাদের নাম এমনিতেই ভোটার তালিকায় থাকবে ৷ পরে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সেই বৈধ ভোটারদের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ বাদ পড়া ভোটারদের শতকরা হার প্রায় 50 শতাংশ ৷ এই ভোটারদের অনেকে প্রায় 150 বছর ধরে এখানে বসবাস করেন ৷ আমাদের দাবি, সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় তুলতে হবে ৷ অথচ অনেক অবৈধ ভোটারের নাম তালিকায় উঠেছে ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি ৷"