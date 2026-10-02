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1175 কোটি অনুমোদন, এক দশক আন্দোলনের পর দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাস

second Sevoke Bridge: দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ তৈরি হলে একদিকে যেমন গতি পাবে পর্যটন, অন্যদিকে চিকেন নেকের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই দ্বিতীয় ব্রিজ।

second Sevoke Bridge
দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাস ডুয়ার্স জুড়ে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 10:38 AM IST

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জলপাইগুড়ি, 2 অক্টোবর: অবশেষে স্বপ্ন পূরণের আশা দেখছে ডুয়ার্সের বিস্তর প্রান্তর। সাফল্য এল প্রায় এক দশকের আন্দোলনের। শেষমেষ সরকারি ঘোষণাও হল ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ এবং তার অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য মোট 1175 কোটি টাকা আর্থিক অনুমোদনের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ তারপর থেকেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসছে পশ্চিম ডুয়ার্সের সামগ্রিক জনপদগুলি।

দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ তৈরি হলে একদিকে যেমন গতি পাবে পর্যটন, অন্যদিকে চিকেন নেকের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই দ্বিতীয় ব্রিজ। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন সময়ে এই পথে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। তবে, শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সামরিক বাহিনীর কনভয়ও বহুবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু নির্মিত হলে তার সুফল ঘরে তুলবে ডুয়ার্স, তরাই-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ। বহুদিন ধরে করোনেশন ব্রিজের সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয় সেবক সেতুর দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে 'ডুয়ার্স ফোরাম ফর সোশ্যাল রিফর্ম'। তার অন্যতম কর্মকর্তা চন্দন রায় বলেন, "নতুন সরকার আসার পর আমরা কাজে গতি লক্ষ্য করতে পেরেছি। তবে, যতদিন পিলার তৈরি না হচ্ছে ততদিন বিশ্বাস করব না। তবে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে দার্জিলিং-এর সংসদ রাজু বিস্তাকে, যিনি প্রায় 65টি চিঠি লিখেছেন এই সেতু তৈরির জন্য।"

তিস্তার উপরে 6 লেনের দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ-সহ অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির জন্য মোট 1175 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী। দার্জিলিং জেলার সেবকে তিস্তা নদীর ওপর 6.91 কিলোমিটার দীর্ঘ 6-লেনের বিশাল সেতু নির্মাণের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের গতির মন্ত্র। এই সেতু তৈরি হলে ডুয়ার্স থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব প্রায় 11 কিলোমিটার কমে যাবে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানীতে। মুমূর্ষ রোগীদের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে গতি পাবে পর্যটনও। সর্বোপরি, চিকেন নেকের সুরক্ষায় সড়ক যোগাযোগের এই নতুন মাইলস্টোন সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় সেবক সেতু তৈরি হলে আয়ু বাড়বে ইংরেজ আমলে তৈরি করোনেশন ব্রিজেরও। 2015 সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর আইআইটি খড়গপুরের একটি বিশেষজ্ঞ দল এই সেতু পরীক্ষার পর জানিয়েছিল আর বেশি দিন করোনেশন ব্রিজ ভার বহন করতে পারবে না। কার্যত সেই সময় থেকেই সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নতুন ব্রিজের দাবি উত্তরবঙ্গ জুড়ে গতি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে একশ্রেণীর মানুষ পুরাতন ইংরেজ আমলের এই আর্চ ব্রিজকে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংরক্ষণের দাবিও জানিয়ে আসছেন বহুদিন।

পর্যটন ব্যবসায়ী রাজেন প্রধানের কথায়, "উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে এই সেতুর যোগ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তের সঙ্গে সবথেকে বেশি দেশের সীমান্ত রয়েছে ৷ সেই সীমান্ত সুরক্ষাতেও এই সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম।" সেতুর নিশ্চয়তা পাওয়ার পর উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে অ্যাম্বুলেন্স চালকদের মধ্যেও ৷ অ্যাম্বুলেন্স সংগঠনের প্রতিনিধি শংকর শীল বলেন, "সেবক দিয়ে 10 কিলোমিটার রাস্তা শুধু কিলোমিটারে মাপলে হবে না, পাহাড়ি রাস্তায় প্রচুর সময় লাগে ৷ প্রায়শই ধস নেমে রাস্তা আটকে থাকে। বহু মুমূর্ষ রোগী অ্যাম্বুলেন্সেই মারা যায়। নতুন সেতু তৈরি হলে সময় কম লাগবে ৷ বহু মানুষের প্রাণ বাঁচবে।" তবে শুধু মানুষের প্রাণ বাঁচবে না, ডুয়ার্সের প্রান্তর মনে করে দ্বিতীয় সেবক সেতু উত্তরবঙ্গের বিস্তর চা বাগান এবং অরণ্য ঘেঁষা জনপদের লাইফ লাইনে পরিণত হবে।

TAGGED:

SEVOKE BRIDGE
NORTH BENGAL
দ্বিতীয় সেবক ব্রিজ
ডুয়ার্স
SECOND SEVOKE BRIDGE

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