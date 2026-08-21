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যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের উপাচার্যের

যাদবপুরে তাণ্ডবের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন উপাচার্য । পাশাপাশি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ।

Jadavpur University complaint
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অভিযোগ দায়ের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 3:12 PM IST

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কলকাতা, 21 অগস্ট: ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷ যাদবপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জোর করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, হুমকি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি নষ্ট করার মতো অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে, তিন সদস্যদের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। তারা সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে যে সুপারিশ করবে, সেই মত ব্যবস্থা হবে ৷

অভিযোগপত্রে উপাচার্য দাবি, 19 অগস্ট রাত সাড়ে 12টা নাগাদ একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি জোর করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। তাঁরা হিংসা, ভাঙচুর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি নষ্ট করার মতো কাজেও জড়িয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ, আর্টস-সায়েন্স বিল্ডিংয়ের ক্রসিং এবং অরবিন্দ ভবনের পোর্টিকোয় পতাকা, পোস্টার-সহ বিভিন্ন সামগ্রীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, জ্বলন্ত সামগ্রী অরবিন্দ ভবনের কলাপসিবল গেটের ভিতর দিয়ে ছুড়ে ফেলা হয় বলেও অভিযোগ। ওই সময় ভবনের ভিতরে পড়ুয়া ও নিরাপত্তাকর্মীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, এই ঘটনায় তাঁদের জীবন ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়। পাশাপাশি, ঐতিহ্যবাহী অরবিন্দ ভবনেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং এক নম্বর গেটে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে দেওয়া হয়।

Jadavpur University complaint
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অভিযোগ দায়ের (ইটিভি ভারত)

ক্যাম্পাসের ভিতরে আশ্রয় নেওয়া পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা আছে । এছাড়াও, কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী মেইন হস্টেলের গেট জোর করে ভেঙে বা খুলে ঢোকার চেষ্টা করেন বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তাতে হস্টেলে থাকা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর আশঙ্কা তৈরি হয়। এরপর 20 অগস্ট দুপুর দুটো নাগাদ ফের ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময় কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক বা এমব্লেম ভেঙে দেন এবং সংলগ্ন গেট ও অন্যান্য পরিকাঠামোরও ক্ষতি করা হয় বলে অভিযোগ।

এই সমস্ত ঘটনাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যাদবপুর থানার কাছে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছেন। অভিযোগপত্রে জোর করে প্রবেশ, অগ্নিসংযোগ, মানুষের জীবন বিপন্ন করা, ফৌজদারি হুমকি, মেইন হস্টেলে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার মতো অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

Jadavpur University complaint
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অভিযোগ দায়ের (ইটিভি ভারত)

সিসিটিভি ফুটেজ, বিভিন্ন ভিডিয়ো এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণ, ফরেনসিক তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য, নথি এবং সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে সহযোগিতা করা হবে বলেও অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, ক্যাম্পাসে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা পড়ুয়া, শিক্ষক, কর্মী এবং অন্যান্য অংশীদারদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করেছে। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী অরবিন্দ ভবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুতর। তাই দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন উপাচার্য ৷

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JADAVPUR UNIVERSITY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
অভিযোগ দায়ের উপাচার্যের
JADAVPUR UNIVERSITY COMPLAINT

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