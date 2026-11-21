বিশ্বমঞ্চে বাংলার মেধা, গুগলের পিএইচডি ফেলোশিপ পেলেন যাদবপুরের অভিরূপ
Google PHD Fellowship 2026: তাঁর গবেষণা আগামিদিনে বিশ্বকে পথ দেখাবে বলেও প্রত্যয়ী অভিরূপ । সাফল্যে গর্বিত 'গুরুকুল'। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : November 21, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: বড় স্বপ্ন দেখতে গেলে সব সময় বড় পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় নতুন করে ভাবার সাহস, অজানাকে জানার আগ্রহ আর নিরন্তর গবেষণার তাগিদ। সেই চেষ্টারই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অভিরূপ চট্টোপাধ্যায়। 2026 সালের Google PhD Fellowship-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তাঁর গবেষণা আগামিদিনে বিশ্বকে দিশা দেখাবে বলেও মনে করেন এই বঙ্গতনয় ।
মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় তাঁর কাজই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা মঞ্চে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক অভিরূপের গবেষণার মূল লক্ষ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বড় মডেলগুলিকে কীভাবে আরও দ্রুত, কম খরচে এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা যায় তা নিশ্চিত করা।
অভিরূপের অভিযান
বর্তমানে AI-এর বড় মডেলগুলিকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বারবার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এতে সময় ও খরচ, দুটোই বাড়ে। সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতেই কাজ করছেন অভিরূপ। তাঁর গবেষণায় গুরুত্ব পাচ্ছে এমন প্রযুক্তি তৈরি, যার সাহায্যে কম পরিকাঠামো ব্যবহার করেই AI মডেল আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে ভূ-স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও এই গবেষণার ভবিষ্যৎ প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।
এই স্বীকৃতি অবশ্য শুধু অভিরূপের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। চলতি বছরে বিশ্বের 38টি দেশ থেকে মোট 148 জন গবেষক Google PhD Fellowship পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণায় সহায়তার জন্য গুগল-এর তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে 1 কোটি 30 লক্ষ ডলার। মেশিন লার্নিং এবং ML Foundations বিভাগে বিশ্বজুড়ে নির্বাচিত 43 জনের মধ্যে রয়েছেন অভিরূপ। ভারত থেকে এই বিভাগে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র তিন জন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এই ফেলোশিপ পেলেন।
গর্বিত 'গুরুকুল'
অভিরূপের এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক তথা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সুস্মিতা ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, স্নাতকোত্তর স্তর থেকেই অভিরূপের সঙ্গে কাজ করছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে অভিরূপের অভিনব চিন্তাভাবনা এবং কঠিন সমস্যার সহজ ও নতুন সমাধান খুঁজে বের করার দক্ষতা বরাবরই তাঁকে মুগ্ধ করেছে।
সুস্মিতার কথায়, "আন্তর্জাতিক স্তরের এমন একটি প্রতিযোগিতামূলক ফেলোশিপে অভিরূপের নির্বাচিত হওয়ার খবর আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। এই আর্থিক সহায়তা অভিরূপের গবেষণাকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলেও আমি আশা করি ।"
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক অমিতাভ দত্তের বক্তব্য, অভিরূপের এই প্রাপ্তি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার আন্তর্জাতিক মানের পরিচয়। অন্যদিকে, উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম কোনও গবেষকের এই ফেলোশিপ পাওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আগামিদিনে প্রতিষ্ঠানের আরও তরুণ গবেষককে নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে এই সাফল্য।
সাহসী গবেষক
গুগলের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিভাগের ডিরেক্টর লেসলি ইয়ে-র মতে, প্রযুক্তির বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় গবেষকদের সাহসী প্রশ্ন থেকেই। সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার স্বাধীনতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়াই এই ফেলোশিপের উদ্দেশ্য। অভিরূপের মতো তরুণ গবেষকদের হাত ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা আগামিদিনে আরও নতুন দিশা পাবে।
অভিরুপ বলেন, "আমার এই গবেষণার কাজের পিছনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। অধ্যাপকও আমাকে খুব সাহায্য করছেন। আমি নিজেই বিষয়টি গুগলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারি। আমি খুব খুশি। আমি যে বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করছি সেটা আধুনিক যুগের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। " এরই সঙ্গে তিনি সংযোজন করেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে বিভিন্ন কথা হয় ঠিকই কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনাও হয়।"