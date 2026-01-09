ETV Bharat / state

পুরো দেশ আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাচ্ছে, বঞ্চিত বাংলা; বঙ্গসফরে দাবি নাড্ডা'র

রাজ্যের মানুষকে তৃণমূল সরকার স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে বলে অভিযোগ জেপি নাড্ডার । দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে এমনটাই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বঙ্গসফরে এসে ডক্টরস মিটে জেপি নাড্ডা (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: সারাদেশ যখন আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাচ্ছে তখন বাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে । বঙ্গ সফরের প্রথম দিনে এভাবেই রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ।

দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে এদিন কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'ডক্টরস মিট' (Doctor's Meet)-এ উপস্থিত ছিলেন । এই বিশেষ অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ চিকিৎসক এবং ডাক্তারি ছাত্র, ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'ডক্টরস মিটে' উপস্থিত (ইটিভি ভারত)

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্যবিমার প্রসঙ্গ তোলেন । তিনি আয়ুষ্মান ভারত বা আরোগ্য যোজনার কথা বলেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, "পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা যোজনা হল এই আয়ুষ্মান ভারত । প্রায় 63 কোটি মানুষ অর্থাৎ দেশের প্রায় 40 শতাংশ প্রান্তিক তথা দরিদ্র মানুষজন এই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পেয়েছেন । 33 হাজার হাসপাতাল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্যানেলভুক্ত। প্রায় 10 কোটি মানুষ এই বিমার সুবিধা নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে পেরেছেন ।"

জেপি নাড্ডার আরও সংযোজন, "2017 সালে বিজেপি একটি নতুন স্বাস্থ্যনীতি শুরু করে ৷ দেশজুড়ে তথা উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম এনিয়ে সর্বত্র খুব বিস্তারিত আলোচনা হয় । আঞ্চলিক সম্মেলন হয়েছে, মত বিনিময় হয়েছে ৷ সেইসঙ্গে পাঁচ লক্ষেরও বেশি প্রস্তাব এসেছে, বহু সেমিনার ও সম্মেলন হয়েছে । এরপর একটি স্বাস্থ্য নীতি প্রকাশ করা হয়, যা 2017 সালের স্বাস্থ্য নীতি নামে পরিচিত । বিজেপি 1 লক্ষ 81 হাজার আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির স্থাপন করেছে ।"

দু'দিনের রাজ্য সফরে জেপি নাড্ডা (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমি এখানে রাজনীতির কথা বলতে চাই না তবুও এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলার মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । আমি শেষবার যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন এই রাজ্যের জন্য আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করিয়েছিলাম । কিন্তু পরে জানতে পারি, সেসব আয়ুষ্মান কার্ডগুলিকে ছিঁড়ে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে । তখন আমি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম যে সাধারণ মানুষের কী দোষ, তাঁদের কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে ? এই কার্ড দেশের যে কোনও জায়গায় ব্যবহার করা যাবে । কেউ যদি হিমাচল প্রদেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে সেই রাজ্যেই তাঁর চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে আর সেই চিকিৎসার অর্থ বাংলা থেকে যাবে । দেশের যে কোনও জায়গায় চিকিৎসার জন্য এই কার্ডটি ব্যবহার করা যাবে ।"

ডক্টরস মিটে নবীন ও প্রবীণ চিকিৎসক এবং ডাক্তারি ছাত্র, ছাত্রীরা (ইটিভি ভারত)

এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, "মমতা দিদি কে, কী বোঝাবে । তিনি জানিয়েছিলেন হবে না, করব না । কিন্তু সমস্যাটা কোথায়, কেন হবে না কেন করা যাবে না ? 70 বছরের উপরে যে কোনও মানুষ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিমার সুবিধা ভোগ করতে পারবেন । কিন্তু বাংলার মানুষ এটা পাচ্ছে না । তবে আশার আলো এটাও যে, প্রথমে তিনটি রাজ্য যারা আয়ুষ্মান ভারতের বিরোধিতা করেছিল । ওড়িশায় নবীন পট্টনায়ক এই বিমার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু বিজেপি সরকারে আসার পর ওই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে । দিল্লিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও প্রথমে আয়ুষ্মান ভারতের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তারপর তিনি হেরে যান এবং দিল্লিতেও পদ্মফুল ফোটে । এখন আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে । তাই আমি ভীষণভাবে বিশ্বাসী যে বাংলাতেও হবে, আর এখানেও পদ্মফুল ফুটবে ও আয়ুষ্মান ভারত চালু হবে।"

বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছেন জেপি নাড্ডা (ইটিভি ভারত)

জেপি নাড্ডা এদিন বাংলাকে ভিত্তি করে আরও একটি তথ্য সামনে তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "দেশের মধ্যে বাংলাতে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত (ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেসিও - MMR) অনেক বেশি । সারা দেশে এই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে গড়ে 35 শতাংশ ৷ সেখানে বাংলায় মাত্র 11 শতাংশ। প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুর হার দেখেই এটা বোঝায় যে, এই রাজ্যে জনকল্যাণমূলত সুবিধা ঠিকঠাক মানুষের কাছে পৌঁচ্ছছে না ।"

