অস্ত্র-সহ মগরাহাটে ধৃত দুই তৃণমূল নেতা, জড়িত ছিলেন নাড্ডার কনভয়ে হামলাতেও !

অস্ত্র-সহ মগরাহাটে ধৃত দুই তৃণমূল নেতা, জড়িত ছিলেন নাড্ডার কনভয়ে হামলাতেও !
Nadda convoy attack: 6 বছর আগে দলীয় কর্মসূচিতে এসে হামলার মুখে পড়েছিলেন জেপি নাড্ডা । এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হল ।
Published : September 21, 2026 at 8:27 PM IST
মগরাহাট, 21 সেপ্টেম্বর: এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে ! খুনের চেষ্টার অভিযোগে দুই তৃণমূল নেতার গ্রেফতারির পর আচমকাই আলোচনায় উঠে এল 6 বছর আগে ডায়মন্ড হারবারে তৎকালীন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হওয়া হামলার ঘটনা। সূত্রের খবর, এই দুই তৃণমূল নেতাও জড়িত ছিলেন ওই ঘটনায় ।
সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিম থেকে দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রিপন শেখ ও সঞ্জীব মণ্ডল। একটি খুনের চেষ্টার মামলার তদন্তে নেমেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। জেলার পদ্মপুকুর এলাকার এক বাসিন্দাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে সম্প্রতি মামলা দায়ের হয়।
অভিযোগকারীর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আতঙ্কের কারণে তখন পুলিশে অভিযোগ জানাতে পারেননি। ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রথমে রিপন শেখ ও সঞ্জীব মণ্ডলের নাম সামনে আসে। এরপরই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগও খতিয়ে দেখছে।
তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে বন্দুক এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় বাইক বাহিনী নিয়ে দাপট দেখানো এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। ধৃত সঞ্জীব স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ।
সেদিন কী হয়েছিল ?
এই গ্রেফতারির পর আচমকা আলোচনায় উঠে এসেছে 2020 সালের 10 ডিসেম্বরের সেই বহুচর্চিত ঘটনা। দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তৎকালীন বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। শিরাকোল এলাকায় নড্ডার কনভয়ের উপর হামলার পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পরে ফলতার দোস্তিপুর এলাকাতেও কনভয়ের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় বেশ কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন আহত হন।
সেই সময় হামলার ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। ঘটনার তদন্তে তখনও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন এ নিয়ে আর কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি । এত বছর পর মগরাহাট পশ্চিমের দুই তৃণমূল নেতার গ্রেফতারির পর পুরনো সেই মামলাতেই ফের তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ কী বলছে ?
এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধনের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে নড্ডার কনভয়ে হামলার সঙ্গে রিপন শেখ ও সঞ্জীব মণ্ডলের যোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণেই পুরনো মামলাটি ফের খোলা হয়েছে। তদন্তের আওতায় ধৃত দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। একইসঙ্গে হামলার ঘটনায় আর কারও যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।