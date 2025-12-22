সোজা আসবে বাড়িতে, শীতের মরশুমে এভাবে অনলাইনে অর্ডার করুন জয়নগরের মোয়া
কীভাবে জয়নগরের মোয়া তৈরি হয় ৷ রইল তার ভিডিয়ো ৷ দেখে অলনাইনে কিনে নিন খাঁটি জয়নগরের মোয়া ৷
জয়নগর, 22 ডিসেম্বর: জয়নগরের মোয়ার সুনাম বিশ্বজোড়া । শীতের মরশুমে নলেন গুড়ের তৈরি এই মোয়া খেতে দারুণ লাগে ৷ কিন্তু জয়নগরে গিয়ে মোয়া নিয়ে আসা অনেকের কাছেই ঝক্কির বিষয় ৷ আবার সবসময় খাঁটি মোয়াও পাওয়া যায় না ৷ সেই সমস্যার মুশকিল আসান অনলাইন মাধ্যম ৷ আর আপনাকে যেতে হবে না ৷ প্যাকেট ভর্তি জয়নগরের খাঁটি মোয়া চলে আসবে আপনার বাড়িতে ৷
মূলত, কণকচূড় ধানের খই লাগে প্রসিদ্ধ জয়নগরের মোয়া তৈরিতে ৷ তবে শুধু খই নয়, তার সঙ্গে নলেন গুড়, গাওয়া ঘি, খোয়া ক্ষীর, মধু, কিশমিশ, কাজু বাদাম মিশিয়ে হাতে করে পাক দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু জয়নগরের মোয়া । জয়নগরের অনেক জায়গায় মোয়া পাওয়া যায় ৷ জয়নগর রেল স্টেশনের পাশে বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ দোকান রয়েছে মোয়ার ৷
সেই মোয়া যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, তার উদ্যোগ নিয়েছেন জয়নগরের ব্যবসায়ীরা ৷ এর জন্য নিজ উদ্যোগে তারা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন ৷ যদিও এই উদ্যোগ আজকের নয় ৷ 2022 সালে ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হলেও নানা কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যায় ৷ 2025 সালে সেটি পুনরায় চালু করেছেন ব্যবসায়ীরা ৷
এর ফলে ফের এক ক্লিকেই মিলবে জয়নগরের মোয়া ৷ ব্যবসায়ীদের দাবি, ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলেই 48 ঘণ্টার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছবে জয়নগরের মোয়া । অনলাইন মাধ্যমে জয়নগরের মোয়া এবার জেলা, রাজ্য, দেশ পেরিয়ে পৌঁছবে বিদেশের মাটিতেও ।
আর এই জয়নগরের মোয়া অর্ডার করার জন্য যেতে হবে www.joynagar.com ওয়েবসাইটে ৷ অথবা প্লে-স্টোরে গিয়ে জয়নগরের মোয়া অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে ৷ আর এখান থেকে অর্ডার করলেও মোয়ার গুণগত মান এবং স্বাদের কোনও পরিবর্তন হবে না বলেও দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা ।
জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাসের কথায়, "এখন সবকিছু হচ্ছে আনলাইনে ৷ তাই একইভাবে জয়নগরের মোয়াও পিছিয়ে নেই ৷ আমরাও অনলাইনে মোয়া পরিষেবা দিচ্ছি ৷ অনলাইনের মাধ্যমে জয়নগরের মোয়া পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল 2022 সালে । কিন্তু কোনও কিছু কারণবশত সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় । 2025 সালে মোয়ার মরশুমে সেই পরিষেবা পুনরায় শুরু করা হয়েছে । এখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নয়, দেশের নানা জায়গায়ও মোয়া পৌঁছে দিচ্ছি আমরা ৷ এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের মোয়া চলে যাচ্ছে । এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ৷ আমরা চাই অন্য ব্যবসার মতো অনলাইনে মোয়া ব্যবসারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক ৷"
অনলাইনে এভাবে মোয়া, রাজ্য তথা সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ ৷ দক্ষিণ বারাসাত এলাকার বাসিন্দা অনির্বাণ সাহা বলেন, "আমার দাদা কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকে । এই অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমি খুব দ্রুত এবং খুব সহজ পদ্ধতিতে আমার দাদার কাছে জয়নগরের মোয়া পৌঁছে দিতে পেরেছি । এই অনলাইন প্লাটফর্মের উদ্যোক্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই । এটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা ৷"