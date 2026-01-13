ETV Bharat / state

শুরু হল 400 বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা, একতারা বাজালেন অনুব্রত

ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলায় লক্ষাধিক ভক্ত, সাধু ও পর্যটকের সমাগম। বৈষ্ণব সংস্কৃতি, বাউল গান ও আধ্যাত্মিকতার আবহে জয়দেব কেন্দুলি হয়ে ওঠে এক অনন্য তীর্থভূমি ।

Joydev Kenduli Mela 2026
অজয় নদের তীরে বাউল-ফকিরের এই মেলায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 13 জানুয়ারি: শুরু হল প্রায় 400 বছরের প্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলির মেলা ৷ বাউল গানের তালে একতারা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন অনুব্রত মণ্ডল । ঐতিহ্যবাহী এই মেলাকে ঘিরে প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী ও পর্যটকের সমাগম হয় বীরভূমে ৷

300 বেশি অস্থায়ী আখড়া রয়েছে অজয় নদের তীরে বাউল-ফকিরের এই মেলায় ৷ মকরসংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান সারেন লক্ষ লক্ষ মানুষ । মেলা উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । মেলায় নিরাপত্তায় রয়েছে 3 হাজার পুলিশ ৷

ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলায় একতারা বাজালেন অনুব্রত (ইটিভি ভারত)

1683 সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের তীরে রাধা-বিনোদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই স্থানটির সঙ্গে কবি জয়দেবের নাম জড়িয়ে রয়েছে ৷ 400 বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার শিল্পের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে বহু পৌরাণিক কাহিনি । রয়েছে নানান দেবদেবীর মূর্তি । এই জয়দেব মেলা মূলত বাউল-ফকিরের মেলা হিসাবে পরিচিত । মকরসংক্রান্তির দিন অজয় নদের জলে পুণ্যস্নান সেরে রাধাবিনোদের মন্দিরে পুজো দিতেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগাম হয় ৷

Joydev Kenduli Mela 2026
ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলায় লক্ষাধিক ভক্ত (ইটিভি ভারত)

এদিন বাউল গানের তালে একতারা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন রাজ্য গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল । ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, জেলা শাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল-সহ অন্যান্য বিধায়ক, আধিকারিকরা ৷

অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "এই মেলা বাউল-ফকিরদের মেলা ৷ ছোট থেকে দেখছি মনের টানে মানুষ এখানে আসেন ৷ প্রশাসন খুব সুন্দরভাবে আয়োজন করেছে । ভক্তদের কোনও সমস্যা হবে না ।"

Joydev Kenduli Mela 2026
মেলায় বাউল গান (ইটিভি ভারত)

বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জয়দেব-কেন্দুলির মেলায় রয়েছে স্থায়ী আখড়া 175টি। আর অস্থায়ী আখড়া প্রায় 350 । মেলায় খাবার, পোষাক, পুজোর সামগ্রী প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় 600টি স্থায়ী স্টল বসেছে ৷ অস্থায়ী দোকান প্রায় 2000টি ৷ মেলায় স্বচ্ছ রাখতে প্রায় 300টি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে । বসানো হয়েছে ডাস্টবিন। প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার রুখতে প্রশাসনের তরফে 1 লক্ষ কাপড়ের ব্যাগ মেলায় বিতরণ করা হয়েছে ।

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "মানুষজনের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না-হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আছে ৷ নিরাপত্তা জোরদার থাকছে ৷ জেলার পুলিশ ছাড়াও, বাইরের পুলিশ আনা হয়েছে । বয়স্কদের জন্য টোটো পরিষেবা রাখা হয়েছে । পৌষমেলায় যেমন কোনও সমস্যা হয়নি, এই মেলাতেও হবে না।"

Joydev Kenduli Mela 2026
একতারা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন অনুব্রত মণ্ডল (ইটিভি ভারত)

জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলার নিরাপত্তায় প্রায় 3 হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন রয়েছে ৷ প্রায় 200টি সিসি ক্যামেরা ও 20টি ওয়াচ-টাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এমনকি, ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমেও নজর রাখা হচ্ছে ৷ মেলায় আগত ভক্তদের সুবিধার্থে 40টি পুলিশ সহায়তায় কেন্দ্র রয়েছে । স্নানের ঘাটে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । বিপর্যয় মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি দল রাখা হয়েছে । ইভটিজিং, কেপমারি রুখতে সাদা পোশাকের পুলিশ ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।

'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলে যা না-দেখলে বৃথা, বিস্তারিত ইটিভি ভারতে

TAGGED:

BAUL PERFORMERS IN SAFFRON ROBES
BAUL MELA OF KENDULI IN BIRBHUM
JOYDEV MELA VIBES BY AJAY RIVER
অজয় নদের তীরে জয়দেবে মেলা
JOYDEV KENDULI MELA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.