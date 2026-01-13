শুরু হল 400 বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা, একতারা বাজালেন অনুব্রত

শুরু হল 400 বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা, একতারা বাজালেন অনুব্রত
ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলায় লক্ষাধিক ভক্ত, সাধু ও পর্যটকের সমাগম। বৈষ্ণব সংস্কৃতি, বাউল গান ও আধ্যাত্মিকতার আবহে জয়দেব কেন্দুলি হয়ে ওঠে এক অনন্য তীর্থভূমি ।
Published : January 13, 2026 at 8:31 PM IST
বোলপুর, 13 জানুয়ারি: শুরু হল প্রায় 400 বছরের প্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলির মেলা ৷ বাউল গানের তালে একতারা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন অনুব্রত মণ্ডল । ঐতিহ্যবাহী এই মেলাকে ঘিরে প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী ও পর্যটকের সমাগম হয় বীরভূমে ৷
300 বেশি অস্থায়ী আখড়া রয়েছে অজয় নদের তীরে বাউল-ফকিরের এই মেলায় ৷ মকরসংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান সারেন লক্ষ লক্ষ মানুষ । মেলা উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । মেলায় নিরাপত্তায় রয়েছে 3 হাজার পুলিশ ৷
1683 সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের তীরে রাধা-বিনোদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই স্থানটির সঙ্গে কবি জয়দেবের নাম জড়িয়ে রয়েছে ৷ 400 বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার শিল্পের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে বহু পৌরাণিক কাহিনি । রয়েছে নানান দেবদেবীর মূর্তি । এই জয়দেব মেলা মূলত বাউল-ফকিরের মেলা হিসাবে পরিচিত । মকরসংক্রান্তির দিন অজয় নদের জলে পুণ্যস্নান সেরে রাধাবিনোদের মন্দিরে পুজো দিতেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগাম হয় ৷
এদিন বাউল গানের তালে একতারা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন রাজ্য গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল । ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, জেলা শাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল-সহ অন্যান্য বিধায়ক, আধিকারিকরা ৷
অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "এই মেলা বাউল-ফকিরদের মেলা ৷ ছোট থেকে দেখছি মনের টানে মানুষ এখানে আসেন ৷ প্রশাসন খুব সুন্দরভাবে আয়োজন করেছে । ভক্তদের কোনও সমস্যা হবে না ।"
বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জয়দেব-কেন্দুলির মেলায় রয়েছে স্থায়ী আখড়া 175টি। আর অস্থায়ী আখড়া প্রায় 350 । মেলায় খাবার, পোষাক, পুজোর সামগ্রী প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় 600টি স্থায়ী স্টল বসেছে ৷ অস্থায়ী দোকান প্রায় 2000টি ৷ মেলায় স্বচ্ছ রাখতে প্রায় 300টি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে । বসানো হয়েছে ডাস্টবিন। প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার রুখতে প্রশাসনের তরফে 1 লক্ষ কাপড়ের ব্যাগ মেলায় বিতরণ করা হয়েছে ।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "মানুষজনের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না-হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আছে ৷ নিরাপত্তা জোরদার থাকছে ৷ জেলার পুলিশ ছাড়াও, বাইরের পুলিশ আনা হয়েছে । বয়স্কদের জন্য টোটো পরিষেবা রাখা হয়েছে । পৌষমেলায় যেমন কোনও সমস্যা হয়নি, এই মেলাতেও হবে না।"
জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলার নিরাপত্তায় প্রায় 3 হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন রয়েছে ৷ প্রায় 200টি সিসি ক্যামেরা ও 20টি ওয়াচ-টাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এমনকি, ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমেও নজর রাখা হচ্ছে ৷ মেলায় আগত ভক্তদের সুবিধার্থে 40টি পুলিশ সহায়তায় কেন্দ্র রয়েছে । স্নানের ঘাটে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে । বিপর্যয় মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি দল রাখা হয়েছে । ইভটিজিং, কেপমারি রুখতে সাদা পোশাকের পুলিশ ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলে যা না-দেখলে বৃথা, বিস্তারিত ইটিভি ভারতে