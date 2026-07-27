হেনস্তার বিরুদ্ধে ধর্মতলায় সংবাদকর্মীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি, সামিল নবতিপর সাংবাদিকও

হেনস্তার বিরুদ্ধে ধর্মতলায় সংবাদকর্মীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি, সামিল নবতিপর সাংবাদিকও
শুক্রবার নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে ডাকা মিছিল থেকে সাংবাদিকদের মারধর-হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ৷ সোমবার প্রতিবাদ মিছিল করলেন সাংবাদিকরা ৷
Published : July 27, 2026 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে ডাকা মিছিল থেকে সাংবাদিকদের মারধর, হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল গত শুক্রবার ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার কলকাতার ধর্মতলায় মিছিল করলেন সাংবাদিকরা ৷
এদিন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা কলকাতা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিল করে ধর্মতলা ডোরিনা ক্রসিং মোড়ে আসেন । সেখানেই তাঁরা ডোরিনা ক্রসিং মোড়ের একাংশ অবরোধ করেন । প্রতিবাদ জানান ৷ পাশাপাশি স্লোগান দেন । অধিকাংশ সংবাদকর্মীর হাতেই ছিল প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড । যাঁরা আক্রান্ত, তাঁদের সঙ্গে ঘটনার দিন কী ঘটেছিল, তাও তাঁরা বক্তব্যে তুলে ধরেন । পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থেকে সন্তোষ দত্ত নামে এক নবতিপর সাংবাদিকও যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে ৷
এদিন ধর্মতলায় মিছিল শেষ করে সংবাদকর্মীরা ফিরে যান । যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন শুক্রবারের ঘটনায়, তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লোকভবনে যান রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে দেখা করতে । রাজ্যপাল না থাকায় তাঁরা ফেরত আসেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপালের উপস্থিতিতে তাঁর হাতে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে পরে ৷
উল্লেখ্য, নিটের প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্য়াগের দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন চালাচ্ছিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ সেখানে অনশনও করেন সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত সোনম ওয়াংচুক ৷ গত 20 জুলাই সিজেপির তরফে সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয় ৷ সেই মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর রাজপথে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পুলিশের ওপর আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ৷ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের বিরুদ্ধে এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে ৷
এর পর দেশের বিভিন্ন শহরে যন্তরমন্তরের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মিছিল হয় ৷ শুক্রবার তেমনই একটি মিছিল হয় কলকাতায় ৷ যে মিছিলের আয়োজক ছিল বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ৷ অভিযোগ, সেই মিছিল থেকেই সংবাদমাধ্যমকে টার্গেট করা হয় ৷ একাধিক সাংবাদিককে হেনস্তা করা হয় ৷ অনেককে মারধর করা হয় ৷ মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গেও অশালীন আচরণ করা হয় ৷ কেউ সংবাদকর্মীদের লক্ষ্য করে বোতল থেকে জল ছোড়েন, কেউ থুথু ছেটান । বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয় ৷
ঘটনার পর পরই হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি দোষীদের কড়া শাস্তির কথা বলেন ৷ আহত সাংবাদিকদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই ঘটনায় উদ্যোক্তা বাম ছাত্র সংগঠনগুলি রাতেই দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি দেন ও হাসপাতালে ছাত্র নেতৃত্ব আহত সাংবাদিকদের দেখতে যান । তাঁরা স্পষ্ট করেন, যারা উৎশৃঙ্খল আচরণ করে হামলা হেনস্তার ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয় ।
সাংবাদিক ও পুলিশের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে 16 জন গ্রেফতার হয়েছেন ৷ বিধানসভা থেকে এই ঘটনায় কড়াবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ গুন্ডা দমন আইনের আওতায় এই মামলার তদন্ত চলবে বলেও তিনি জানান ৷ সোমবার ধৃতদের নিয়ে ধর্মতলায় যায় কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণও করা হয় ৷
অন্যদিকে জলপাইগুড়ি থেকে এই ঘটনা নিয়ে আরও একবার কড়াবার্তা শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ৷ তিনি বলে, ‘‘এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক হেনস্তায় হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন ? সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছি । জিডি না করে এফআইআর করিয়েছি । 16 জন গ্রেফতার ৷ সকাল 10টায় এনে 2টোয় ছেড়ে দেওয়ার সেটিং নয় । জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার । নতুন কোনও আইন আনার দরকার নেই ৷ আমরা আপনাদের সর্বতোভাবে পাশে আছি ৷ এটা বিজেপি সরকার ৷’’