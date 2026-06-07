পকসো-সহ একাধিক মামলা, তালা খুলিয়ে বাড়ি থেকে গ্রেফতার জোড়াসাঁকোর তৃণমূল কাউন্সিলর

পকসো-সহ একাধিক মামলা, তালা খুলিয়ে বাড়ি থেকে গ্রেফতার জোড়াসাঁকোর তৃণমূল কাউন্সিলর
কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে কয়েকজন বিজেপি সমর্থক ডিম নিয়ে প্রতিবাদ দেখানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । তবে পুলিশের তৎপরতায় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ৷
Published : June 7, 2026 at 1:12 PM IST
কলকাতা, 7 জুন: কলকাতা পুরনিগমের আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিশ । রবিবার সকালে জোড়াসাঁকোর 39 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিনকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে । লালবাজার সূত্রে খবর, পকসো আইন-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর থেকেই জসিমউদ্দিনের বাড়ির সামনে মোতায়েন ছিলেন বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে ডাকাডাকি করেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি । বাড়ির গেট তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল । প্রায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষার পর চাবি বানানোর মিস্ত্রি ডেকে বাইরে থেকে তালা খোলা হয় । এরপর পুলিশ ভিতরে প্রবেশ করে কাউন্সিলরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
তদন্তকারীদের দাবি, তিন বছর আগে এলাকায় এক নাবালিকাকে হেনস্তার ঘটনায় জসিমউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নাম সামনে এসেছিল । সেই সময় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল । বর্তমানে ওই নাবালিকা কলেজে পড়াশোনা করেন । অভিযোগ, শনিবার তাঁকে ফের হেনস্তা করা হয় এবং পুরনো মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ ও হুমকি দেওয়া হয় । এরপর তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের করা হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বেআইনি কার্যকলাপ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, ভয় দেখানো, নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ এবং শ্লীলতাহানির মতো একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে মহম্মদ জসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি পকসো আইনের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে ।
গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে জড়ো হন তাঁর অনুগামীরা । অন্যদিকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও সেখানে বিক্ষোভে শামিল হন । দুই পক্ষের স্লোগানকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েকজন বিজেপি সমর্থক ডিম নিয়ে প্রতিবাদ দেখানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । তবে পুলিশ দ্রুত জসিমউদ্দিনকে বাড়ি থেকে বের করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ায় সেই সুযোগ মেলেনি ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পরই বিদায়ী শাসকদল তৃণমূলের কাউন্সিলররা পরপর গ্রেফতার হচ্ছেন ৷ সপ্তাহখানেক ধরে একে একে কলকাতা পুরনিগমের একাধিক কাউন্সিলর পুলিশের জালে ৷ কারও নামে শ্লীলতাহানি, কারও নামে তোলাবাজি, আবার পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ তার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে কলকাতা পুলিশ ৷ শনিবারই পাটুলিতে তোলাবাজি ও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা পুরনিগমের 101 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এরপর রবিবার গ্রেফতার করা হল মহম্মদ জসিমউদ্দিনকে ৷