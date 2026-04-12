জোকায় ট্রাইবুনাল ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে, পরিদর্শনে বিচারপতিরা
ট্রাইবুনাল শুরু হওয়ার আগেই এদিন কিছুটা বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে এসেছে । স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এদিন একাংশ ভোটার সেখানে এসেও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন ।
Published : April 12, 2026 at 5:40 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 12 এপ্রিল: ক্রমশ এগিয়ে আসছে ভোটের দিন, এদিকে এখনও বহু ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় ৷ এমন আবহে দক্ষিণ কলকাতার জোকা এলাকায় ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনকে কেন্দ্র করে শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে এসআইআর এর গুরুত্বপূর্ণ ট্রাইবুনালের কাজ ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ । আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে পারে এই প্রক্রিয়ার । ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে কৌতূহল, পাশাপাশি প্রত্যাশার পারদ চড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।
ট্রাইবুনাল চালুর আগে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিরা এদিন কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন । পরিষেবা দিতে গিয়ে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেকারণেই এই পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, এদিন পরিদর্শনে গিয়ে বিচারকরা সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিকাঠামো, নথিপত্র ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন ।
তবে ট্রাইবুনাল শুরু হওয়ার আগেই এদিন কিছুটা বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে এসেছে । ইতিমধ্যেই যাঁদের ডাকা হয়েছে, তাঁদের একাংশ নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্রে পৌঁছলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন । অপু চক্রবর্তী নামে এক মহিলা জানান, "আমাদের আজ ডাকা হয়েছিল । কিন্তু এসে বলা হল, কাল আবার আসতে হবে !" একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন বেহালা পূর্বের বাসিন্দা কৌশিক জানা । তাঁর কথায়, "আজ এসে জানলাম রবিবার বন্ধ । তাই কাল সোমবার আবার আসতে বলা হয়েছে ।"
এই ঘটনাগুলি প্রশ্ন তুলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে । বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাইবুনালের মতো সংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সুসংগঠিত পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি । নচেৎ দূরদূরান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হতে পারেন । তবে এই সাময়িক অসুবিধার মধ্যেও আশাবাদী অনেকেই । তাঁদের মতে, SIR এর বিচারাধীন তালিকায় নাম থাকা নিয়ে অনেকেই উদ্বেগের মধ্যে রযেছেন ৷ ট্রাইবুনালের কাজ শুরু হলে তাঁরা সকলে সেই উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবেন বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, উদ্যোগটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উপকৃত হবেন অসংখ্য মানুষ । তবে সেই সঙ্গে তাঁদের স্পষ্ট দাবি, প্রক্রিয়াটি যেন হয় সহজ, স্বচ্ছ এবং সময়নিষ্ঠ।
সব মিলিয়ে, জোকার এই ট্রাইবুনাল এখন প্রশাসনিক গুরুত্বের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু । এখন নজর একটাই, শুরুটা কতটা মসৃণ হয় এবং বাস্তবে কতটা স্বস্তি মেলে মানুষের জীবনে । কারণ, ভোট যে আর বেশি দেরি নেই !
