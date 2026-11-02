বাসে উঠলেই দিতে হবে 20 টাকা ! মন্ত্রীকে প্রস্তাব মালিকদের
Bus fare: রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে তা এখনও স্পষ্ট নয় । এর আগে শেষবার বাস ভাড়া বেড়েছিল 2018 সালে ।
Published : November 2, 2026 at 9:54 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: আবারও বাসের ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে চিঠি দিল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। সোমবার জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে পরিবহণ মন্ত্রীকে এই চিঠি তথা আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাসের নূন্যতম ভাড়া 20 টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে চিঠিতে । তবে পরিবহণ দফতর এ ব্যাপারে কী ভাবছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
বিভিন্ন দূরত্বের জন্য ভাড়ার একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা এবং প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে চিঠিতে। প্রথম 4 কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া বাড়িয়ে 20 টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে । এখন এই দূরত্বে ভাড়া 10 টাকা । 4 কিমির জন্য 20 টাকা ভাড়া চাওয়া হচ্ছে মানে প্রতি কিলোমিটারে ভাড়়া দাঁড়াচ্ছে 1 টাকা 20 পয়সা। এক্সপ্রেস বাসের ক্ষেত্রে 4 কিমি পর্যন্ত 25 টাকা এবং পরবর্তীতে প্রতি কিলোমিটারে 1 টাকা 50 পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ এসি বাসের ক্ষেত্রে 4 কিমি পর্যন্ত ভাড়া বাড়িয়ে 40 টাকা করার আবেদন জানানো হয়েছে। ভলভো বাসের ক্ষেত্রে 2 কিমি পর্যন্ত 40 টাকা ভাড়া ধার্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কাছে সংগঠনের তরফে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের সরকারি বাস, এক্সপ্রেস বাস, এসি বাস এবং মিনিবাসের ভাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্বিন্যাস করা দরকার।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিষেবা বর্তমানে প্রায় অচলাবস্থার মুখোমুখি। শেষবার 2018 সালে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল। এরপর করোনার ধাক্কা এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার কারণে বাস মালিকরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।
তার পাশাপাশি জ্বালানির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি, যন্ত্রাংশ, টায়ার, বিমার খরচ এবং কর্মীদের বেতন- সহ বিভিন্ন দৈনন্দিন, মাসিক ও বার্ষিক পরিচালনা খরচ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে ভাড়া বাড়েনি। ফলে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই বলে দাবি করা হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়-সহ বিভিন্ন জেলার মিনিবাস যেমন দুর্গাপুর, আসানসোল, মালদা ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে এবং অন্য দূরপাল্লার মিনিবাসের ভাড়াও নতুন করে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।