ETV Bharat / state

যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সত্ত্বেও ভোটের ডিউটি! ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষকরা

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরি গিয়েছে 26 হাজারের৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবার ভোটের ডিউটির দায়িত্ব পেয়েছেন৷ এই নিয়ে ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষকরা৷ সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন৷

Jobless Teachers on Election Duty
যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সত্ত্বেও ভোটের ডিউটি কেন, প্রশ্ন চাকরিহারা শিক্ষকদের
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 9:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে। সময় যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই, প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসনও। এবার দু’দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নির্বাচন, আর সেই নির্বাচন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে সরকারি কর্মীদের কাঁধে। কিন্তু এই দায়িত্ব বণ্টন নিয়েই তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। যাঁদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থা, তাঁদের হাতেই কেন তুলে দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব — এই প্রশ্নই এখন সামনে আনছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা।

2016 সালের শিক্ষক ও অশিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির জেরে প্রায় 26 হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। যদিও এঁদের মধ্যে অনেকেই সরাসরি ‘অযোগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত নন। বরং আদালতের পর্যবেক্ষণে বহু ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তাঁরা ‘নট স্পেসিফিক্যালি ফাউন্ড টু বি টেইন্টেড’। অর্থাৎ তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে দুর্নীতির প্রমাণ নেই। এই অবস্থায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে অনেকেই নতুন করে পরীক্ষায় বসেছেন। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফলাফলেও অনিশ্চয়তা কাটেনি — কেউ সুযোগ পেয়েছেন, কেউ তালিকার বাইরে থেকে গিয়েছেন।

Jobless Teachers on Election Duty
চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন

এই পরিস্থিতির শিকার শিক্ষক অমিত কুমার ভুঁইয়া। হয়তো এবারই তাঁর শেষ নির্বাচনী কাজ। এই শিক্ষকের বক্তব্যে উঠে আসছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা। তিনি বলেন, “আমাদের ক্ষেত্রে একদিকে বলা হচ্ছে আমরা ‘নট স্পেসিফিক্যালি ফাউন্ড টু বি টেইন্টেড’, আবার অন্যদিকে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতা নিয়ে একটা দ্বিধা তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু যখন ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা আসে, তখন সেই রাষ্ট্রই আমাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখছে। যদি আমরা অযোগ্য হই, তাহলে এই দায়িত্ব কেন? আর যদি যোগ্য হই, তাহলে আমাদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হল কেন?” তিনি আরও বলেন, “এই দ্বিচারিতা আমাদের মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে। একদিকে জীবিকা অনিশ্চিত, অন্যদিকে আমাদের দিয়ে রাষ্ট্রের কাজ করানো হচ্ছে — এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন।”

একইভাবে শিক্ষক সত্যব্রত জানা আরও তীব্র ভাষায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, “আমরা সংবিধান মেনে চলি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সেই আইনই যখন আমাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার দিতে ব্যর্থ হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে। 26 হাজার মানুষের ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরি করা গেল না — কে যোগ্য, কে অযোগ্য। অথচ আমাদের বলা হচ্ছে আমরা অযোগ্য। আবার সেই আমরাই ভোটে বসে কলম চালাব, সেই কলমের খোঁচায় নির্বাচিত হবেন নেতারা, যারা ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণ করবেন। আমরা অযোগ্য থেকে যাব, আর তারা রাজ্য শাসন করবেন — এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া খুব কঠিন।”

Jobless Teachers on Election Duty
চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন

রাকেশ আলমের বক্তব্যেও উঠে আসে একই সুর। তিনি বলেন, “প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দায় আমাদের উপর চাপানো হয়েছে। যারা প্রকৃত দোষী, তারা পার পেয়ে গিয়েছে। আমাদের ‘আনটেইন্টেড’ পরিচয়টাকেও ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কেউ অযোগ্য থাকতে পারে। যদি সত্যিই রাষ্ট্র মনে করে আমরা অযোগ্য, তাহলে কেন বারবার আমাদের উপর নির্বাচনের মতো গুরুদায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? আমরা 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন করেছি, তার আগেও করেছি, আবার 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনেও ডাক আসছে। এটা স্পষ্ট যে আমাদের যোগ্যতার উপর রাষ্ট্রের আস্থা আছে। তাহলে আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে এত দ্বিধা কেন?” তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের সঙ্গে এই দ্বিচারিতা বন্ধ হোক। আমরা যদি যোগ্য হই, তাহলে আমাদের পুরনো চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে।”

এই মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যেই অনেক শিক্ষক দ্বিধায় ভুগছেন — নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন কি, করবেন না! অমিত কুমার ভুঁইয়া বলেন, “মানসিকভাবে কেউই এই ডিউটি করতে চাইছে না। কারণ, আমরা বুঝতে পারছি না, একদিকে আমাদের অযোগ্য বলা হচ্ছে, অন্যদিকে জোর করে আমাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা হচ্ছে। অনেকেই ডিউটি এড়াতে চাইছেন, কিন্তু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।”

অন্যদিকে বাস্তবের চাপে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন দায়িত্ব নিতে। শিক্ষিকা মৌমিতা গায়েন বলেন, “আমি ডিউটি এড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে নতুন করে শোকজ, দৌড়াদৌড়ি — এইসব সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। তাই বাধ্য হয়েই ডিউটি করছি। আমরা এখনও সরকারি কর্মচারী হিসেবে বেতন পাচ্ছি, তাই কাজও করছি। কিন্তু সরকার আমাদের নিয়ে কী ভাবছে, সেটা বুঝতে পারছি না।”

শিক্ষক সংগঠনগুলিও এই পরিস্থিতিকে চরম অন্যায় হিসেবে দেখছে। তাঁদের দাবি, আগে এই শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হোক, তারপর তাঁদের উপর দায়িত্ব চাপানো হোক। যোগ্যদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বহাল করার দাবিও জোরদার হচ্ছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চে সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ‘‘এটা একেবারে তাঁদের উপর অন্যায়, অবিচার। এর প্রতিকার হোক৷ আমরা এখনও বলছি যে এদের বিচার চাই যে যোগ্যদের যাতে সসম্মানে পুনর্বহাল করা হয়৷ তাঁরা চাকরি ফিরে পাক এবং তাঁরা ডিউটিতেও যান সম্মানের সঙ্গে।’’

TAGGED:

SSC RECRUITMENT SCAM VERDICT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
চাকরিহারা শিক্ষক
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি
JOBLESS TEACHERS ON ELECTION DUTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.