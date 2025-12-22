ETV Bharat / state

9 মাস বেতনহীন, পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা

তাঁরা করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবনের উদ্দেশে মিছিল শুরু করেন । মিছিল এগিয়ে যায় বিকাশ ভবনের কিছুটা দূরে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে ।

ETV BHARAT
পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 22, 2025 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: কেটে গিয়েছে ন'মাস, এখনও বেতনহীন শিক্ষাকর্মীরা । সেই বেতন অবিলম্বে শুরু করার দাবিতে সোমবার তাঁরা পথে নামলেন । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের স্কুলে ফিরিয়ে বেতন চালু করতে হবে । সেই দাবি নিয়েই সোমবার তাঁরা করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবনের উদ্দেশে মিছিল শুরু করেন । প্রথমে পুলিশ তাঁদের মিছিলে বাধা দিলেও, সেই বাধা পেরিয়ে মিছিল এগিয়ে আসে বিকাশ ভবনের কিছুটা দূরে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে । সেখানেই পুলিশের বাধা পেয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা । বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে তাঁদের তুলে দেয় ৷

এদিনের মিছিলে অনেকেই আসেন তাঁদের পরিবার নিয়ে । কেউ আবার মিছিলে যোগ দেন বাড়ির বউমার চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে । স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে এদিন মিছিলে এসে গ্রুপ ডি কর্মী আনন্দ গায়েন ক্ষোভের সুরে বলেন, "ভারতের বিচারব্যবস্থা আজ শুধু ছাড় দিয়েছে শিক্ষকদের । আমরা শিক্ষাকর্মীরা যোগ্য হয়েও রাস্তায় বসে আছি । আজ পরিবার নিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি । কারণ বাবার 75 বছর বয়স । এই বয়সে তিনি একদিন করে লেবারির কাজ করছেন । স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারছি না । মেয়েকে পড়াশোনা করাতে পারছি না । এর চেয়ে তো মৃত্যুদণ্ড ভালো ছিল ।"

পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পথে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গত 3 এপ্রিল আদালতের রায় বেরোতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল মগরার গ্রুপ সি কর্মী সোমা রায়ের । কারণ তাঁর মাথার উপর তখন বিরাট ঋণের বোঝা ৷ আজকের মিছিলে এসে তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে বাবা অসুস্থ । তাঁকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে পারছি না । আমি একমাত্র রোজগেরে ছিলাম বাড়িতে । যখন চাকরি পেয়েছিলাম তখন একাধিক পরীক্ষা হয়েছিল নিয়ম মেনে । কিন্তু কীভাবে একদিনে আমার সরকারি চাকরি চলে গেল, এটা ভাবতেই পারি না ।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত 31 ডিসেম্বর থেকে শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছে 31 আগস্ট পর্যন্ত । সেই দিন পর্যন্ত তাঁরা বেতন পাবেন । কিন্তু 3 এপ্রিলের পর থেকে একদিনের জন্যও স্কুলে যাননি শিক্ষাকর্মীরা । কর্মীর অভাবে বেহাল দশা স্কুলগুলোও । তাই এদিনের মিছিলে শামিল হয়েছিলেন কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকও ।

ফুল মালঞ্চ ঋতুনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বরীশকুমার দত্ত জানান, "শুধুমাত্র শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালনো যায় না । শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকাও অপরিসীম । এই মুহূর্তে স্কুলে রেজাল্টের কাজ চলছে । এরপর হবে ভর্তি প্রক্রিয়া । শিক্ষাকর্মীরা না-থাকায়, সেই চাপ গিয়ে পড়ছে প্রধান শিক্ষকদের উপর । আমার নিজের স্কুলে সাতজন গ্রুপ সি ও ডি-র চাকরি চাকরি চলে গিয়েছে । কর্মীদের ছাড়া স্কুল চলে না ৷"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

JOBLESS STAFFS PROTEST
চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিক্ষোভ
RECRUITMENT SCAM
NON TEACHING STAFFS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.