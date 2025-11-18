কোলে সন্তানকে নিয়েই নথি যাচাই পর্বে চাকরিহারারা, সামিল বিশেষভাবে সক্ষম নতুন পরীক্ষার্থীও
ফের শিক্ষকতা করতে পারবেন কি না নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না 2016 সালের চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তবে চাকরি নিয়ে আশাবাদী নতুন পরীক্ষার্থী ৷
Published : November 18, 2025 at 5:09 PM IST
বিধাননগর, 18 নভেম্বর: আজ থেকে শুরু হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাইয়ের কাজ । মঙ্গলবার প্রি-ইন্টারভিউ পর্বে যেমন সামিল হলেন নতুন পরীক্ষার্থীরা, তেমনই দেখা গিয়েছে বেশ কিছু চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষককে । দূর দূরান্ত থেকে কোলের সন্তানকে নিয়ে তাঁরা হাজির হয়েছেন করুণাময়ীতে এসএসসির নতুন ভবনে ৷ আবার বিশেষভাবে সক্ষমদেরও নথি যাচাই পর্বে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে ।
তবে সদ্য মায়েরা বেশিরভাগই চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষিকা । পরীক্ষা দেওয়ার সময় ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা । এমনকি যখন সুপ্রিম কোর্টের কালির খোঁচায় তাঁদের চাকরি বাতিল হয় তখনও তাঁরা গর্ভবতী । তাঁদের কথায়, চাকরি হারিয়ে মানসিকভাবে বিধস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা ৷ তবে পরিবার পাশে থাকায় সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন ৷ কিন্তু নতুনভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেও তাঁরা চাকরি পাবেন কি না তার নিশ্চয়তা নেই ৷
2016 সালের চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন হলেন সুপর্ণা পাল ৷ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছেন দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের এই বাসিন্দা ৷ একমাসের সন্তানকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে এদিন তিনি সোনারপুর থেকে করুণাময়ীতে এসএসসির নতুন ভবনে এসেছেন নথি যাচাই পর্বে অংশ নিতে ৷
সুপর্ণা বলেন, "ভেতরে ভেরিফিকেশন হল ৷ ওনারা ডেকে আমার সমস্ত তথ্য দেখলেন এবং আমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করালেন ৷ কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ জিনিস ওনারা করছেন সেটা হল, আমাকে কোনও রিসিভ কপি দেয়নি এখনও ৷" তিনি আরও বলেন, "শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ ছিলাম সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা দিয়েছি ৷ আমাদের জোর করে আগুনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ৷"
সুপর্ণা পালের স্বামী কলেজের প্রফেসর সুমিত নস্কর বলেন, "চাকরি হারিয়ে আমার স্ত্রী মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েছিল ৷ প্রচুর লোন চলছিল ৷ এরই পাশাপাশি ও অন্তঃসত্ত্বা ছিল ৷ ওই পরিস্থিতিটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না ৷ আমরা ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম তাই ও নিজেকে সামলাতে পেরেছে ৷ আজ তথ্য যাচাই হল কিন্তু নিশ্চিত নয় যে স্ত্রী চাকরিটা পাবেই ৷ কারণ অনেককেই ডাকা হয়েছে এখানে ৷"
আরেক চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষিকা হুগলির মানকুণ্ডুর বাসিন্দা পিয়ালী ঘোষ ৷ তিনিও কোলে সদ্যজাতকে নিয়ে এসেছেন এসএসসি ভবনে ৷ তিনি বলেন, "একজন সৎ ও যোগ্য মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির শিকার আমরা সকলে ৷ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খুব কঠিন পরিস্থিতি ছিল আমার ৷ তার মধ্যেও পরীক্ষা দিয়েছি ৷ ভাবতে পারিনি এতদূর আসতে পারব ৷ ঈশ্বরের কৃপায় এসেছি ৷ আজকে ভেরিকেশন খুব ভালো হল ৷ ভেতরে যাঁরা ছিলেন ওনারা খুব ভালো ব্যবহার করেছেন ৷ সকলে সহযোগিতা করেছে ৷"
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যোগ্য চাকরিহারাদের বাড়তি 10 নম্বর দেওয়া হয়েছে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ৷ তাই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বেশকিছু নতুন চাকরিপ্রার্থীদের ৷ কিন্তু এদিন নতুন বা পুরনো পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্বেষ তো দূর, বরং একে ওপরের প্রতি সহানুভূতি শোনা গেল তাঁদের গলায় ৷
এ বিষয়ে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষিকা সুপর্ণা পাল বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম আমাদের আলাদা করে পরীক্ষা নেওয়া হোক ৷ আমাদের কেন নতুনদের সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া হল ৷ তখন নতুন পরীক্ষার্থীরা কোনও প্রতিবাদ করেনি ৷ তাহলে এখন কেন প্রতিবাদ করছে ৷ সবটাই এসএসসি ও সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে হয়েছে ৷ আমাদের বিনা দোষে চাকরি গিয়েছে ৷ 2016 সালের সব যোগ্যা প্রার্থীরা চাকরি পাক এটাই চাইব ৷ সবার চাকরি সরকারকে সুরক্ষিত করতে হবে ৷ শূন্যপদ বাড়ালে আরও ভালো হয় ৷"
পিয়ালী ঘোষের কথায়, "এটা তো খুব কষ্টকর ৷ নতুন পরীক্ষার্থীদের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে ৷ কারণ অনেকদিন তো পরীক্ষা হয়নি ৷ আমি আশা রাখব যাতে ওনারাও চাকরির সুযোগ পান ৷ বেকার হিসাবে রয়েছি ৷ ফলে বুঝি বেকারত্বের কী জ্বালা ৷ শূন্যপদের বিষয়টা বলতে পারব না ৷ কারণ আমি নিজেও চাকরিটা পাব কি না নিশ্চয়তা নেই ৷ 10 জনের জন্য 16 জনকে ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হচ্ছে ৷ কারা শেষ পর্যন্ত চাকরি পাবে জানি না ৷ অযোগ্যরাও চাকরি পাচ্ছে শুনেছি কিন্তু আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই ৷ তাই এই বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না ৷"
মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থেকে এসেছেন নতুন চাকরিপ্রার্থী সনৎ হালদার ৷ ছোটবেলায় জ্বর হয়েছিল তাঁর ৷ সেখান থেকেই পায়ের সমস্যা ৷ পরে পোলিও হয়ে যায় ৷ এখন লাঠিই ভরসা তাঁর ৷ তাতে ভর করে হেঁটে এসেছেন এসএসসি ভবনে ৷ বাড়িতে দিদিরা ও বাবা রয়েছেন ৷ সনৎ বলেন, "2016 সালে পরীক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু পাশ করতে পারিনি ৷ এবারও আরও ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ৷ তাই পাশ করেছি ও ভেরিফিকেশনের জন্য ডাক পেয়েছি ৷ ভেরিফিকেশন ভালোই হয়েছে ৷ তবে যেহেতু আমি বিশেষভাবে সক্ষম তাই 10 পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমার সার্টিফিকেটটা রিন্যুয়াল করা হয়নি, ওই নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল ৷ ওটা রিন্যুয়াল করে নিতে বলেছে ৷ আমি আশাবাদী চাকরিটা পাব ৷"
যোগ্য চাকরিহারাদের যে অতিরিক্তি নম্বর দেওয়া হয়েছে সেটিকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি ৷ বলেন, "ওদের অভিজ্ঞতার জন্য এই নম্বরটা দেওয়া হয়েছে ৷ এটা ওরা পাওয়ার যোগ্য ৷ আসন সংখ্যা বাড়ানো হলে ভালো হবে ৷"