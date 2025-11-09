হাইকোর্টের নির্দেশে পরীক্ষা, তবুও একাদশ-দ্বাদশের ফলাফলে অনুপস্থিত ! আদালতে চাকরিপ্রার্থী
আদালতের নির্দেশে জেলে বসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন এসএসসি-র 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক ৷ তারপরও ফলপ্রকাশের পর খাতায়-কলমে তাঁকে অনুপস্থিত দেখানো হয় ৷
November 9, 2025
কলকাতা, 9 নভেম্বর: পকসো মামলায় বোলপুর সংশোধনাগারে বন্দি 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জেলে বসেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম- দশম ও একাদশ-দ্বাদশের চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, শুক্রবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষার ফলাফলে সেই পরীক্ষার্থীকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে ৷ পরীক্ষা দেওয়ার পরও কীভাবে ওই চাকরিপ্রার্থীকে অনুপস্থিত দেখানো হল, এই প্রশ্ন তুলে এবার এসএসসি-র বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন আইনজীবীরা ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা গত 4 সেপ্টেম্বর বোলপুর জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই প্রার্থীর যাতে পরীক্ষা দিতে কোন অসুবিধা না-হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ সেই মতো 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের দু’টি পরীক্ষার জন্যই অ্যাডমিট কার্ড জেলে বসেই হাতে পেয়েছিলেন তিনি ৷
সল্টলেকে একটি কলেজে তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল । আদালতের অনুমতিতে ওই দু’দিনের পরীক্ষা জেলে বসেই দিয়েছিলেন তিনি ৷ সুষ্ঠুভাবে যাতে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও বোলপুর জেল কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশে সব ব্যবস্থাও করেছিল ৷ কিন্তু, তারপরেও একটি পরীক্ষায় তাঁকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে ৷ এই দাবিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷
এ নিয়ে মামলাকারী শিক্ষকের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ ছিল, প্রার্থী জেলে বসেই পরীক্ষা দিতে পারবেন ৷ তিনি একাদশ দ্বাদশ ও নবম দশমের দু’টি পরীক্ষায় বসেছিলেন ৷ তাঁর দু’টি উত্তরপত্র একটি লক দিয়ে ট্রাঙ্কে করে পাঠানো হয়েছিল বলে জেল কতৃপক্ষ জানায় ৷ তা সত্ত্বেও একাদশ-দ্বাদশের যে রেজাল্ট বেরিয়েছে, সেখানে তাঁকে অনুপস্থিত বলে দেখানো হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে কীভাবে স্কুল সার্ভিস কমিশন এই পরীক্ষা সংগঠিত করেছে ?"
উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসের 3 তারিখ 26 হাজার চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ বাকিদের সঙ্গে এই শিক্ষকের চাকরিও চলে যায় ৷ তারপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, 'যোগ্য' হিসেবে তিনি নতুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করেন ৷ নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ দু’টি বিভাগেই তিনি পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছিলেন ৷
উল্লেখ্য, গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদলের কয়েকজন সদস্য পকসো আইনে এফআইআর দায়ের করেন বোলপুর থানায় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমানে তিনি বোলপুর জেলে বন্দি রয়েছেন ৷ কলকাতা হাইকোর্ট, এমনকি সুপ্রিম কোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষায় বসার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক ৷
একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় অনুপস্থিত দেখানোর বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীরা শীঘ্রই আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনও সমস্যা তৈরি হলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ৷