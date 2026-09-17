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সরকারি চাকরির টোপ, 90 জনের থেকে তিন দফায় 67 লক্ষ টাকা নিয়েছেন অভিষেকের আপ্তসহায়ক !

Sumit Roy: তদন্তকারীদের কাছে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতার লেক রোডের একটি ক্যাফেতে তাঁদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতেন সুমিত রায়।

ABHISHEK BANERJEE PA SUMIT ROY
সুমিত রায় (ফাইল ছবি- ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 1:04 PM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একের পর এক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানায় সুমিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে এফআইআর রুজু করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে একাধিক চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। এফআইআর হয়েছে। প্রত্যেকের সাক্ষ্য নেওয়া এবং সুমিত রায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় 90 জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে প্রথম দফায় মোট 22 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরপর চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া এগিয়েছে বলে দেখিয়ে দ্বিতীয় দফায় আরও প্রায় 32 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পরে চাকরিপ্রার্থীদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর পর ফের টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই পর্যায়ে আরও প্রায় 13 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। অর্থাৎ, তিন দফায় মোট প্রায় 67 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তকারীদের কাছে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতার লেক রোডের একটি ক্যাফেতে তাঁদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করতেন সুমিত । সেখানেই চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হত বলে অভিযোগ। চাকরি পাওয়ার বিষয়ে প্রার্থীদের বিশ্বাস অর্জন করতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একাধিক নথি ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ ।

পুলিশের তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। যে 90 জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে OMR শিট দেওয়া হয়েছিল। মোট 90টি OMR শিট চাকরিপ্রার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট নিয়মে ওই OMR শিট পূরণ করে সুমিতের কাছে জমা দিতে হবে। চাকরির পরীক্ষার অংশ হিসেবেই এই প্রক্রিয়া চলছে বলে তাঁদের বোঝানো হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এরপর চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয় বলে অভিযোগ। মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর চাকরি পাওয়ার বিষয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে ফের টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা। সেই সময়ই তৃতীয় দফায় প্রায় 13 লক্ষ টাকা নেওয়া হয় বলে দাবি ৷

তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই পুরো প্রক্রিয়াটি কী ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। OMR শিটগুলি কোথা থেকে এসেছিল, সেগুলি কীভাবে চাকরিপ্রার্থীদের দেওয়া হয়েছিল, মেডিক্যাল পরীক্ষা কোথায় এবং কার মাধ্যমে করানো হয়, সেই সমস্ত বিষয়ও দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা নগদে নাকি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছিল, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এর আগে ডেবরা থানাতেও সুমিতের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই ঘটনার পর এবার গড়বেতা থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়ল। দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, একই পদ্ধতিতে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, গড়বেতার ঘটনায় অভিযোগকারীদের বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে একে প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হয়, কখন টাকা দেওয়া হয়েছিল, কোথায় দেখা হয়েছিল এবং তাঁদের কী ধরনের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেই সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি, OMR শিট এবং মেডিক্যাল পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত নথিও সংগ্রহ করা হতে পারে।

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অভিষেকের আপ্তসহায়ক
অভিষেকের PA সুমিত রায়
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ABHISHEK BANERJEE PA SUMIT ROY

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