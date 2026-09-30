বাংলা থেকে অসম-ত্রিপুরা, JMB-র ছায়া সংগঠন IMK-র জাল উত্তর-পূর্বে ! 16 NIA অভিযানে গ্রেফতার 13

বাংলা থেকে অসম-ত্রিপুরা, JMB-র ছায়া সংগঠন IMK-র জাল উত্তর-পূর্বে ! 16 NIA অভিযানে গ্রেফতার 13
JMB's shadow outfit 'IMK': নেটওয়ার্কের শিকড় কতদূর ছড়িয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, এখন সেই সূত্রই খুঁজছে NIA । অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 30, 2026 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ - এর সঙ্গে যোগ থাকা 'ইমাম মাহমুদের কাফিলা'-কে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের ছবি । পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে সংগঠনটির প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে । এই নেটওয়ার্কের শিকড় কতদূর ছড়িয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবে বিভিন্ন রাজ্যে যোগাযোগ তৈরি করা হয়েছিল, এখন সেই সূত্রই খুঁজছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
তদন্তকারীদের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনের পর পরিস্থিতির পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে জেএমবির সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন জেলমুক্ত ব্যক্তি ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে । এরপর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে লক্ষ্য করে সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয় বলে অভিযোগ । পশ্চিমবঙ্গকে ব্যবহার করে অসম, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য এলাকায় সাংগঠনিক যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এনআইএ-র গুয়াহাটি শাখা । তদন্তের পর 11 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয় । সেই চার্জশিটেই উঠে আসে অসমের নাসিমুদ্দিন এবং ত্রিপুরার জাগির মিয়াঁর নাম । তদন্তকারীদের দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএমকে-র কার্যকলাপ পরিচালনা এবং সংগঠনের বিস্তারের ক্ষেত্রে এই দু’জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ।
এরপর তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয় । একসঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় এনআইএ । মোট 16টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় । অভিযানে অসম থেকে আটজন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারজন এবং কেরল থেকে একজন - মোট 13 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই অভিযানে শুধুমাত্র সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করাই নয়, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে । মোবাইল ফোন, মেমারি কার্ড-সহ একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস এখন তদন্তকারীদের হাতে । এই ডিভাইসগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের ধরন, কার সঙ্গে কার যোগাযোগ ছিল এবং কোনও সাংগঠনিক নির্দেশ আদানপ্রদান করা হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
এনআইএ-র তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন, এই নেটওয়ার্কের প্রকৃত বিস্তার কতটা । শুধুমাত্র অসম ও ত্রিপুরাতেই কি সংগঠনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ এবং সাংগঠনিক যোগাযোগ তৈরি করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের বিষয়টিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় সংগঠনের সদস্য বা সহানুভূতিশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তাঁদের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বে কীভাবে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল এবং এই কাজে কোনও নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
গ্রেফতার হওয়া 13 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সংগঠনের নেতৃত্বের কাঠামো এবং তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থা । বিশেষ করে অসমের নাসিমুদ্দিন এবং ত্রিপুরার জাগির মিয়াঁর সঙ্গে অন্য অভিযুক্তদের যোগাযোগের ধরন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল ডিভাইসগুলিই এই তদন্তে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । মোবাইল ফোন বা মেমারি কার্ড থেকে নতুন কোনও নাম, নম্বর, যোগাযোগের তথ্য বা সংগঠনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত নথি পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের পরবর্তী পর্বে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ বা তলব করা হতে পারে ।
সবমিলিয়ে, আইএমকে-কে ঘিরে এনআইএ-র তদন্ত এখন একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা কয়েকজন অভিযুক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসম, ত্রিপুরা হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কোনও এলাকায় সংগঠনটির যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।