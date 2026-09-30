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বাংলা থেকে অসম-ত্রিপুরা, JMB-র ছায়া সংগঠন IMK-র জাল উত্তর-পূর্বে ! 16 NIA অভিযানে গ্রেফতার 13

JMB's shadow outfit 'IMK': নেটওয়ার্কের শিকড় কতদূর ছড়িয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, এখন সেই সূত্রই খুঁজছে NIA । অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷

JMB's shadow outfit 'IMK'
16 NIA অভিযানে গ্রেফতার 13 (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 6:02 PM IST

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কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ - এর সঙ্গে যোগ থাকা 'ইমাম মাহমুদের কাফিলা'-কে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের ছবি । পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে সংগঠনটির প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে । এই নেটওয়ার্কের শিকড় কতদূর ছড়িয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবে বিভিন্ন রাজ্যে যোগাযোগ তৈরি করা হয়েছিল, এখন সেই সূত্রই খুঁজছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা

তদন্তকারীদের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনের পর পরিস্থিতির পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে জেএমবির সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন জেলমুক্ত ব্যক্তি ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে । এরপর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে লক্ষ্য করে সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয় বলে অভিযোগ । পশ্চিমবঙ্গকে ব্যবহার করে অসম, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য এলাকায় সাংগঠনিক যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

এই মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এনআইএ-র গুয়াহাটি শাখা । তদন্তের পর 11 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয় । সেই চার্জশিটেই উঠে আসে অসমের নাসিমুদ্দিন এবং ত্রিপুরার জাগির মিয়াঁর নাম । তদন্তকারীদের দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএমকে-র কার্যকলাপ পরিচালনা এবং সংগঠনের বিস্তারের ক্ষেত্রে এই দু’জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ।

এরপর তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয় । একসঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় এনআইএ । মোট 16টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় । অভিযানে অসম থেকে আটজন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারজন এবং কেরল থেকে একজন - মোট 13 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই অভিযানে শুধুমাত্র সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করাই নয়, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে । মোবাইল ফোন, মেমারি কার্ড-সহ একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস এখন তদন্তকারীদের হাতে । এই ডিভাইসগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের ধরন, কার সঙ্গে কার যোগাযোগ ছিল এবং কোনও সাংগঠনিক নির্দেশ আদানপ্রদান করা হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।

এনআইএ-র তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন, এই নেটওয়ার্কের প্রকৃত বিস্তার কতটা । শুধুমাত্র অসম ও ত্রিপুরাতেই কি সংগঠনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ এবং সাংগঠনিক যোগাযোগ তৈরি করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের বিষয়টিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় সংগঠনের সদস্য বা সহানুভূতিশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তাঁদের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বে কীভাবে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল এবং এই কাজে কোনও নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।

গ্রেফতার হওয়া 13 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সংগঠনের নেতৃত্বের কাঠামো এবং তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থা । বিশেষ করে অসমের নাসিমুদ্দিন এবং ত্রিপুরার জাগির মিয়াঁর সঙ্গে অন্য অভিযুক্তদের যোগাযোগের ধরন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল ডিভাইসগুলিই এই তদন্তে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । মোবাইল ফোন বা মেমারি কার্ড থেকে নতুন কোনও নাম, নম্বর, যোগাযোগের তথ্য বা সংগঠনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত নথি পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের পরবর্তী পর্বে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ বা তলব করা হতে পারে ।

সবমিলিয়ে, আইএমকে-কে ঘিরে এনআইএ-র তদন্ত এখন একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা কয়েকজন অভিযুক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসম, ত্রিপুরা হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কোনও এলাকায় সংগঠনটির যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

TAGGED:

IMAM MAHMUDER KAFILA
NIA
এনআইএ
ইমাম মাহমুদের কাফিলা
JMB SHADOW OUTFIT IMK

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