এনকাউন্টার পছন্দ নয়, খুনের রাজনীতি করলে সমূলে 'বিনাশ'; বিজেপি নেতা হত্যায় হুঁশিয়ারি জিতেন্দ্রর
Police on BJP Leader Murder in Pandaveswar: পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি নেতা খুনের নেপথ্যে জমি বিবাদ ৷ কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস পুলিশের ৷
Published : November 20, 2026 at 4:56 PM IST
দুর্গাপুর, 20 নভেম্বর: দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার জব্বর পল্লিতে বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সায়ন দাস ওরফে শ্যাম খুনের ঘটনায় হুঁশিয়ারি দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷ শুক্রবার জেমুয়া থেকে তিনি দাবি করেন, তাঁর এনকাউন্টার পছন্দ নয় ৷ তবে, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় খুনের রাজনীতি করলে সমূলে বিনাশ করা হবে ৷ আগামী 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে শ্যাম খুনে ধৃতদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক ৷
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সায়ন দাসের খুনের ঘটনা নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে ৷"
গত 11 নভেম্বর রাতে ফরিদপুরের জব্বর পল্লিতে খুন হন বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সায়ন দাস ৷ এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকার তিন যুবক অজয় নন্দী, বিজয় নন্দী এবং প্রসূন পাণ্ডেকে গ্রেফতার করেছে ৷ এই প্রসঙ্গে বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "গ্রেফতার হয়েছে, তবে শুধু গ্রেফতারি শেষ কথা নয় ৷ আমার অঞ্চলে, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় কেউ যদি খুনের রাজনীতি করে, তবে তাঁকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার ৷ আগামী 15 থেকে 20 দিনের মধ্যেই ওঁদের সমূলে বিনাশ করা হবে ৷"
তবে, কি এনকাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করছেন বিজেপি বিধায়ক ? সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমরা এনটাউন্টার পছন্দ করি না ৷ তবে এটা বলতে পারি, এদের নিশ্চিহ্ন করে দেব আমরা ৷ এই মাটিতে তাঁদের কোনও স্থান থাকবে না ৷ নিশ্চিন্ত থাকুন, এক মাসের মধ্যে করে দেখাবো আমরা ৷ আমরা শান্তি প্রিয়, শান্তিতে থাকতে পছন্দ করি ৷ কিন্তু, এক-দু’জন যদি মনে করে খুন করে আবার আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে, তাহলে আইনের মধ্যে থেকে যা করার আমরা করে দেব ৷"
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা খুনের প্রকৃত কারণ প্রসঙ্গে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ ওই এলাকার জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে পুলিশ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাচ্ছে এবং এর সঙ্গে আরও যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
ফরিদপুর থানা এলাকার ইছাপুর, জব্বর পল্লি, বনসোল, বিধান পল্লি, পাঠসাওড়া, আরতী, বাঙুড়ি, সরপী ও হেতেডোবা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সিন্ডিকেট রাজ চলত বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ তবে, বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাকায় আর কোনও সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করেছেন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷
তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, "বিজেপির কোনও নেতা বা কর্মী সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত আছেন, এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারলে সামনে আনুন ৷ কিন্তু ভিত্তিহীনভাবে শুধুমাত্র অভিযোগ করার জন্য কেউ কিছু বললে, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেব ৷"