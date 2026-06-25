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হিন্দি মাধ্যম স্কুলেও বাংলা শিক্ষা, বিধানসভায় দাবি তুললেন জিতেন্দ্র

বিধানসভায় তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ও হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভাজনের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার বিরোধিতা করেই এই দাবি জানিয়ে আসছেন তিনি।

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হিন্দি মাধ্যম স্কুলেও বাংলা শিক্ষা, বিধানসভায় দাবি তুললেন জিতেন্দ্র (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 1:28 PM IST

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আসানসোল, 25 জুন: 'বাংলা পক্ষ' বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে 'গুটখাখোর বিহারি' বলে দাগিয়ে দিলেও, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি ৷ আসানসোলের মেয়র থাকাকালীন তাঁর আমলেই আসানসোলের প্রতিটি সাইন বোর্ডে ফিরেছিল বাংলা । এবার রাজ্যের হিন্দি মাধ্যম স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চালুর দাবি বিধানসভায় তুললেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ।

বুধবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পড়ুয়াদের জন্য বাংলা ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি । সেই কারণে হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতেও বাংলা শেখানোর সুযোগ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা উচিত ।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ও হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভাজনের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার বিরোধিতা করেই দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছেন তিনি । তাঁর মতে, বাংলা শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়; এটি এ রাজ্যের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

বিধায়কের বক্তব্য, হিন্দি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যদি বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ পায়, তাহলে তারা স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও সহজে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে । পাশাপাশি তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানান, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক এবং প্রতিটি হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়ে অন্তত একজন বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা হোক ।

তিনি রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানান । তাঁর মতে, বাংলা ভাষার প্রসার এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষাটির চর্চা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জিতেন্দ্র তিওয়ারি ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই বাংলায় বিভিন্ন রাজ্যের, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আসেন রুজি বা পেশার সূত্রে । তাঁরা বাংলা ভাষা শিখতে পারেন না বলেই বাংলার যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তার সঙ্গে তাঁরা সম্পৃক্ত হতে পারেন না । সেই কারণে অন্য মাধ্যমের স্কুলগুলিতেও যদি বাংলা ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে ছোট থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বাংলা শিখবে । বাংলার যে গৌরবোজ্বল সংস্কৃতি আছে, তা তাঁরা ধারণ করতে পারবে । এই কারণেই এমন প্রস্তাব আমি বিধানসভায় দিয়েছি ।"

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা শুরু হয়েছে । অনেকের মতে, মাতৃভাষার পাশাপাশি যে রাজ্যে পড়াশোনা করা হচ্ছে সেই রাজ্যের ভাষা শেখা শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে ।

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JITENDRA TIWARI
ASSEMBLY SESSION
জিতেন্দ্র তিওয়ারি
হিন্দি মাধ্যম স্কুলে বাংলা
BENGALI EDUCATION IN HINDI MEDIUM

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