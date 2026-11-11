চিত্তরঞ্জন থেকে ইঞ্জিন কিনে বিদেশে রফতানির ভাবনা জিন্দাল গোষ্ঠীর ! বাড়তে পারে উৎপাদন
Jindal Group: আফ্রিকা-সহ বিদেশের বিভিন্ন বাজারে রফতানির জন্য এখানকার তৈরি লোকোমোটিভ কেনার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে জিন্দাল গোষ্ঠী । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 11, 2026 at 7:33 PM IST
চিত্তরঞ্জন, 11 নভেম্বর: দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার বিদেশের বাজারেও জায়গা করে নিতে পারে পশ্চিম বর্ধমানের চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার তৈরি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ । আফ্রিকা-সহ আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানির উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ) থেকে ইঞ্জিন কেনার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে জিন্দাল গোষ্ঠী । বুধবার কারখানা পরিদর্শনে এসে এমনই ইঙ্গিত দিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান নবীন জিন্দাল । তাঁর এই সফর ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন কারখানার কর্মী ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা । বিদেশি বাজারের জন্য বরাত মিললে বাড়তে পারে উৎপাদন, খুলতে পারে নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও ।
প্রথমবার চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস পরিদর্শনে এসে কারখানার বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিট ঘুরে দেখেন নবীন জিন্দাল । সেখানকার পরিকাঠামো, আধুনিক প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন তিনি । তাঁর কথায়, পাঁচ হাজারেরও বেশি দক্ষ কর্মী অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যে মানের বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরি করছেন, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয় । ভারতীয় রেলকে আধুনিক ও স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন কারখানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি ।
কারখানা পরিদর্শনের পর ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে নবীন জিন্দাল জানান, তাঁদের সংস্থারও লোকোমোটিভের প্রয়োজন রয়েছে । সেই প্রয়োজন মেটাতে চিত্তরঞ্জন থেকে ইঞ্জিন কেনার বিষয়ে আলোচনা চলছে । একই সঙ্গে আফ্রিকা-সহ বিদেশের বিভিন্ন বাজারে রফতানির জন্য এখানকার তৈরি লোকোমোটিভ কেনার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । বিস্তারিত আলোচনার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
জিন্দাল গোষ্ঠীর এই আগ্রহ বাস্তবায়িত হলে চিত্তরঞ্জন কারখানার সামনে খুলে যেতে পারে নতুন বাণিজ্যিক দিগন্ত । এত দিন মূলত ভারতীয় রেলের চাহিদা মেটানোর জন্যই উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । এবার বেসরকারি সংস্থার প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণের সুযোগ তৈরি হলে কারখানার বরাত বাড়তে পারে । সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা এবং কারখানার দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সক্ষমতা বাড়ার পথও প্রশস্ত হতে পারে । যদিও রফতানির সম্ভাবনা এখনও আলোচনার স্তরেই রয়েছে ।
বাংলায় শিল্পের সম্ভাবনা নিয়েও আশাবাদী
চিত্তরঞ্জন সফরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও মুখ খোলেন নবীন জিন্দাল । আপাতত রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেই বলে জানালেও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেননি তিনি । তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । আগামী দিনে কাজের পরিবেশ আরও উন্নত হলে নতুন শিল্প সংস্থাগুলি রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে । তাতে রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে ।
উন্নয়ন হোক, অক্ষুণ্ণ থাকুক সরকারি চরিত্র
জিন্দাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন চিত্তরঞ্জনের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও । তবে উন্নয়নের পাশাপাশি কারখানার সরকারি চরিত্র এবং কর্মীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিও তুলেছেন তাঁরা । শ্রমিক নেতা ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের বক্তব্য, চিত্তরঞ্জনে নতুন বিনিয়োগ বা উন্নয়নের উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন । কারখানার অব্যবহৃত জমি কিংবা বন্ধ স্টিল ফাউন্ড্রির মতো পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে । তবে কোনওভাবেই চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের ঐতিহ্য, গরিমা এবং কর্মীদের স্বার্থে আঘাত করা চলবে না ।
সব মিলিয়ে, নবীন জিন্দালের চিত্তরঞ্জন সফর ঘিরে কারখানায় নতুন সম্ভাবনার আলোচনা শুরু হয়েছে । বিশেষ করে বিদেশের বাজারে রফতানির জন্য এখান থেকে লোকোমোটিভ কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা শুধু সিএলডব্লিউয়ের উৎপাদন বৃদ্ধিতেই নয়, দেশের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । এখন দেখার, প্রাথমিক আলোচনা শেষ পর্যন্ত কতটা বাস্তব বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ।