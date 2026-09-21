পুজোর আগেই স্থায়ীকরণ চাই ! মৃত্তিকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ জীবিকা সেবকদের

পুজোর আগেই স্থায়ীকরণ চাই ! মৃত্তিকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ জীবিকা সেবকদের
Bengal Jibika Sebak Association: ওয়েস্ট বেঙ্গল জীবিকা সেবক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মূলত পাঁচ দফা দাবি রাখা হয় ৷
Published : September 21, 2026 at 6:59 PM IST
সল্টলেক, 21 সেপ্টেম্বর: বাস্তবসম্মত মাসিক পে-রোল চালু ও চাকরির সুরক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন রাজ্যের জীবিকা সেবকরা । ওয়েস্ট বেঙ্গল জীবিকা সেবক অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সল্টলেকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সদর দফতর মৃত্তিকা ভবনের সামনের রাস্তায় সোমবার বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা । গুরুত্বপূর্ণ দফতরে প্রবেশের মুখে বিক্ষোভের ফলে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় সেখানে ।
আন্দোলনকারীদের দাবি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করে তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা জানাতে চান তাঁরা এবং পাশপাশি দ্রুত তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে দাবি করেন । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গ্রামীণ স্তরে সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করলেও দীর্ঘদিন ধরে উপযুক্ত সাম্মানিক ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত । উৎসবের মরশুম ঘনিয়ে এলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কোনও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ করছে না ।
ওয়েস্ট বেঙ্গল জীবিকা সেবক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মূলত পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়- 1. সমস্ত জীবিকা সেবকদের জন্য বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তবসম্মত মাসিক পে-রোল পুজোর আগেই অবিলম্বে চালু করতে হবে । 2. অন্যান্য কর্মচারীদের মতো জীবিকা সেবকদেরও 60 বছর বয়স পর্যন্ত কাজের সুনিশ্চিতকরণ করতে হবে । 3. কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে ইপিএফ পরিষেবা চালু করতে হবে । 4. কাজের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের স্পষ্টতার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজের তালিকা তৈরি করে দিতে হবে । 5. রাজ্যের অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মতো জীবিকা সেবকদেরও ন্যায্য অবসরকালীন আর্থিক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে ।
বিক্ষোভকারী সংগঠনের প্রতিনিধি চন্দন ঘোষ বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি । অথচ আজও আমাদের কাজের কোনও স্থায়ী রূপরেখা নেই, নেই পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক ও অবসরকালীন নিরাপত্তা । আমরা মন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে সমাধানমূলক আলোচনা করতে চাই ।"
মৃত্তিকা ভবনের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয় । আন্দোলনকারীদের মধ্যে আরেকজন জানান, মন্ত্রীর সঙ্গে সদর্থক আলোচনা ও দাবি পূরণের সুস্পষ্ট লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই অবস্থান ও আন্দোলন জারি থাকবে । প্রয়োজনে আগামিদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা ।