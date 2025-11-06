নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: ফের জামিনের আবেদন খারিজ জীবনকৃষ্ণের

নিয়োগ দুর্নীতি মামলা: ফের জামিনের আবেদন খারিজ জীবনকৃষ্ণের
দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর বিচারক জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন ৷ আগামী 18 নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত ।
Published : November 6, 2025 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিনের আবেদন ফের খারিজ করে দিল আদালত । বৃহস্পতিবার কলকাতার বিচারভবনে ইডির বিশেষ আদালতে তাঁর জামিনের শুনানি হয় । দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর বিচারক জামিনের আর্জি খারিজ ক'রে আগামী 18 নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন ।
শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তরফে এদিন চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয় । সংস্থার আইনজীবী জানান, নিয়োগ দুর্নীতির অর্থনৈতিক লেনদেনে জীবনকৃষ্ণ সাহার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা কার কাছ থেকে এসেছে এবং কোথায় গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । শুধু অভিযুক্ত বিধায়ক নন, তাঁর ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্ট থেকেও মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে বলে আদালতে দাবি করে ইডি । তাদের দাবি, ধৃত বিধায়কের দেওয়া বয়ান ও চাকরিপ্রার্থীদের বয়ান মিলিয়ে দেখা গিয়েছে যে, একাধিক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে এবং তার উৎসও প্রায় স্পষ্ট ।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে বছর দুয়েক আগে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় তাঁকে । দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর চলতি বছরে জামিনে মুক্ত হন তিনি । তবে অগস্ট মাসে ফের তাঁর বাড়িতে হানা দেয় ইডি এবং টানা ছয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । এরপর থেকেই তিনি জেল হেফাজতেই রয়েছেন । পুজোর ছুটির মধ্যেই ইডি জীবনকৃষ্ণের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় । সেই মামলায় জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন বিধায়ক । কিন্তু বৃহস্পতিবার আদালত তা নাকচ করে দেয় ।
শুনানির সময় বিচারক জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, "আপনার মক্কেল যে অপরাধ করেছেন, তা কিন্তু স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে ।" একইসঙ্গে বিচারকের পর্যবেক্ষণ, "25 হাজারের জীবন নষ্ট হয়েছে ৷" — যা আদালতের কঠোর অবস্থানই প্রকাশ করে । বিধায়কের আইনজীবীর বক্তব্য, গ্রেফতারের আগে ও পরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে জীবনকৃষ্ণ সমস্ত তথ্য দিয়েছেন । চার্জশিট দাখিল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে আটকে রাখা অন্যায্য বলে যুক্তি দেন তিনি এবং যে কোনও শর্তে জামিনের আবেদন জানান ।
তবে আদালত ইডির যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় । ফলে অন্তত আগামী 18 নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে । আইনের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নিয়োগ দুর্নীতির এই মামলায় আদালতের কড়া অবস্থান নতুন মোড় আনতে পারে তদন্তে ৷