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খুনে অভিযুক্তদের আশ্রয় ! কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্ট ও সিভিককে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ড পুলিশের

Kolkata Traffic Police Sergeant and Civic Volunteer Arrest: খুনের পর অভিযুক্তরা কোথায় ছিল, ধৃতদের সঙ্গে কতটা যোগাযোগ ছিল, পালাতে সাহায্য করেছে কিনা দেখছে পুলিশ ৷

KOLKATA TRAFFIC POLICE SERGEANT AND CIVIC VOLUNTEER ARREST
প্রতীকী ছবি (IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 11:05 AM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: জামশেদপুরে ব্যবসায়ী খুনের মামলার তদন্ত শুরু করে কলকাতা থেকে পুুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল ঝাড়খণ্ড পুলিশ । ধৃতরা হলেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট অয়ন গুপ্ত এবং সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাস । খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামশেদপুরে এক ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে অভিযুক্তদের কলকাতায় আসা এবং কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি তদন্তকারীদের নজরে আসে । সেই সূত্র ধরেই কলকাতায় এসে তদন্ত শুরু করে ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি দল । তদন্তের প্রয়োজনে লালবাজারে গিয়ে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট অয়ন এবং সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগরওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় আমরা ঝাড়খণ্ড পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করছি ।"

জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্য এবং তদন্তে উঠে আসা অন্যান্য সূত্র খতিয়ে দেখার পরই দু'জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয় ঝাড়খণ্ড পুলিশ । অভিযোগ, ওই খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের কলকাতায় আশ্রয় দিতে সাহায্য করেছিলেন অয়ন ও টুইঙ্কল । খুনের পর অভিযুক্তরা কোথায় ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ধৃত দুই পুলিশকর্মীর কী ধরনের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের পালিয়ে থাকতে কোনওরকম সাহায্য করা হয়েছিল কি না-সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের গতিবিধি এবং তাঁদের সঙ্গে কলকাতার ওই দুই পুলিশকর্মীর যোগাযোগের বিষয়টি আলাদা করে খতিয়ে দেখছেন । ফোনে যোগাযোগ, যাতায়াত এবং অভিযুক্তদের থাকার ব্যবস্থা করা সংক্রান্ত তথ্যও তদন্তের আওতায় রয়েছে । তবে, খুনের ঘটনায় সরাসরি অয়ন বা টুইঙ্কলের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, নাকি শুধুমাত্র মূল অভিযুক্তদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় ।

এখন ঝাড়খণ্ড পুলিশের তদন্তের মূল লক্ষ্য, জামশেদপুরের খুনের পর অভিযুক্তরা কীভাবে কলকাতায় পৌঁছেছিল, কলকাতায় তাদের কে বা কারা সাহায্য করেছিল এবং ধৃত ট্রাফিক সার্জেন্ট ও সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে মূল অভিযুক্তদের যোগাযোগ কতটা গভীর ছিল । পাশাপাশি, অভিযুক্তদের আশ্রয় দেওয়ার নেপথ্যে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

জামশেদপুরের ওই খুনের তদন্তের সূত্র ধরেই কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশের তদন্ত । এখন ধৃত অয়ন ও টুইঙ্কলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । তাঁদের মাধ্যমে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের কলকাতায় আশ্রয় নেওয়ার পুরো ছবিটি স্পষ্ট করার চেষ্টা চলছে ।

প্রসঙ্গত, ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের ব্যবসায়ী নিখার সবলোককে ৷ গত 24 অগস্ট চান্ডিল থানা এলাকার 33 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেলের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা । পুলিশ সূত্রে খবর, মোট 9 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল ।

গুলির আঘাতে কাঁধ, পিঠ এবং গলায় গুরুতর চোট পান নিখার । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত জামশেদপুরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসা শুরুর আগেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আচমকা কোনও হামলা নয়, বরং নিখারকে খুন করার জন্য আগেই সুপারি দেওয়া হয়েছিল । ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই এই হত্যাকাণ্ডের ছক কষা হয়েছিল কি না, সেই দিকটিও তদন্তে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

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CIVIC VOLUNTEER ARREST IN KOLKATA
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কলকাতা পুলিশকে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের
পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেফতার
KOLKATA POLICE SERGEANT ARREST

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