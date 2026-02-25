গিরিডি পুরভোটে গুলি চালিয়ে ফেরার, অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

গিরিডি পুরভোটে গুলি চালিয়ে ফেরার, অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত
বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রাক্তন কাউন্সিলরের ৷ তার আগেই অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
Published : February 25, 2026 at 10:05 AM IST
অন্ডাল, 25 ফেব্রুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলায় পুরসভা নির্বাচনের সময় গুলি চালিয়ে পালিয়েছিলেন ৷ সেই অভিযুক্ত শিবম শ্রীবাস্তবকে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার অন্ডাল বিমানবন্দর চত্বর থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ । কয়েকদিন আগে পুরসভা নির্বাচনে গুলিকাণ্ডের পর থেকেই গিরিডি পুলিশ তার খোঁজে লাগাতার তল্লাশি চালাচ্ছিল । সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে, শিবম ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রাক্তন কাউন্সিলর ।
গিরিডিতে পুরসভা নির্বাচনে এবার শিবম শ্রীবাস্তবের মা প্রার্থী ছিলেন । নির্বাচনের গন্ডগোলের সময় শিবম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা গুলি চালায় । তাতে দু'জন আহত হয়েছিল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর লড়াই শুরু হয় ওই এলাকায় । তখন থেকেই শিবমের খোঁজ চালাচ্ছিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ ।
এরই মধ্যে মঙ্গলবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসটিএফ বিভাগ সূত্র মারফত খবর পায় যে, শিবম শ্রীবাস্তব কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর (অন্ডাল বিমানবন্দর) থেকে পালাবে । এরপরই গিরিডি পুলিশ ও অন্ডাল থানা উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে যৌথ অভিযান চালায় । বিমানবন্দর চত্বরে ঘেরাও করে পুলিশ দল অভিযুক্তকে পাকড়াও করে । বুধবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে এবং সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে গিরিডি নিয়ে যাওয়া হবে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একাধিক থানায় শিবমের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে ৷
অভিযুক্ত এদিন যে গাড়িতে করে অন্ডাল বিমানবন্দরে আসে তার চালকের বাড়ি আসানসোলে । তাকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ । জানা গিয়েছে, শিবমের উদ্দেশ্য ছিল অন্ডাল থেকে বিমানে দেশের অন্য কোনও রাজ্যে গিয়ে সেখান থেকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ৷ যাতে সকলের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া যায় ৷ কিন্তু সেই ছক কার্যত ভেস্তে দিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসটিএফ ৷
এই বিষয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "মঙ্গলবার সকাল থেকে আমরা সূত্র মারফত খবর পেয়ে তৎপর ছিলাম । বিকালে অন্ডাল বিমানবন্দরে শিবম চারচাকা গাড়িতে এসে পৌঁছনো মাত্রই তাকে গ্রেফতার করা হয় । তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে ঝাড়খণ্ডের গিরিডি থানায় । ট্রানজিট রিমান্ডে গিরিডি থানার পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যাবে ।"