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রবির রাতে কেঁপে উঠল ঝাড়গ্রাম, দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম দুই যুবক

আহত দুই যুবকের বাড়ি বীরভূমে ৷ তাঁরা ঝাড়গ্রামের বেতকুঁদরি এলাকায় বালির খাদানে কাজ করেন ৷ একজনের পিঠে ও পায়ে, অন্যজনেরও পায়ে গুলি লাগে ৷

YOUTH INJURED ON FIRING
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 11:11 AM IST

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ঝাড়গ্রাম, 13 জুলাই: রাত তখন সবে 10টা বেজেছে ৷ চারপাশ প্রায় নিস্তব্ধ। হঠাৎই পরপর গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার বেতকুঁদরি এলাকা। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন বালি খাদানে কর্মরত দুই যুবক।

পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, "এটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ারিং ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শুরু করেছে। কী কারণে এই হামলা এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"

রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে দু'জনেই চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই যুবকের নাম শুভদীপ ঘোষ ও অমিত মণ্ডল। তাঁদের বাড়ি, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। তাঁরা বেতকুঁদরি এলাকার 'কে কে মিনারেলস' নামের একটি বালি খাদানে কাজ করেন ৷ ওই বালি খাদানের মালিক উত্তম কেশি, যিনি পানাগড়ের বাসিন্দা।

আহতদের দাবি, রাত তখন 10টা 5 মিনিট ৷ কাজ শেষে ফিরছিলেন তাঁরা। পথে রাস্তার ধারে একটি ফুলের তোড়া পড়ে থাকতে দেখে দাঁড়ান। সেইসময় একটি মোটর বাইকে তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সেখানে এসে তাঁদের পরিচয় ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আচমকাই কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের লক্ষ্য করে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলিতে শুভদীপ ঘোষের পিঠের ডানদিকের অংশে ও বাঁ-পায়ে এবং অমিত মণ্ডলের বাঁ-পায়ে গুলি লাগে। গুলির আঘাতে অমিতের পায়ের হাড় ভেঙে (ফ্র্যাকচার) গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে দু'জনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপরই দুষ্কৃতীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দুই যুবককে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং রাতেই আহত দুই যুবককে কলকাতার এসএসকেএম স্থানান্তর করা হয়।

TAGGED:

গুলি চলল ঝাড়গ্রামে
ঝাড়গ্রামে জখম দুই যুবক
JHARGRAM ACCIDENTAL FIRING
FIRING IN JHARGRAM
YOUTH INJURED ON FIRING

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