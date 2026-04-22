প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি প্রীতিতে 'ভীত' বিক্রেতা, দোকান ছেড়ে 'পলাতক' বিক্রম

প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি প্রীতিতে 'ভীত' বিক্রেতা, দোকান ছেড়ে 'পলাতক' বিক্রম
ভোট প্রচারে এসে বিক্রমের দোকানে ঝালমুড়ি খান প্রধানমন্ত্রী ৷ তারপর থেকে কেমন কাটছে তাঁর দিন, ঝাড়গ্রাম থেকে মনোজিৎ দাস ও সুরজিৎ দত্তের রিপোর্ট ৷
Published : April 22, 2026 at 2:44 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 22 এপ্রিল: দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দোকানে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন । আর সেটাই যেন 'কাল' হল ঝাড়গ্রামের সাধারণ এক ঝালমুড়ি বিক্রেতা বিক্রম কুমার সাউের ৷ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর জীবনে নেমে এল আতঙ্কের ছায়া । রাজনৈতিক তরজার জেরে কার্যত দোকান ছেড়ে এখন 'পলাতক' ঝালমুড়ি বিক্রেতা বিক্রম।
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের কাছে একটি ছোট দোকান চালাতেন বিক্রম । সাদামাটাভাবেই তাঁর দিন কাটছিল ৷ নিজের ব্যবসা আর পরিবার নিয়ে ভালোভাবে থাকতে চেয়েছিলেন । কিন্তু হঠাৎই দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দোকানে উপস্থিত হয়ে ঝালমুড়ির স্বাদ নেন । স্বভাবতই এই ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট কৌতূহল এবং উৎসাহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু বিক্রম বা তাঁর পরিবার কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই সামান্য একটি ঘটনাই তাঁদের জন্য রাজনৈতিক ময়দানে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে ।
ভোট পূর্ববর্তী এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় চরম রাজনৈতিক চাপানউতোর । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের তাবড় নেতারা এই ঝালমুড়িওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে পরোক্ষে নানা মন্তব্য করতে শুরু করেন । আর এর ফলেই চরম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বিক্রমের পরিবার । যে মানুষটি কেবল রুটিরুজির স্বার্থে ব্যবসা করতেন, তাঁকে নিয়ে এমন রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কিত পরিবার ।
বর্তমানে বিক্রমের আর কোনও খোঁজ মিলছে না, কার্যত তিনি এখন ঘরছাড়া । সোমবার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের কাছে ওই নির্দিষ্ট দোকানটিতে গিয়ে দেখা যায়, বিক্রম সেখানে নেই । তাঁর জায়গায় দোকান সামলাচ্ছেন বাবা ও মা ৷ বিক্রম কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে যে, শ্বশুরের অসুস্থতার কারণে সে বিহারে গিয়েছে । তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক আতঙ্কের কারণেই কার্যত গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন ওই ঝালমুড়ি বিক্রেতা ।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাসকদলের নেতারাই আগে ফুটপাতের উপর ঠেলাগাড়ি সরিয়ে বিক্রমের মাথার ওপর স্থায়ী দোকানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা ভালোভাবে ব্যবসা করে খেতে পারেন । কিন্তু এখন যখন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের নেতারাই মন্তব্যের মাধ্যমে পরোক্ষে আক্রমণ শানাচ্ছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিক্রেতা পরিবারের কাছে তা চরম ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । আপাতত বিক্রমের বাবা-মা দোকানটি চালালেও, তাঁদের চোখেমুখেও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট । সাধারণ এক বিক্রেতা কীভাবে রাতারাতি রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন, তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে ।