বিশ্বভারতীতে ঝালমুড়ি হাতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে ভিডিয়ো, ছাত্রকে মুচলেকা দেওয়াল কর্তৃপক্ষ

বিশ্বভারতীতে ঝালমুড়ি হাতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে ভিডিয়ো, ছাত্রকে মুচলেকা দেওয়াল কর্তৃপক্ষ
ঝালমুড়ি হাতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে বিশ্বভারতীতে 'পরিবর্তন' হতে চলেছে বলে অধ্যাপকের ঘরে ভিডিয়ো বানিয়ে বিপাকে এক পড়ুয়া ৷ ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের ৷
Published : May 7, 2026 at 8:10 PM IST
বোলপুর, 7 মে: বঙ্গভোটে ঝাড়গ্রামে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঝালমুড়ি খাওয়ার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড বাঙালির এই স্ট্রিট ফুড ৷ মশলা মুড়ি এবার ঢুকে পড়ল বিশ্বভারতীতে ৷
ঝালমুড়ি হাতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে বিশ্বভারতীতে 'পরিবর্তন' হতে চলেছে বলে অধ্যাপকের ঘরে ভিডিয়ো বানিয়ে বিপাকে এক পড়ুয়া ৷ ভিডিয়ো সোশালে ছড়িয়ে পড়ার পরই ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল বিশ্বভারতী ৷ মুচলেকা দিয়ে ওই ছাত্রকে সোশাল মিডিয়া থেকে সেই পোস্ট ডিলিট করাল কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের ওই ছাত্র জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আর এই ভুল তিনি করবেন না ৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ এখানে কোনও বিতর্কিত রাজনৈতিক পোস্ট বা সংস্কৃতি করা যায় না ৷ তাই বিভাগীয় প্রধান নিজের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ৷"
বিশ্বভারতীর অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণারত ছাত্র দেবব্রত বিশ্বাস এদিন একটি ভিডিয়ো বানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ বিশ্বভারতীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকদের ঘরে গলায় গেরুয়া উত্তোরিও পরে হাতে ঝালমুড়ি নিয়ে ভিডিয়োটি বানানো হয় ৷ টেবিলেও বেশ কয়েকটি খবরের কাগজের ঠোঙাতে রাখা ছিল ঝালমুড়ি ৷ ভিডিয়োতে ছাত্রটিকে বলতে শোনায়, "আমাদের বাংলার বিখ্যাত ঝালমুড়ি। যে ঝালমুড়িতে সরকার বদল হয়েছে ৷ আমরাও আজকে সেই ঝালমুড়ির ট্রেন্ডটা চালু করছি ৷ আমাদের বিশ্বভারতীতেও এখন বেশ কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে ৷" এর পরেই সবাই মিলে বলে ওঠেন 'জয় শ্রীরাম'।
এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ওই ছাত্রকে মুচলেকা দেওয়া করায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ ভবিষ্যতে আর এই ধরনের 'বিতর্কিত' পোস্ট করব না-বলে মুচলেকা দিয়ে ভিডিয়ো মুছে দেন ছাত্রটি । বিশ্বভারতীর আচার্য হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্যাঙ্গাত্মক ভিডিয়ো বানিয়েছিল ছাত্রটি, তাই দ্রুত পদক্ষেপ নিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ৷ যার আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আর বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ভিডিয়ো বহুল চর্চিত। যদিও, সেগুলি সবই রাজনৈতিক বিষয় ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের যুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকের ঘরে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ও রাজনৈতিক ভিডিয়ো বানানো বিশ্ববিদ্যালয় ও আচার্যকে অসম্মান করা ৷ তাই ছাত্রের আচরণে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন বিভাগীয় প্রধান ৷
এর আগেও আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিনামূল্যে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে প্রবেশাধিকারের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল কর্তপক্ষ ৷ যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) শাখা সংগঠন 'বিদ্যাভারতী' পরিচালিত 'ভারত বোধ আইকেএস' পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর নিজস্ব সেমেস্টার পরীক্ষার সূচি বদল করা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷
এবার ক্যাম্পাসে অধ্যাপকে রুমে ছাত্রের বানানো ভিডিয়োতে প্রশ্ন উঠছে ঘরের মধ্যে উপস্থিত থাকা অধ্যাপকদের ভূমিকা নিয়েও ৷ ছাত্রটির ভিডিয়ো বানানোর সময় এক যোগে হাসি মুখে সম্মতি দিতে দেখা গিয়েছে অধ্যাপকদের । তাই নিন্দা ঝড় উঠেছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাঙ্গনের এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ৷