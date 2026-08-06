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স্কুটির ডিকিতে এক কোটির গয়না ! কলকাতা বিমানবন্দরে ধৃত রাজস্থানের পাচারকারী

কার্গো টার্মিনালে নাকা তল্লাশির সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর চেষ্টা, স্কুটির ডিকি খুলতেই উদ্ধার হিরে বসানো সোনার অলঙ্কার ও রুপো! নেপথ্যে আন্তর্জাতিক পাচারচক্র ?

Rajasthan smuggler arrest
হিরে বসানো সোনার অলঙ্কার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 8:32 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল চত্বরে রুটিন নাকা তল্লাশি চলছিল । একের পর এক গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন পুলিশকর্মীরা । সেই সময়ই একটি স্কুটি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের । থামার নির্দেশ দেওয়া মাত্রই আচমকা স্কুটির গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করেন চালক । মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া । কিছু দূর এগোতেই তাঁকে ঘিরে ফেলে বিমানবন্দর থানার পুলিশ । এরপর স্কুটির ডিকি খুলতেই কার্যত চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের ।

ডিকির ভিতরে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল পরিমাণ হিরে বসানো সোনার অলঙ্কার এবং রুপোর গয়না । প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী উদ্ধার হওয়া গয়নাগুলির বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা । এই ঘটনায় রাজস্থানের বাসিন্দা রাম অবতার সিং নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বিমানবন্দর থানার পুলিশ ।

Kolkata airport
স্কুটির ডিকিতে এক কোটির গয়না (নিজস্ব চিত্র)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গোপন সূত্রে খবর আসে যে কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা ও মূল্যবান গয়না পাচারের চেষ্টা হতে পারে । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয় । একই সঙ্গে বসানো হয় নাকা তল্লাশি ।

তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহজনক আচরণ করতে দেখা যায় একটি স্কুটির চালককে । পুলিশ তাঁকে থামার ইঙ্গিত দিলে তিনি উলটে স্কুটির গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করেন । এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় । কয়েকশো মিটার ধাওয়া করে তাঁকে আটক করা হয় । এরপর স্কুটির ডিকি এবং অন্যান্য অংশে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় 400 গ্রাম হিরে বসানো সোনার অলঙ্কার এবং 900 গ্রাম রুপোর গয়না ।

Kolkata airport
400 গ্রাম হিরে বসানো সোনার অলঙ্কার (নিজস্ব চিত্র)

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই গয়নাগুলি বিদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে আনা হয়েছিল । পরিকল্পনা ছিল, বিমান অবতরণের পর কার্গো বা বিমান পরিষ্কারের কাজের ফাঁকে অত্যন্ত কৌশলে সেই গয়না বিমানবন্দরের বাইরে পাচার করা হবে । ধৃত যুবক সেই চক্রের 'রিসিভার' বা সংগ্রাহকের ভূমিকায় ছিল বলেই মনে করছে পুলিশ ।

তদন্তে যুক্ত এক আধিকারিক জানান, উদ্ধার হওয়া গয়নার পরিমাণ এবং তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । বরং এর পিছনে রয়েছে একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক পাচারচক্র । এত কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বিমানবন্দর থেকে এই ধরনের মূল্যবান সামগ্রী বাইরে বের করার চেষ্টা প্রমাণ করে, চক্রটি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে ।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে কর্মরত কিছু অসাধু ব্যক্তি এই পাচারচক্রকে সাহায্য করে থাকতে পারেন । সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে । ধৃতের মোবাইল ফোন, কল রেকর্ড, আর্থিক লেনদেন এবং সাম্প্রতিক যাতায়াতের তথ্যও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে ।

গয়নাগুলি কোন দেশ থেকে আনা হয়েছিল, কারা সেগুলি বিমানে তুলেছিল, বিমানবন্দরের ভিতরে কারা তা বাইরে বার করার দায়িত্বে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিপুল মূল্যের গয়না কোথায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল- তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷

ধৃত রাম অবতার সিংয়ের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় সোনা ও মূল্যবান সামগ্রী পাচার-সংক্রান্ত একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । তাঁকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে । তদন্তকারীদের আশা, জেরায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিললে এই চক্রের মূল পান্ডা এবং বিমানবন্দরের ভিতরে থাকা সম্ভাব্য সহযোগীদেরও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে ।

উল্লেখ্য, কলকাতা বিমানবন্দর দিয়ে অতীতেও একাধিকবার সোনা পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে । কখনও যাত্রীর শরীরে লুকিয়ে, কখনও লাগেজের গোপন খোপে, আবার কখনও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ভিতরে সোনা পাচারের চেষ্টা ধরা পড়েছে । তবে এবার স্কুটির ডিকিকে ব্যবহার করে প্রায় 1 কোটি টাকার গয়না পাচারের অভিযোগ সামনে আসায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কার্গো টার্মিনালের নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । তদন্তকারীদের মতে, এই চক্রের শিকড় কতটা গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে আরও কয়েক দফা অভিযান চালানো হতে পারে ।

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TAGGED:

RAJASTHAN SMUGGLER ARREST
JEWELLERY WORTH 1 CRORE
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স্কুটির ডিকিতে এক কোটির গয়না
KOLKATA AIRPORT

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