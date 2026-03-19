জয়নগরে হ্যাটট্রিকই লক্ষ্য, প্রচারে ঝড় তুলছেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ
গত নির্বাচনের তুলনায় এবারে জয়ের ব্যবধান অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী বিদায়ী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ৷
Published : March 19, 2026 at 4:18 PM IST
জয়নগর, 19 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে টানা দু'বারের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসকে ৷ প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই মাঠে নেমে পড়েছেন তিনি । কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে জোরকদমে শুরু করেছেন ভোটের প্রচার ৷ নিজে হাতে করছেন দেওয়াল লিখনও ৷ তাঁর লক্ষ্য একটাই, জয়ের হ্যাটট্রিক ।
জয়নগরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস জানান, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় এবারের নির্বাচনে দল 12 জন প্রার্থী পরিবর্তন করলেও তাঁকে পুনরায় প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যা তাঁর প্রতি দলের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন । তিনি বলেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছি । সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই দল আমাকে আবারও জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে ।" তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "গত নির্বাচনের তুলনায় এবারে জয়ের ব্যবধান অনেকটাই বাড়বে ।"
প্রচারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা অত্যন্ত উজ্জীবিত । তাঁরা ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরছেন । মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে গিয়ে সরকারের কাজের হিসাব তুলে ধরা হচ্ছে । এছাড়াও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত বার্তা মেনে প্রচার চালানো হচ্ছে । এই বার্তাই মানুষের কাছে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখছেন ।"
বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "বিরোধী দলগুলিকে সাধারণ মানুষের পাশে সারা বছর দেখা যায় না, শুধুমাত্র ভোটের সময়ই তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন । তাই মানুষ আবারও তৃণমূল কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে ।"
দলীয় কর্মী সমর্থকদের কথায়, বিশ্বনাথ দাসের রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল । একসময় জয়নগর এলাকা SUCI-এর শক্ত ঘাঁটি ছিল, সেই জমিতেই ঘাসফুল ফুটিয়ে সংগঠনকে মজবুত করেছিলেন তিনি । তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে গ্রাম থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করার পেছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে দলীয় মহলের দাবি ।
পরিসংখ্যান বলছে, 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্বনাথ দাস কংগ্রেস প্রার্থী সুজিত পাটোয়ারিকে 15,051 ভোটে পরাজিত করেন । সেই নির্বাচনে তিনি মোট 64,582 ভোট পান, যেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সুজিত পাটোয়ারি পান 49,531 ভোট । অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী প্রায় 18 হাজারের বেশি ভোট পেলেও লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল । এরপর 2021 সালের নির্বাচনে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাঁর অবস্থান । ওই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রবীন সরদারকে 38,683 ভোটে হারিয়ে বিপুল জয় পান বিশ্বনাথ দাস । এই জয় তাঁর রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ও সংগঠনিক দক্ষতারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।
2026 সালের নির্বাচনেও নিজের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়বে বলে আত্মবিশ্বাসী বিশ্বনাথ দাস । ইতিমধ্যেই বাড়তি সময়কে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রচারযুদ্ধে এগিয়ে থাকতে চাইছেন । পাড়ায় পাড়ায় সভা, কর্মী বৈঠক, জনসংযোগ-সব ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরছেন ।