বিক্ষোভের পর অবশেষে চালু জয়ন্তী মহাকাল সাফারি, খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা

শিবরাত্রিতে পুণ্যার্থীদের দূষণের কারণে আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জয়ন্তী মহাকাল জিপ সাফারি । জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় বিক্ষোভে নামেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷

Jayanti Mahakal Safari
অবশেষে চালু হল জয়ন্তী মহাকাল সাফারি (নিজস্ব ছবি)
Published : February 21, 2026 at 9:20 PM IST

জয়ন্তী (আলিপুরদুয়ার), 21 ফেব্রুয়ারি: জয়ন্তী মহাকাল এলাকায় অবশেষে স্বাভাবিক হল পরিস্থিতি । শনিবার থেকে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে মহাকাল যাওয়ার পথ ও সাফারি পরিষেবা । শুক্রবার পর্যটন পরিষেবা বন্ধ থাকায় ক্ষোভে ধরনায় বসেন স্থানীয়রা । এরপর রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে বৈঠকের পর বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহাকাল পুনরায় খুলে দেওয়া হচ্ছে ।

টুরিস্ট গাইড প্রদীপ দে বলেন, "আজ সকাল থেকেই জিপ সাফারি মহাকালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে এবং সাধারণ পর্যটকরাও স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারছেন । গতকালের অচলাবস্থার জেরে বহু পর্যটক জয়ন্তীতে এসেও ঘুরতে পারেননি । অনেকের মানসিক পুজো থাকলেও তা দিতে পারেননি । রবিবার বা সোমবার হয়তো আলিপুরদুয়ার পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হতে পারে ।"

Jayanti Mahakal Safari
বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জিপ সাফারি (নিজস্ব ছবি)

তবে শুক্রবার বন দফতরের নির্দেশিকাকে ঘিরে জয়ন্তী মহাকাল সাফারি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পর্যটকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল ৷ এদিন পুনরায় পরিষেবা চালু হওয়ায় এখন স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ পর্যটন ব্যবসায়ী অয়ন নাইডু বলেন, "বর্তমানে জয়ন্তী মহাকালে পর্যটকদের যাতায়াত স্বাভাবিক হয়েছে এবং সবাই আবার মহাকালে যেতে পারছেন । গতকাল বন দফতরের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্তে বিশেষ করে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা তৈরি হয়েছিল । অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁরা মহাকালে গিয়ে বাবার দর্শন ও পুজো দিতে পারবেন না । তবে পুনরায় পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই হতাশা অনেকটাই কেটে গিয়েছে । সকাল থেকেই সাফারি পরিষেবা শুরু হয়েছে এবং পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা নিয়ম মেনেই মহাকালের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন ।"

Jayanti Mahakal Safari
শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান পর্যটন ব্যবসায়ীরা (নিজস্ব ছবি)

তবে এই বিষয়ে বন দফতরের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় ৷ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । কেউ ফোন তোলেননি ।

মূলত শিবরাত্রি উপলক্ষে জয়ন্তী পাহাড়ের মহাকাল মন্দির এলাকায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয় । এর জেরে জঙ্গল এলাকা ও জয়ন্তী নদীর চরজুড়ে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য জমে যায় । বন কর্তৃপক্ষের দাবি, এই দূষণ বন্যপ্রাণ ও বন পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে । বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই প্রায় 400 বস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । তবে এখনও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি করে বন দফতর ।

Jayanti Mahakal Safari
জয়ন্তী মহাকাল সাফারি (নিজস্ব ছবি)

এরপর পরিবেশগত ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে নোটিশ জারি করে শুক্রবার দুই জনপ্রিয় সাফারি রুটে পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সম্পূর্ণ পরিষ্কার অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাফারি চালু হবে না বলেও স্পষ্ট জানানো হয় বন দফতরের তরফে । এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পর্যটন নির্ভর মানুষের মধ্যে । সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় এলাকায় পর্যটকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে । আর সাফারি বন্ধ থাকায় ক্ষতির সম্মুখীণ হচ্ছেন তাঁরা বলে দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ এরপরেই তাঁদের দাবি মেনে শনিবার জয়ন্তী মহাকাল রুটে সাফারি ফের শুরু করা হয়েছে ৷

