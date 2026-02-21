বিক্ষোভের পর অবশেষে চালু জয়ন্তী মহাকাল সাফারি, খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা
শিবরাত্রিতে পুণ্যার্থীদের দূষণের কারণে আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জয়ন্তী মহাকাল জিপ সাফারি । জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় বিক্ষোভে নামেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷
Published : February 21, 2026 at 9:20 PM IST
জয়ন্তী (আলিপুরদুয়ার), 21 ফেব্রুয়ারি: জয়ন্তী মহাকাল এলাকায় অবশেষে স্বাভাবিক হল পরিস্থিতি । শনিবার থেকে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে মহাকাল যাওয়ার পথ ও সাফারি পরিষেবা । শুক্রবার পর্যটন পরিষেবা বন্ধ থাকায় ক্ষোভে ধরনায় বসেন স্থানীয়রা । এরপর রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে বৈঠকের পর বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহাকাল পুনরায় খুলে দেওয়া হচ্ছে ।
টুরিস্ট গাইড প্রদীপ দে বলেন, "আজ সকাল থেকেই জিপ সাফারি মহাকালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে এবং সাধারণ পর্যটকরাও স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারছেন । গতকালের অচলাবস্থার জেরে বহু পর্যটক জয়ন্তীতে এসেও ঘুরতে পারেননি । অনেকের মানসিক পুজো থাকলেও তা দিতে পারেননি । রবিবার বা সোমবার হয়তো আলিপুরদুয়ার পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হতে পারে ।"
তবে শুক্রবার বন দফতরের নির্দেশিকাকে ঘিরে জয়ন্তী মহাকাল সাফারি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পর্যটকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল ৷ এদিন পুনরায় পরিষেবা চালু হওয়ায় এখন স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ পর্যটন ব্যবসায়ী অয়ন নাইডু বলেন, "বর্তমানে জয়ন্তী মহাকালে পর্যটকদের যাতায়াত স্বাভাবিক হয়েছে এবং সবাই আবার মহাকালে যেতে পারছেন । গতকাল বন দফতরের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্তে বিশেষ করে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা তৈরি হয়েছিল । অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁরা মহাকালে গিয়ে বাবার দর্শন ও পুজো দিতে পারবেন না । তবে পুনরায় পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই হতাশা অনেকটাই কেটে গিয়েছে । সকাল থেকেই সাফারি পরিষেবা শুরু হয়েছে এবং পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা নিয়ম মেনেই মহাকালের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন ।"
তবে এই বিষয়ে বন দফতরের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় ৷ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । কেউ ফোন তোলেননি ।
মূলত শিবরাত্রি উপলক্ষে জয়ন্তী পাহাড়ের মহাকাল মন্দির এলাকায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয় । এর জেরে জঙ্গল এলাকা ও জয়ন্তী নদীর চরজুড়ে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য জমে যায় । বন কর্তৃপক্ষের দাবি, এই দূষণ বন্যপ্রাণ ও বন পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে । বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই প্রায় 400 বস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । তবে এখনও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি করে বন দফতর ।
এরপর পরিবেশগত ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে নোটিশ জারি করে শুক্রবার দুই জনপ্রিয় সাফারি রুটে পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সম্পূর্ণ পরিষ্কার অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাফারি চালু হবে না বলেও স্পষ্ট জানানো হয় বন দফতরের তরফে । এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পর্যটন নির্ভর মানুষের মধ্যে । সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় এলাকায় পর্যটকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে । আর সাফারি বন্ধ থাকায় ক্ষতির সম্মুখীণ হচ্ছেন তাঁরা বলে দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ এরপরেই তাঁদের দাবি মেনে শনিবার জয়ন্তী মহাকাল রুটে সাফারি ফের শুরু করা হয়েছে ৷