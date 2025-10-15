গোঘাটের যুবকের বাড়িতে শৌচালয় তৈরিতে টাকা দিলেন বিগ বি, কারণ কী জানেন?

গোঘাটের যুবকের বাড়িতে শৌচালয় তৈরিতে টাকা দিলেন বিগ বি, কারণ কী জানেন?
2024 সালে রিয়েলিটি শো 'কোন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে খেলেন হুগলির জয়ন্ত দুলে ৷ সেখানেই পরিবারের অভাব ও শৌচালয় না-থাকার কাহিনি তুলে ধরেছিলেন তিনি ৷
Published : October 15, 2025 at 5:08 PM IST
গোঘাট (হুগলি), 15 অক্টোবর: অমিতাভ বচ্চনের রিয়ালিটি শো’য়ে গিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার পেয়েছেন হুগলির গোঘাটের বাসিন্দা জয়ন্ত দুলে ৷ অভাবের কারণে বাড়িতে শৌচালয় না-থাকার কথা তুলে ধরেছিলেন ৷ সেই কাহিনি শুনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিগ-বি ৷ অমিতাভের সেই আর্থিক সাহায্যে নতুন শৌচালয় তৈরি করালেন জয়ন্ত (27) ৷ আর সেই শৌচালয়ের বাইরে একটি ফলকে লেখা রয়েছে, 'গিফটেড বাই অমিতাভ বচ্চন' ৷
2024 সালের অমিতাভ বচ্চনের বিখ্যাত রিয়ালিটি শো 'কোন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে খেলতে গিয়েছিলেন জয়ন্ত ৷ দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া জয়ন্ত ছোটবেলা থেকেই কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন ৷ নিজের মেধার জোরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন ৷ প্রায় আট বছরের চেষ্টায় গতবছরের মাঝামাঝি সময়ে মুম্বইয়ে অমিতাভের কেবিসি-র সিজন-16’তে যান ৷ উদ্দেশ্য ছিল, খেলায় জেতা অর্থ দিয়ে বাবার ঋণ শোধ, বোন ও ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ মেটানো ৷
সেই উদ্দেশ্যও পূরণ হয়েছে ৷ খেলায় 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা জিতেছিলেন ৷ সেই টাকা দিয়ে বাবার ঋণ মিটিয়েছেন ৷ ভাই-বোনের পড়াশোনাও চালাচ্ছেন ৷ তবে, সেদিন পরিবারের সবচেয়ে বড় শৌচালয় না-থাকার সমস্যার কথা অমিতাভ বচ্চনের সামনে তুলে ধরেছিলেন জয়ন্ত ৷ যা শুনে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন বিগ-বি ৷ শো চলাকালীন তিনি জয়ন্তকে কথা দিয়েছিলেন, শৌচালয় তৈরি করতে আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন ৷
সেই বছর অগস্ট মাসে জয়ন্তর খেলা এপিসোড সম্প্রচার হয় ৷ আর তার মাস দেড়েক পরে অমিতাভের টিম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ জয়ন্তর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর-সহ অন্যান্য তথ্য নেন তাঁরা ৷ এরপর অক্টোবরের শেষে জয়ন্ত দুলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 2 লক্ষ টাকা জমা পড়ে ৷ সেই বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে শৌচালয় তৈরির কাজ শুরু করান জয়ন্ত ৷ তবে, এবছরের অতিবৃষ্টির কারণে শৌচালয় তৈরির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় ৷ ফলে প্রায় একবছরের মাথায় অমিতাভ বচ্চনের আর্থিক সাহায্যে শৌচালয় তৈরি শেষ হয়েছে ৷
অমিতাভ বচ্চনকে ধন্যবাদ জানাতে শৌচালয়ের বাইরে একটি ফলক বসিয়েছেন জয়ন্ত ৷ সেখানে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, 'গিফটেড বাই অমিতাভ বচ্চন' ৷ নতুন শৌচালয় পেয়ে খুশি জয়ন্ত এবং তাঁর পরিবার ৷ তবে, শৌচালয় তৈরির কাজ শেষ হলেও, তা এখনও বিগ-বি’কে জানাতে পারেননি তিনি ৷
এই নিয়ে জয়ন্ত বলেন, "উনি আমার জীবনের বাস্তব কাহিনি শুনে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন ৷ নিজেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৷ গত বছর অক্টোবর মাসে টাকাটা পেয়েছি ৷ বর্ষার কারণে শৌচালয় তৈরির কাজ শেষ করতে দেরি হয়ে গেল ৷ ওঁকে খবরটা এখনও জানানো হয়নি ৷ আমি নিজে ইমেল করে জানাব ৷ সঙ্গে ছবিও পাঠাবো ৷ আমার পরিবার অমিতাভ বচ্চনের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ৷ তাই ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, বাইরে ফলক বসিয়েছি ৷ ওখানে লেখা আছে 'গিফটেড বাই অমিতাভ বচ্চন' ৷"