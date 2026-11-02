প্রার্থনাসভায় বাধা-ভাঙচু- হুমকি! জনতার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ শুনলেন জহররা

প্রার্থনাসভায় বাধা-ভাঙচু- হুমকি! জনতার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ শুনলেন জহররা
Attack at prayer meeting: উদ্যোক্তারা জানান, এ দিনের শুনানিতে উঠে আসা প্রতিটি অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে ।
Published : November 2, 2026 at 11:26 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: বাড়িতে প্রার্থনাসভা আয়োজন করলেই ধর্মান্তকরণের অভিযোগ ! কোথাও প্রার্থনায় বাধা, কোথাও মারধর, আবার কোথাও বাড়িতে ভাঙচুর ও সামাজিক বয়কটের হুমকি । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের উপর এমনই একাধিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল কলকাতার এক জনতার ট্রাইব্যুনালে ।
সোমবার 'কারওয়ান-এ-মহব্বত'-এর উদ্যোগে মুসলিম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এই ট্রাইব্যুনালে আক্রান্তদের অভিজ্ঞতা শুনলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা । অভিযোগকারীদের বক্তব্য, বড় চার্চের পাশাপাশি ছোট ছোট প্রার্থনাগোষ্ঠী এবং বাড়িতে আয়োজিত প্রার্থনাসভাগুলিও ক্রমশ আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠছে । তাঁদের অভিযোগের কেন্দ্রে উঠে এল ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের ভূমিকা ।
সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত চলা এই শুনানিতে একাধিক ব্যক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন । উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, আক্রান্তদের অভিযোগ ও অভিজ্ঞতা নথিবদ্ধ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে । তা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিচারব্যবস্থার কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে । পাশাপাশি, আক্রান্তদের আইনি সহায়তা এবং বৃহত্তর সামাজিক সমর্থন জোগাড় করার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে ।
ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের রাজ্য সম্পাদক রেভারেন্ড ডক্টর অর্পণ রানার অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছোট চার্চ এবং ফেলোশিপগুলিতে নিয়মিত হামলার ঘটনা ঘটছে । তাঁর দাবি, এ ব্যাপারে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁরা । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একাধিকবার চিঠি দেওয়া হলেও এখনও সময় মেলেনি । রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্ট এবং মানবাধিকার কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
অর্পণ রানার আরও দাবি, ইতিমধ্যেই 50টিরও বেশি অভিযোগ বা মামলার বিষয় তাঁদের সংগঠনের সামনে এসেছে । শুধু পূর্ব মেদিনীপুর থেকেই 28টি ঘটনার অভিযোগ রয়েছে । জেলার পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানানো হলেও প্রত্যাশিত পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও অভিযোগ । বিভিন্ন ঘটনায় হামলাকারীদের একাংশ নিজেদের বিজেপি, বজরং দল কিংবা আরএসএসের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, "এই পরিস্থিতিতে চার্চের যাজক থেকে শুরু করে সাধারণ বিশ্বাসীদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । আক্রান্তদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করে প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই ট্রাইব্যুনালের অন্যতম উদ্দেশ্য ।"
ট্রাইব্যুনালে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের এক মহিলা । তাঁর অভিযোগ, গত 30 অগস্ট নিজের বাড়িতে প্রার্থনা চলাকালীন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দেওয়া কয়েকজন সেখানে হাজির হন । তাঁরা ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তোলেন । আক্রান্ত মহিলার দাবি, কাউকে ধর্মান্তরিত করার কোনও কাজ তিনি করেননি । যিশুর প্রতি নিজের বিশ্বাস থেকেই পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে বাড়িতে প্রার্থনা করতেন । যাদবপুরে পড়াশোনা করা কয়েকজন বন্ধুও তাঁর কাছে বাদ্যযন্ত্র শিখতে আসতেন ।
আক্রান্ত মহিলার আরও অভিযোগ, ওই দিন তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় । প্রার্থনায় অংশ নেওয়া কয়েকজনকেও মারধর করা হয়, আক্রান্ত হন মহিলারাও । পুলিশকে ফোন করার পর তাঁকে এবং অন্যদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর দাবি, সকাল সাড়ে 11টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে 7টা পর্যন্ত তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ।
ঘটনার পর থেকে নিজের গ্রামে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ ওই মহিলার । তাঁর দাবি, এখন আর বাড়িতে প্রার্থনা করতে পারেন না তিনি । পরিচিতদেরও তাঁর বাড়িতে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে । যাঁরা আগে প্রার্থনায় যোগ দিতেন, তাঁদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ । এমনকি যাঁদের তিনি পড়াতেন, তাঁদেরও তাঁর কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্ন, "সংবিধানে কোথায় লেখা আছে যে আমি নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারব না ?" সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বাড়ি এবং আর্থিক অবস্থা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
হুগলি জেলার আর এক অভিযোগকারিণীও ট্রাইব্যুনালে হামলা, মারধর এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হন । অভিযোগ, ঘটনার সময় তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল । পরে থানার মাধ্যমে ফোন ফেরত পাওয়ার কথা বলা হলেও এখনও তা হাতে পাননি । কয়েকজনের উপর শারীরিক হামলা চালানো হয়, তাঁদের মধ্যে একজনের বুকে আঘাত লাগে বলেও দাবি করেন তিনি ।
ওই মহিলার বক্তব্য, ঘটনার পর থানায় গিয়ে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল এবং নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয়েছিল । কিন্তু অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ । পরে পুলিশ সুপারের কাছেও নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেন তাঁরা । তাঁর দাবি, ঘটনার পরেও অভিযুক্তদের কয়েকজনকে এলাকায় ঘুরতে দেখা যাচ্ছে । ফের প্রার্থনাসভা আয়োজন করলে হামলা চালানোর হুমকিও দেওয়া হচ্ছে । বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুরের জেরে প্রায় 20 লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ।
ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার । তাঁর বক্তব্য, বড় কোনও চার্চে হামলার ঘটনা ঘটলে তা দ্রুত সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে । কিন্তু ছোট ছোট প্রার্থনাগোষ্ঠীর উপর আক্রমণের অভিযোগ অনেক সময় আড়ালেই থেকে যায় । সংখ্যায় কম এবং সংগঠিত সুরক্ষার অভাবে থাকা মানুষদের উপর এমন হামলার অভিযোগ বিশেষ উদ্বেগের বলেও মন্তব্য করেন তিনি । জহর সরকারের অভিযোগ, ধর্মরক্ষার কথা বলে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক পরিচিতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে । প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি । এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান জানানোর দাবিও তোলেন প্রাক্তন সাংসদ ।
লেখক ও সমাজকর্মী হর্ষ মন্দরও এদিনের ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । মুসলিমদের পাশাপাশি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষও নিশানা হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি । বিশেষ করে বড় চার্চের বাইরে থাকা ছোট প্রার্থনাগোষ্ঠী, মহিলা এবং সমাজের দুর্বল অংশের মানুষরা বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছেন বলে তাঁর মত ।
হর্ষ মন্দরের কথায়, "এটা শুধু খ্রিস্টানদের সমস্যা নয়, গোটা সমাজের সমস্যা ।" স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং লালন ফকিরের প্রসঙ্গ তুলে বাংলার বহুত্ববাদী ও উদার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করান তিনি । তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশ সেই ঐতিহ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে । কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠলে শুধু সেই সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, সমাজের সব অংশের মানুষেরই প্রতিবাদ করা উচিত । আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে আইনি সহায়তা এবং বৃহত্তর সামাজিক উদ্যোগ গড়ে তোলার কথাও জানান তিনি ।
উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এদিনের শুনানিতে উঠে আসা প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে নথিবদ্ধ করা হবে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে । তবে ট্রাইব্যুনালে উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়ে এ দিন কোনও সরকারি বক্তব্য পাওয়া যায়নি । এখন দেখার, অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত, আক্রান্তদের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় রাজ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে ।