বন্দুক ছেড়ে BSF জওয়ানরা বিক্রি করলেন ফুচকা-খাবার, কারণ জানলে অবাক হবেন

বন্দুক ছেড়ে BSF জওয়ানরা বিক্রি করলেন ফুচকা-খাবার, কারণ জানলে অবাক হবেন
জলপাইগুড়ি সেক্টরের রানিনগর স্টেডিয়ামে দেখা গেল বিএসএফ জওয়ানদের ফুচকা-খাবার বিক্রি করতে ৷ ছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও ৷
Published : November 29, 2025 at 9:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 29 নভেম্বর: বিএসএফ জওয়ানরা কেউ ফুচকা বিক্রি করছেন । তো আবার কেউ খাবার বিক্রি করছেন । আবার কোনও বিএসএফ আধিকারিক বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধূলার প্রতিযোগিতার বিচারক হয়েছেন । কিন্তু কেন ?
আগামী 1 ডিসেম্বর বিএসএফের 61তম প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ সেই উপলক্ষে আগাম শনিবার বিএসফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের রানিনগর স্টেডিয়ামে মেলার আয়োজন করা হয়েছে ৷ সীমান্তে বন্দুক ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য পরিবার পরিজনদের আনন্দ দিতে সেই মেলায় মাতলেন জলপাইগুড়ি সেক্টরের পাঁচটি ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকরা । এদিন এই মেলাতে বিএসএফ জওয়ানদের বিভিন্ন স্টল দিয়ে দেখা যায় । সঙ্গে কচিকাঁচাদের মনোরঞ্জনের জন্য খেলাধুলারও আয়োজন করে বিএসএফ । মেলাতে বিকিকিনিও হয় ।
সারাবছর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন বিএসএফ জওয়ানরা ৷ তাই পরিবারের সঙ্গে তেমনভাবে সময় কাটানো হয় না তাঁদের ৷ সেই সকল জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এদিন মেলায় অংশ নিলেন । কচিকাঁচাদের সঙ্গে মেলা ঘুরে খেলাধুলোতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি খাওয়া দাওয়া করে বিএসএফ পরিবারের সদস্যরা । এই মেলায় এসে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও হয় । এতে উচ্ছ্বসিত সকলে ৷
মেলায় আসা বিএসএফ পরিবারের সদস্য নিক্কি বলেন, "এমন মেলায় আসতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে । বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল । আমাদের বাচ্চারাও এই মেলার আনন্দ নিল । আজ জওয়ানদের স্টলে খাওয়া-দাওয়া করেছি । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিএসএফের ওপরেই তো আমাদের নিরাপত্তার ভার । একদিন সবার সঙ্গে দেখা হল ভালো লাগছে ।"
বিএসএফ পরিবারের আরও সদস্য অঞ্জনা মালিয়া, নিধির কথায়, "আজ সবার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগল । আমরাও অপেক্ষা করে থাকি একটা মেলার জন্য । বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছিল । সিনিয়র অফিসারদের পরিবারের লোকেরাও এসেছেন ৷ সবার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল ।"
বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি পিকে পঙ্কজের উদ্যোগে মূলত এদিনের মেলার আয়োজন করা হয় ৷ সেই মেলায় তিনি ছাড়াও কমান্ডেন্ট রাজ নারায়ণ মিশ্রা, কমান্ডেন্ট বিনোদ সিং, কমাডেন্ট সুনীল কুমার, কমান্ডেন্ট সঞ্জয় কুমার গুপ্তা, ডিসিজি সলিল কুমার-সহ বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।
ডেপুটি কমান্ডেন্ট ওয়াই পি সিং বলেন, "আজ খুব আনন্দের দিন । বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধূলা করে ভালো লাগল । বাচ্চারাও খুব আনন্দ করেছে । আমাদের ডিআইজি স্যারের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয় । বিএসএফ জওয়ানরা নিজেরাই খাওয়ার স্টল দিয়েছিলেন । খুব স্বল্প টাকায় খাবার মিলল । স্টলে বিকিকিনি-সহ খেলার আয়োজন করা হয়েছিল ।"
বিএসএফ পরিবারের সদস্য ও কচিকাঁচাদের আনন্দ দেখে আপ্লুত হলেন জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি পিকে পঙ্কজ । দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে বিএসএফ জওয়ানদের পরিবারের মেলার আনন্দ উপভোগ করলেন তিনি । পরে পিকে পঙ্কজ বলেন, "বিএসএফের 61তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ মেলার আয়োজন করা হয় । বিএসএফ পরিবারের সদস্যরা এই মেলায় অংশ নেন । বাচ্চারা আনন্দ উপভোগ করেন । বিএসএফ পরিবারের সদস্যরা এই মেলার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা সুযোগ পেলেন । খেলাধুলোর মাধ্যমে বাচ্চারাও খুব আনন্দ উপভোগ করল ।"