পুরনো জায়গায় ফিরল নেহরুর মূর্তি, মাল্যদান বিজেপির, দুধ-জলে শুদ্ধিকরণ কংগ্রেসের

পুরনো জায়গায় ফিরল নেহরুর মূর্তি, মাল্যদান বিজেপির, দুধ-জলে শুদ্ধিকরণ কংগ্রেসের
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মূর্তি জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই মূর্তি সোমবার আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এল ৷
Published : August 31, 2026 at 10:25 PM IST
দুর্গাপুর, 31 অগস্ট: জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ! তা নিয়ে রবিবার বিতর্কের আঁচ ছড়িয়েছিল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর থেকে শুরু কর রাজ্য রাজনীতিতেও । 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন স্কুল চত্বরে প্রতিস্থাপন করা হল নেহরুর মূর্তি ।
মূর্তি আগের জায়গায় ফিরতেই শুরু হল রাজনৈতিক টানাপোড়েন । প্রথমে বিজেপি মাল্যদান করে মূর্তিতে । তার পরেই দুধ দিয়ে মূর্তি শুদ্ধিকরণ করে পাল্টা জবাব দেয় কংগ্রেস ।
অভিযোগ উঠেছিল, রাখি পূর্ণিমার দিন দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন রোডের ওই মেডিটেশন সেন্টার থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মূর্তি সরিয়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে । বিষয়টি সামনে আসতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে রাজ্য রাজনীতিতেও শুরু হয় তীব্র চাপানউতোর । এই ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও ৷ অভিযোগের আঙুল ওঠে বিজেপির দিকে । যদিও সেই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বিজেপি ৷ সোমবার সেই বিতর্কের মাঝেই নেহরুর মূর্তি পুনরায় স্কুল চত্বরে বসানো হয় ।
সোমবার দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন স্কুলের পাশে মেডিটেশন সেন্টারে নেহরুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পুনঃস্থাপন করা হয় । এরপর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল-সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । সুমন্ত বলেন, ‘‘তৃণমূলের লোকজন, যাঁরা এখন কী করবেন, তা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁরা এখন নব্য কংগ্রেস হয়েছেন ৷ কংগ্রেসের আবার দু’টো দল ৷ দু’টো দলের মধ্যে এঁরা বিভক্ত ৷ আমাদের সন্দেহ, এদের মধ্যে কেউ এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তির সঙ্গে এমন অপমানজনক কাজ করবে, ভারতীয় জনতা পার্টির সংস্কৃতি এটা নয় ৷ যারা এই কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ তাদের চিহ্নিত করার কাজও চলছে ৷’’
এদিকে বিজেপির মাল্যদানের পরেই পরিস্থিতি নেয় নতুন মোড় । পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী-সহ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা বিজেপি চলে যাওয়ার পর সেখানে যান । এরপর নেহেরুর মূর্তিতে দুধ ঢেলে শুদ্ধিকরণ করেন তাঁরা । মাল্যদান করেও বিজেপিকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব ।
দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বিজেপি কী করেছে জানি না৷ তারা একটা অস্পৃশ্য শক্তি ৷ যাঁরা গান্ধিজিকে হত্যা করে, যাঁরা গান্ধিজি থেকে জওহরলাল নেহরু, বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর করে, সেই দেশদ্রোহী শক্তিরা এখানে এসেছিল ৷ সেই কারণে এই মূর্তিকে আমরা দুধ-জল দিয়ে ধুয়ে মালা পরিয়েছি ৷ কারণ, আমরা জানি এটাকে সরানোর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য়ের সরকার চক্রান্ত করেছিল ৷ এই অশুভ শক্তি সমস্ত মণীষীদের ইতিহাসকে বিক্রিত করতে চাইছে ৷’’