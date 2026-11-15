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জন্ডিসের থাবা বসিরহাটে ! একই ওয়ার্ডে আক্রান্ত 17, তৎপর স্বাস্থ্য দফতর

Jaundice outbreak in Basirhat: স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন এবং আক্রান্ত, সন্দেহভাজন ও নতুন উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রেখেছেন ।

Jaundice outbreak in Basirhat
জন্ডিস নিয়ে এলাকায় চরম উদ্বেগ ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 2:26 PM IST

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বসিরহাট, 15 নভেম্বর: জন্ডিসের মারাত্মক প্রাদুর্ভাবে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বসিরহাট পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডে । স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক তদন্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ দূষিত জল থেকেই এই রোগ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে । আক্রান্তদের তালিকায় সিংহভাগই শিশু ও কিশোর ।

প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই 17 জন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন । এছাড়া 11 জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, যার চূড়ান্ত রিপোর্ট শীঘ্রই আসার কথা । পাশাপাশি, একই উপসর্গ নিয়ে আরও বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এলাকায় চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ করা হয়েছে।

ঘরে ঘরে জন্ডিসে আতঙ্ক বসিরহাটে ৷ (ইটিভি ভারত)

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে । বসিরহাট পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডে জন্ডিসের প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়ার পরেই স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে টিম পাঠানো হয়েছে এবং নিয়মিত এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷

স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন এবং আক্রান্ত, সন্দেহভাজন ও নতুন উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রেখেছেন । পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এলাকায় ইতিমধ্যে দু'টি মেডিক্যাল ক্যাম্প হয়েছে । স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভার যৌথ পরিদর্শনের পর জলবাহিত সংক্রমণ ঠেকাতে এলাকার বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ টিউবওয়েল অবিলম্বে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংশ্লিষ্ট কলগুলির জল ব্যবহার করতে বারণ করছেন ও কলগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন ।

Jaundice outbreak in Basirhat
ঝুঁকিপূর্ণ টিউবওয়েল বন্ধ করা হচ্ছে ৷ (ইটিভি ভারত)

পানীয় জলের সঙ্কট মোকাবিলায় পুরসভার পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে এলাকায় জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে । তবে, হঠাৎ দেখা দেওয়া এই জলবাহিত রোগের প্রকোপে জনজীবন বিপর্যস্ত । জন্ডিসে আক্রান্ত বালক তাহিদ লস্করের থেকে জানা গেল, গত 10 দিন ধরে সে জন্ডিসে আক্রান্ত এবং ডাক্তার তাকে জানিয়েছেন, জলের কারণেই এই রোগ ৷ 1 থেকে 1.5 মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ।

তাহিদের মা তসলিমা বিবি বলেন, "সোমবার, 3 তারিখ থেকে বাচ্চার প্রচণ্ড পেট ব্যথা ও বমি শুরু হয়, পরে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানান জলের সমস্যার কারণেই লিভারে ইনফেকশন বা হেপাটাইটিস হয়েছে । বর্তমানে জল ফুটিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে । এলাকায় 17 জন আক্রান্ত এবং 11 জন অসুস্থ ।"

Jaundice outbreak in Basirhat
ঝুঁকিপূর্ণ টিউবওয়েল বন্ধ করা হচ্ছে ৷ (ইটিভি ভারত)

আর এক আক্রান্ত শিশুর মা জেসমিনারা বিবি জানান, তাঁর বাচ্চারও জ্বর, সর্দি, বমি এবং পেটে ব্যথার পর রক্ত পরীক্ষায় জন্ডিস ধরা পড়েছে । গত 10 দিন ধরে এই সমস্যা চলছে এবং জলের কারণেই এই রোগ ছড়াচ্ছে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন ।

স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী তাজিমা খাতুন বলেন, "আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছি এবং ফোটানো জল পান করার পাশাপাশি বাইরের খোলা খাবার বা ফুচকা খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছি । এলাকার বাড়িতে বাড়িতে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়ায় আমরা প্রতিদিন রিপোর্ট সংগ্রহ করছি । জলের কারণেই মূলত এই রোগ ছড়াচ্ছে ।"

TAGGED:

JAUNDICE OUTBREAK IN BASIRHAT
17 INFECTED IN THE SAME WARD
HEALTH DEPARTMENT TAKES ACTION
বসিরহাটে বাড়ছে জন্ডিস
একই ওয়ার্ডে আক্রান্ত 17

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