জন্ডিসের থাবা বসিরহাটে ! একই ওয়ার্ডে আক্রান্ত 17, তৎপর স্বাস্থ্য দফতর

জন্ডিসের থাবা বসিরহাটে ! একই ওয়ার্ডে আক্রান্ত 17, তৎপর স্বাস্থ্য দফতর
Jaundice outbreak in Basirhat: স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন এবং আক্রান্ত, সন্দেহভাজন ও নতুন উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রেখেছেন ।
Published : November 15, 2026 at 2:26 PM IST
বসিরহাট, 15 নভেম্বর: জন্ডিসের মারাত্মক প্রাদুর্ভাবে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বসিরহাট পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডে । স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক তদন্ত ও তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ দূষিত জল থেকেই এই রোগ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে । আক্রান্তদের তালিকায় সিংহভাগই শিশু ও কিশোর ।
প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই 17 জন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন । এছাড়া 11 জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে, যার চূড়ান্ত রিপোর্ট শীঘ্রই আসার কথা । পাশাপাশি, একই উপসর্গ নিয়ে আরও বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এলাকায় চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ করা হয়েছে।
নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে । বসিরহাট পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডে জন্ডিসের প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়ার পরেই স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে টিম পাঠানো হয়েছে এবং নিয়মিত এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷
স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন এবং আক্রান্ত, সন্দেহভাজন ও নতুন উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ নজরদারিতে রেখেছেন । পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এলাকায় ইতিমধ্যে দু'টি মেডিক্যাল ক্যাম্প হয়েছে । স্বাস্থ্য দফতর ও পুরসভার যৌথ পরিদর্শনের পর জলবাহিত সংক্রমণ ঠেকাতে এলাকার বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ টিউবওয়েল অবিলম্বে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংশ্লিষ্ট কলগুলির জল ব্যবহার করতে বারণ করছেন ও কলগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন ।
পানীয় জলের সঙ্কট মোকাবিলায় পুরসভার পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে এলাকায় জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে । তবে, হঠাৎ দেখা দেওয়া এই জলবাহিত রোগের প্রকোপে জনজীবন বিপর্যস্ত । জন্ডিসে আক্রান্ত বালক তাহিদ লস্করের থেকে জানা গেল, গত 10 দিন ধরে সে জন্ডিসে আক্রান্ত এবং ডাক্তার তাকে জানিয়েছেন, জলের কারণেই এই রোগ ৷ 1 থেকে 1.5 মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ।
তাহিদের মা তসলিমা বিবি বলেন, "সোমবার, 3 তারিখ থেকে বাচ্চার প্রচণ্ড পেট ব্যথা ও বমি শুরু হয়, পরে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানান জলের সমস্যার কারণেই লিভারে ইনফেকশন বা হেপাটাইটিস হয়েছে । বর্তমানে জল ফুটিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে । এলাকায় 17 জন আক্রান্ত এবং 11 জন অসুস্থ ।"
আর এক আক্রান্ত শিশুর মা জেসমিনারা বিবি জানান, তাঁর বাচ্চারও জ্বর, সর্দি, বমি এবং পেটে ব্যথার পর রক্ত পরীক্ষায় জন্ডিস ধরা পড়েছে । গত 10 দিন ধরে এই সমস্যা চলছে এবং জলের কারণেই এই রোগ ছড়াচ্ছে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন ।
স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী তাজিমা খাতুন বলেন, "আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছি এবং ফোটানো জল পান করার পাশাপাশি বাইরের খোলা খাবার বা ফুচকা খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছি । এলাকার বাড়িতে বাড়িতে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়ায় আমরা প্রতিদিন রিপোর্ট সংগ্রহ করছি । জলের কারণেই মূলত এই রোগ ছড়াচ্ছে ।"