মমতাকে ডিলিট সম্মান জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের, রাজনীতি-সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি
মূলত রাজনীতি আর সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করল।
Published : November 12, 2025 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: আবারও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে। সমাজকল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মূলত রাজনীতি আর সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডিলিট (Doctor of Literature – DLitt) উপাধিতে ভূষিত করল।
বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জাপানি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা।
সম্মান গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জাপান অত্যন্ত সুন্দর দেশ। ওখানকার মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা, শৃঙ্খলা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা— অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের।" জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল কলকাতায় পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের একাধিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে— বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়, যৌথ গবেষণা এবং শিল্প-বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে দুই পক্ষের আলোচনা হতে পার। রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আন্তর্জাতিক সম্মান কেবল তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, বরং বাংলার ভাবমূর্তিকেও বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বল করে তুলেছে।
সম্মান গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলায় এসে অনুষ্ঠান করছে, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সত্যিই অভিভূত। শান্তি, সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির জন্য জাপান সারা বিশ্বের কাছে এক অনুকরণীয় দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।"
তিনি বলেন, "বাংলা ও জাপানের সম্পর্ক বহু পুরনো। একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে গিয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রাসবিহারী বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু— সকলেই এই দুই দেশের বন্ধনকে আরও গভীর করেছিলেন। নেতাজির মৃত্যু নিয়ে আজও মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাস ভুলে যাওয়া যায় না। শান্তিনিকেতনে জাপানের একটি সাংস্কৃতিক ইউনিট রয়েছে, সেটাই দুই দেশের সম্পর্কের প্রতীক।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "বাংলা ও জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে কাজ করছে, যা শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। গত সাত বছর ধরে বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলনে জাপানের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। আগামী সম্মেলনেও ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।"
জাপানের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা এত ইতিবাচক মনোভাবের মানুষ, জানুয়ারির পরিবর্তে নভেম্বরে অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছিলেন। আমাকে বলা হয়েছিল— আপনি জাপানে না এলে আমরা বাংলায় আসব। বলুন, আমি কীভাবে বারণ করব? আপনাদের আগমন আমাদের জন্য গৌরবের।"
তিনি আরও বলেন, "বাংলায় বহু বিদেশি সংস্থা কাজ করছে। মিৎসুবিশি, জাইকা, ফুজি— সবাই বিনিয়োগ করেছে। সিলিকন ভ্যালিতেও জাপানি সংস্থাগুলি সক্রিয়। জাপান খুব সুন্দর দেশ, তাদের উন্নয়ন মডেল, বিশেষ করে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আমাদের অনুপ্রেরণা। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের পরও তারা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা মানবতার এক বিস্ময়।"
হাজার সম্মানপ্রাপ্তির পরও নিজের সরল জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমি ভিআইপি নই, আমি এলআইপি— সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।"