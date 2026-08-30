সপ্তাহে দু’দিন ‘জনতার দরবার’, আমজনতার অভাব-অভিযোগ শুনতে কড়া নির্দেশিকা নবান্নের

সপ্তাহে দু’দিন ‘জনতার দরবার’, আমজনতার অভাব-অভিযোগ শুনতে কড়া নির্দেশিকা নবান্নের
নির্দেশিকা অনুযায়ী, উল্লিখিত দু'দিন সকাল সাড়ে 10টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আধিকারিকদের নিজেদের দফতরে উপস্থিত থাকতে হবে।
Published : August 30, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: সাধারণ মানুষের অভাব ও অভিযোগ শুনতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য প্রশাসন। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দু’দিন নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের। এই মর্মে রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর থেকে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সব দফতরের আধিকারিকদের ‘জনতার দরবার’ বসাতে হবে।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, উল্লিখিত দু'দিন সকাল সাড়ে 10টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আধিকারিকদের নিজেদের দফতরে উপস্থিত থাকতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের কাছে গিয়ে অভাব-অভিযোগ জানাতে পারবেন। এর জন্য আগে থেকে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা আগাম অনুমতির প্রয়োজনও হবে না বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরের একেবারে নিচুতলা থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সমস্ত আধিকারিকদের জন্যই এই নিয়ম বাধ্যতামূলক। নির্দেশিকায় সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, বন দফতর থেকে শুরু করে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড-লেভেল অফিসারদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
সিভিল প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার, জেলাশাসক, মহকুমাশাসক (এসডিও), বিডিও এবং পুরসভার কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ অফিসারদের এই নিয়ম মানতে হবে। একইভাবে পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি, আইজি থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপার, এসডিপিও এবং থানার ওসি বা আইসিদেরও সপ্তাহে দু'দিন এই বিশেষ সাক্ষাতের সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। বন দফতরের পিসিসিএফ, ডিএফও থেকে শুরু করে রেঞ্জার স্তরের আধিকারিকরাও এই নির্দেশিকার আওতাভুক্ত।
নবান্নের তরফে জারি করা এই নির্দেশিকায় আধিকারিকদের জন্য বেশ কিছু কড়া বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, ওই নির্ধারিত দিন ও সময়ে আধিকারিকরা অন্য কোনও সরকারি বৈঠক বা ফিল্ড সফরে যেতে পারবেন না। সম্পূর্ণ সময়টি তাঁদের সাধারণ মানুষের জন্যই বরাদ্দ রাখতে হবে। পাশাপাশি, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে নয়া পদক্ষেপও করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সরকারি ইমেল এবং মোবাইল নম্বর অফিসের এমন জায়গায় বড় করে প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা সহজেই চোখে পড়ে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট দফতরের সরকারি ওয়েবসাইটেও ওই নম্বর ও ইমেল প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে মানুষ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।
সরাসরি যোগাযোগের এই বিকল্প ব্যবস্থা চালু হলেও, নজরদারিতে কোনও খামতি রাখছে না রাজ্য। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, "আপনার সরকার আপনার পাশে’ বা ‘এএসএপি’ (ASAP) পোর্টালটিকে আরও উন্নত করা হবে। এই জনতার দরবারে নাগরিকরা যে সমস্ত অভিযোগ জানাবেন এবং তার প্রেক্ষিতে আধিকারিকরা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তার সম্পূর্ণ তথ্য ওই পোর্টালে তুলে ধরতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাশাসকদের মতো উচ্চপদস্থ কর্তারা সেই তথ্যের উপর নিয়মিত নজরদারি চালাবেন।"
মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা ডিজিটাল মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন না, মূলত তাঁদের জন্যই এই সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হল। তবে বর্তমানে চালু থাকা অনলাইন অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থাও আগের মতোই কাজ করবে, এটি তার একটি পরিপূরক মাত্র। রাজ্যের সমস্ত দফতর, জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনারদের অবিলম্বে এই নির্দেশিকা সম্পর্কে প্রচার এবং তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করবে রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বন দফতরের প্রধান মুখ্য সংরক্ষক সহ সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।