আরও একদিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের সময়, ফলতায় ঘোষণা শুভেন্দুর

আরও একদিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের সময়, ফলতায় ঘোষণা শুভেন্দুর
ফলতার ফতেপুর এলাকায় আয়োজিত জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিপুল ভিড় দেখে শিবিরের সময় একদিন বাড়ানোর কথা জানান শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : June 17, 2026 at 1:44 PM IST
ফলতা, 17 জুন: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে বিজেপি সরকারের জনকল্যাণ শিবির ৷ আরও একদিন শিবিরের দিন বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বুধবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনকল্যাণ শিবিরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে ৷ লম্বা লাইন শিবিরগুলিতে । সাধারণ মানুষের কথা ভেবে জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা আরও একদিন বৃদ্ধি করা হল । আমরা আগামিকাল অর্থাৎ 18 জুন পর্যন্ত জনকল্যাণ শিবির চালাব ৷ আমাদের সরকারের লক্ষ্য হল, মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং কোনও যোগ্য ব্যক্তি যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না-হন, তা নিশ্চিত করা ।"
পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা, সূর্য ঘর যোজনার মতো 54টি প্রকল্পের আবেদন চলছে । তিনি বলেন, "সরকার পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর । আপনারা আবেদন করুন । বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না । যোগ প্রাপকরা সাহায্য পাবেন ।"
রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফলতা সফরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি । বুধবার ফলতার ফতেপুর এলাকায় আয়োজিত জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী । শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র তুলে দেন তিনি ।
রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, আবাসন-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করা হয় । সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে । শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন । সরকারি পরিষেবা পেতে তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন । উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি পরিষেবা তুলে দিয়ে সরকারের জনমুখী কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি ।
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা বলেন, "জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে বহু মানুষ সরাসরি সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন । এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ করতে সাহায্য করছে ।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় । শিবির প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী । সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় । জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং শিবিরের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণায় উপভোক্তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়েছে । প্রশাসনের আশা, একদিন শিবিরের সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাবেন ।
উল্লেখ্য, এর আগে পুনর্নির্বাচনের প্রচারের সময় ফলতায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সময় তাঁর সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল । পরে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা এক লক্ষ নয় হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন । বিজেপির প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ফের ফলতায় এলেন ৷ তাই তাঁর এই সফরকে অনেকেই ফলতার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হিসেবেও দেখছেন ।