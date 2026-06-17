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আরও একদিন বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের সময়, ফলতায় ঘোষণা শুভেন্দুর

ফলতার ফতেপুর এলাকায় আয়োজিত জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিপুল ভিড় দেখে শিবিরের সময় একদিন বাড়ানোর কথা জানান শুভেন্দু অধিকারী ।

CM Suvendu Adhikari
ফলতার সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 1:44 PM IST

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ফলতা, 17 জুন: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে বিজেপি সরকারের জনকল্যাণ শিবির ৷ আরও একদিন শিবিরের দিন বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বুধবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনকল্যাণ শিবিরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে ৷ লম্বা লাইন শিবিরগুলিতে । সাধারণ মানুষের কথা ভেবে জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা আরও একদিন বৃদ্ধি করা হল । আমরা আগামিকাল অর্থাৎ 18 জুন পর্যন্ত জনকল্যাণ শিবির চালাব ৷ আমাদের সরকারের লক্ষ্য হল, মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং কোনও যোগ্য ব্যক্তি যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না-হন, তা নিশ্চিত করা ।"

Jan kalyan shivir
ফলতায় মুখ্যমন্ত্রীর সভা (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা, সূর্য ঘর যোজনার মতো 54টি প্রকল্পের আবেদন চলছে । তিনি বলেন, "সরকার পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর । আপনারা আবেদন করুন । বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না । যোগ প্রাপকরা সাহায্য পাবেন ।"

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফলতা সফরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি । বুধবার ফলতার ফতেপুর এলাকায় আয়োজিত জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী । শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র তুলে দেন তিনি ।

Jan kalyan shivir
মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে উপচে পড়া ভিড় ফলতায় (নিজস্ব ছবি)

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, আবাসন-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করা হয় । সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে । শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন । সরকারি পরিষেবা পেতে তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন । উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি পরিষেবা তুলে দিয়ে সরকারের জনমুখী কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি ।

Jan kalyan shivir
ফলতায় জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা বলেন, "জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে বহু মানুষ সরাসরি সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন । এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ করতে সাহায্য করছে ।"

Jan kalyan shivir
ফলতায় জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় । শিবির প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী । সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় । জনকল্যাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং শিবিরের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণায় উপভোক্তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়েছে । প্রশাসনের আশা, একদিন শিবিরের সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাবেন ।

উল্লেখ্য, এর আগে পুনর্নির্বাচনের প্রচারের সময় ফলতায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সময় তাঁর সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল । পরে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা এক লক্ষ নয় হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন । বিজেপির প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ফের ফলতায় এলেন ৷ তাই তাঁর এই সফরকে অনেকেই ফলতার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হিসেবেও দেখছেন ।

TAGGED:

JAN KALYAN SHIVIR
SUVENDU ADHIKARI IN FALTA
জনকল্যাণ শিবির
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
CM SUVENDU ADHIKARI

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