শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির চাহিদা আকাশছোঁয়া, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই ভাস্করের

শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির চাহিদা আকাশছোঁয়া, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই ভাস্করের
সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার ফাইবার গ্লাসের মূর্তির স্থায়িত্ব প্রায় 30 থেকে 40 বছর এবং প্রতিটির দাম 25 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে ।
Published : July 6, 2026 at 8:12 PM IST
আসানসোল, 6 জুলাই: সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে চলেছে বিভিন্ন কর্মসূচি । আর এই আবহেই হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তির চাহিদা । সেই বিপুল অর্ডার সামলাতে কার্যত দিনরাত এক করে কাজ করছেন পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিধানসভার প্রত্যন্ত ডোবরানা গ্রামের ভাস্কর ভীম পাল । তাঁর স্টুডিয়োতে এখন বিশ্রামের সুযোগ নেই বললেই চলে ।
জামুড়িয়ার ডোবরানা গ্রামের ভাস্কর ভীম পাল । তাঁর হাতে মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে । গত 12 বছর ধরে ভাস্কর্যের কাজের সঙ্গে যুক্ত ভীম পালের ডোবরানা ও বোলপুরে দুটি স্টুডিয়ো রয়েছে । বহুবছর ধরে তাঁর গড়ে তোলা মূর্তির কদর রয়েছে রাজ্যজুড়ে । তবে রাজ্যে পরিবর্তন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই মরশুমে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি আকাশছোঁয়া । আর তাই রাতদিন এক ক'রে মুর্তি বানিয়ে চলেছেন ভাস্কর ভীম পাল ।
ভীম পাল জানিয়েছেন, "কলকাতা, বীরভূম, দুর্গাপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মূর্তির বরাত আসছে । দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়-সহ একাধিক বিজেপি নেতাও তাঁর তৈরি মূর্তির অর্ডার দিয়েছেন । আগামী এক মাসের মধ্যেই প্রায় 15 থেকে 20টি মূর্তি তৈরির দায়িত্ব রয়েছে ।"
তবে এই বিপুল চাহিদার মাঝেও সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সময়ের স্বল্পতা । ভীম পালের কথায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ মুহূর্তে ফোন করে কয়েক দিনের মধ্যে মূর্তি সরবরাহের অনুরোধ করা হয় । এমনও হয়েছে, মাত্র একদিনের নোটিশে মূর্তি চাওয়া হয়েছে । কিন্তু একটি মানসম্মত ফাইবার কোটেড মূর্তি তৈরি করতে প্রথমে মাটির ক্লে মডেলিং, তারপর ফিনিশিং ও মোল্ড তৈরির মতো একাধিক ধাপ অতিক্রম করতে হয় । ফলে একটি আবক্ষ মূর্তি সম্পূর্ণ করতে অন্তত 15 থেকে 20 দিন এবং বড় আকারের মূর্তি তৈরি করতে প্রায় এক মাস সময় লাগে । তাই রাতারাতি এমন শিল্পকর্ম তৈরি করা বাস্তবে সম্ভব নয় ।
এর আগে বীরভূমের বিজেপি কার্যালয়ের জন্যও তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি নির্মাণ করেছেন । এছাড়া দুর্গাপুরে এক প্রয়াত বিজেপি কর্মীর স্মৃতিতে শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শহীদ মূর্তি তৈরির অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর । ভীম পাল জানান, সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার ফাইবার গ্লাসের মূর্তির স্থায়িত্ব প্রায় 30 থেকে 40 বছর এবং প্রতিটির দাম 25 থেকে 30 হাজার টাকার মধ্যে । যেখানে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়, সেখানে তুলনামূলক কম খরচ ও দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে ফাইবার কোটেড মূর্তির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে ।
বর্তমানে অনলাইন অর্ডারের পাশাপাশি বিভিন্ন জনপ্রতিনিধির বরাতে সাড়ে তিন ফুট থেকে 6-7 ফুট উচ্চতার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত ভীম পাল । সময়ের সীমাবদ্ধতায় সব অর্ডার নির্ধারিত সময়ে দেওয়া সম্ভব না-হলেও, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীকে ঘিরে জামুড়িয়ার এই প্রত্যন্ত গ্রামের শিল্পীর শিল্পকর্ম এখন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে ।