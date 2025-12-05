ETV Bharat / state

যামিনী রায়ের বাড়ি সংস্কারে সিলমোহর, কলকাতা পাচ্ছে একক শিল্পীর আন্তর্জাতিক মানের আর্ট গ্যালারি

দিল্লি আর্ট গ্যালারি যামিনী রায়ের পরিবারের থেকে বছর দুই আগে এই বাড়িটি কিনে নেয় । এবার তারা পেয়েছে বাড়িটি সংস্কারের ছাড়পত্র ৷

কলকাতা পাচ্ছে একক শিল্পীর আন্তর্জাতিক মানের আর্ট গ্যালারি (নিজস্ব চিত্র)
Published : December 5, 2025 at 12:57 PM IST

কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় সরু গলির ভিতর জীর্ণ শরীরে দাঁড়িয়ে তিনতলা বাড়িটা । একটা সময়ে এখানেই জন্ম নিয়েছে একের পর এক শিল্পকর্ম ৷ যা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে ৷ সেই সৃষ্টিই বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছে বাড়ির মালিক যামিনী রায়কে ৷ বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পীর বাসভবনই এবার শিল্প সৃষ্টির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে ৷

যামিনী রায়ের বাড়ি সংস্কার

সেই বাড়ি সেজে উঠবে নতুন রূপে । ভোল বদলে হবে আন্তর্জাতিক মানের একক শিল্পীর আর্ট গ্যালারি । বছর দুই আগেই দিল্লি আর্ট গ্যালারি যামিনী রায়ের পরিবারের থেকে এই বাড়িটি কিনে নেয় । যেহেতু এটি কলকাতা পুরনিগমের হেরিটেজ তালিকায় আছে, তাই বাড়িটির খোলনলচে বদলাতে দরকার ছিল পুরনিগমের হেরিটেজ বিভাগের ছাড়পত্র । সম্প্রতি সেই অনুমোদন মেলে কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ বৈঠকে । ফলে আর কোনও বাধা রইল না যামিনী রায়ের বাড়ির সংস্কারে ৷

যামিনী রায়ের বাড়ি সংস্কারে সিলমোহর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বাড়িটি ঐতিহ্যশালী ভবন

শিল্পী যামিনী রায়ের সৃষ্টিকে পাথেয় করে এগিয়ে চলছে পরের পর প্রজন্ম । তাঁর শেষ জীবন কেটেছে বালিগঞ্জের এই বাড়িতেই । নীচের বিরাট অংশে ছিল তাঁর শিল্প সৃষ্টির কারখানা অর্থাৎ স্টুডিয়ো । যামিনী রায়ের শিল্পই দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টেনে এনেছে এই 18/29-এর ঠিকানায় । শিল্পীর প্রয়াণের পর ওই এলাকার মূল রাস্তার নামকরণ করা হয় তাঁর নামেই, যামিনী রায় সরণী ৷ বাড়িটিও ঐতিহ্যশালী ভবন, তবে গ্রেড দেওয়া হয়নি এখনও ।

ETV BHARAT
যামিনী রায়ের বাড়ি সংস্কারে সিলমোহর (নিজস্ব চিত্র)

কলকাতায় প্রথম একক শিল্পীর আর্ট গ্যালারি

বিদেশে কয়েকটি একক শিল্পীর নামে আর্ট গ্যালারি আছে ৷ ভারতেও সরকারি স্তরে আছে । তবে কলকাতায় এই প্রথম একক শিল্পীর আর্ট গ্যালারি তৈরি হবে । যামিনী রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ওই বাড়িতেই থাকত । তিনতলা বাড়ির ভিতরে তাঁর নানা স্মৃতি ও সৃষ্টি ছড়িয়ে ছিল । পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েক বছর আগে শিল্পীর পরিবার ওই বাড়ি ও তাঁর সৃষ্টি দিল্লি আর্ট গ্যালারিকে বিক্রি করে চলে যান । এর পর দিল্লির আর্ট গ্যালারি সেই ভবনটি সংস্কার করার কথা জানিয়েছিল । তবে হেরিটেজ সম্পত্তি হওয়াতে সেই কাজ পুরনিগমের অনুমোদনের জন্য আটকে ছিল । সম্প্রতি সেই অনুমোদন মিলেছে ।

ETV BHARAT
বালিগঞ্জ এলাকায় সরু গলির ভিতর তিনতলা বাড়ি (নিজস্ব চিত্র)

কী কী থাকবে

দিল্লি আর্ট গ্যালারি কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, দেশের একাধিক আর্ট গ্যালারি আছে, যেখানে একাধিক শিল্পীর সৃষ্টি একত্রে শোভা পায় । কিন্তু যামিনী রায়ের এই আর্ট গ্যালারি হবে একক শিল্পীর অর্থাৎ এই গ্যালারিতে শুধুই যামিনী রায়ের সৃষ্টি প্রদর্শিত হবে । নিচতলার স্টুডিয়ো পরিবারের তরফে একটা সময়ে কারখানা হিসেবে ভাড়া দেওয়া হত । ফলে সেখানে অনেকটা জায়গার পরিবর্তন হয়ছে স্থাপত্য়গত ভাবে । কিন্তু সেই স্টুডিয়ো ফের ফিরবে নতুন আঙ্গিকে । থাকছে ক্যাফেটেরিয়া, বিভিন্ন অংশে সাজানো থাকবে দেশ বিদেশে তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার ও সম্মাননা । থাকবে লাইব্রেরি । হবে লাইভ পারফরম্যান্স, ওয়ার্কশপ । আন্তর্জাতিক গ্যালারি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রূপ পাবে এই বাড়ি ।

ETV BHARAT
যামিনী রায় সরণী (নিজস্ব চিত্র)

মেয়র পারিষদের বক্তব্য

কলকাতা পুরনিগমের হেরিটেজ বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, "আমাদের কাছে আবেদন এসেছিল । যেহেতু বাড়িটি ঐতিহ্যশালী ভবন, তাই হেরিটেজ কমিটি খতিয়ে দেখছে সংস্কার কাজ করতে কোথায় কী পরিবর্তন হবে, কোনটা সংযোজন হবে । আমরা চাই এইটা হোক । আগামী কয়েক প্রজন্ম যামিনী রায়কে জানতে পারুক, এই গ্যালারিতে গিয়ে কাজ দেখতে পারুক ।"

ETV BHARAT
কলকাতা পাচ্ছে একক শিল্পীর আন্তর্জাতিক মানের আর্ট গ্যালারি (নিজস্ব চিত্র)

