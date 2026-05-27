মাটি ফেরত না-হলে জেল ! মাফিয়াদের ধরে অভিনব শাস্তি বিজেপি বিধায়কের

মাটি মাফিয়াদের ধরে দশ ট্রাক্টর মাটি ফেরত নিলেন জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক ৷ অভিযুক্তদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় দু'টি বিকল্প তুলে ধরেন তিনি ৷

মাটি মাফিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের
Published : May 27, 2026 at 12:31 PM IST

জামালপুর, 27 মে: অন্যান্যদিনের মতো চলছিল মাটি কাটার কাজ । প্রায় আট থেকে দশটি ট্রাক্টরে চাপিয়ে সেই মাটি পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি মাফিয়াদের অভিনব শাস্তি দিলেন জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার ।

তিনি নির্দেশ দিলেন, যিনি মাটি কেটে নিয়ে গিয়েছেন তিনি সমস্ত মাটি ফেরত দিয়ে বিশাল কাটা গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যাবেন ৷ আর তা না-হলে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাঁকে জেল খাটতে হবে । আর এরপরেই বিধায়কের নির্দেশ মেনে সেই মাটি মাফিয়া দশ ট্রাক্টর মাটি ফেরত দিয়ে যান ও মাটির গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যান ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের আবুজহাটি-1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা । অভিযোগ, মঙ্গলবার সেখানে চলছিল বে-আইনিভাবে পুকুর খনন করে ট্রাক্টরের মাধ্যমে মাটি পাচার করার কাজ । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোনওরকম দেরি না-করে নিজেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিধায়ক অরুণ হালদার । সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, অনুমতি ছাড়াই গভীর করে মাটি কেটে পুকুর খননের কাজ চলছে । পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অরুণ হালদার । তিনি সঙ্গে সঙ্গেই খননকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দেন ।

ট্রাক্টরে ভরে মাটি পাচারের অভিযোগ

শুধু নির্দেশ দিয়েই থেমে থাকেননি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে নিজে উপস্থিত থেকে খনন করা গর্ত পুনরায় মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজও করান । প্রায় 20 ফুট গভীর করে মাটি কাটা হয়েছে বলে জানা যায়, যা স্থানীয় পরিবেশ ও জমির গঠনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারত । বিধায়কের এই আচমকা পরিদর্শন ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে এলাকায় মাটি মাফিয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । তিনি অভিযুক্তদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় দু'টি বিকল্প তুলে ধরেন-অবিলম্বে মাটি ফেরত দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে, না-হলে আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে জেলে যেতে হবে ।

ঘটনাস্থলে জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক

যদিও প্রথমবার অপরাধ হওয়ায় আপাতত সতর্কবার্তা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কোনওরকম ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি বিধায়ক । এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিধায়কের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় এই ধরনের বেআইনি মাটি কাটার কাজ চললেও কেউ সরাসরি বাধা দেওয়ার সাহস পাননি । ফলে প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়িয়েছে ।

মাটি ফেরত নিলেন জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক

জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার বলেন, "জামালপুর এলাকায় বেআইনিভাবে মাটি কাটার খবর পেয়েই আমি এখানে আসি । আগের সরকারের আমলে এইভাবে মাটি লুট হয়েছে, মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি । কিন্তু এখন মানুষ সচেতন হয়েছে বলেই এই খবর আমাদের কাছে এসেছে । আমাদের সরকারের স্পষ্ট বার্তা-জিরো টলারেন্স । কোনওরকম অন্যায়, দুর্নীতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না ।"

বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি এই মাটি কেটেছেন, তাকেই তা ভরাট করতে হবে । প্রথমবার হওয়ায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু এরপর আর কোনও ছাড় নয় । আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এতদিন যাঁরা এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন আগের মতোই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে । কিন্তু এখন সেই সুযোগ আর নেই ।"

ওয়াকিবহালমহলের মতে, বিধায়কের এই সরাসরি হস্তক্ষেপে প্রশাসনিক সক্রিয়তা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই বেআইনি মাটি কারবারের বিরুদ্ধে এক কঠোর বার্তাও পৌঁছে গিয়েছে গোটা এলাকায় । স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে বেআইনি কাজ অনেকটাই রুখে দেবে এবং প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করবে ।

