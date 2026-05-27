মাটি ফেরত না-হলে জেল ! মাফিয়াদের ধরে অভিনব শাস্তি বিজেপি বিধায়কের

মাটি ফেরত না-হলে জেল ! মাফিয়াদের ধরে অভিনব শাস্তি বিজেপি বিধায়কের
মাটি মাফিয়াদের ধরে দশ ট্রাক্টর মাটি ফেরত নিলেন জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক ৷ অভিযুক্তদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় দু'টি বিকল্প তুলে ধরেন তিনি ৷
Published : May 27, 2026 at 12:31 PM IST
জামালপুর, 27 মে: অন্যান্যদিনের মতো চলছিল মাটি কাটার কাজ । প্রায় আট থেকে দশটি ট্রাক্টরে চাপিয়ে সেই মাটি পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি মাফিয়াদের অভিনব শাস্তি দিলেন জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার ।
তিনি নির্দেশ দিলেন, যিনি মাটি কেটে নিয়ে গিয়েছেন তিনি সমস্ত মাটি ফেরত দিয়ে বিশাল কাটা গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যাবেন ৷ আর তা না-হলে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তাঁকে জেল খাটতে হবে । আর এরপরেই বিধায়কের নির্দেশ মেনে সেই মাটি মাফিয়া দশ ট্রাক্টর মাটি ফেরত দিয়ে যান ও মাটির গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যান ।
পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের আবুজহাটি-1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা । অভিযোগ, মঙ্গলবার সেখানে চলছিল বে-আইনিভাবে পুকুর খনন করে ট্রাক্টরের মাধ্যমে মাটি পাচার করার কাজ । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোনওরকম দেরি না-করে নিজেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিধায়ক অরুণ হালদার । সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, অনুমতি ছাড়াই গভীর করে মাটি কেটে পুকুর খননের কাজ চলছে । পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অরুণ হালদার । তিনি সঙ্গে সঙ্গেই খননকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দেন ।
শুধু নির্দেশ দিয়েই থেমে থাকেননি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে নিজে উপস্থিত থেকে খনন করা গর্ত পুনরায় মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজও করান । প্রায় 20 ফুট গভীর করে মাটি কাটা হয়েছে বলে জানা যায়, যা স্থানীয় পরিবেশ ও জমির গঠনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারত । বিধায়কের এই আচমকা পরিদর্শন ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে এলাকায় মাটি মাফিয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । তিনি অভিযুক্তদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় দু'টি বিকল্প তুলে ধরেন-অবিলম্বে মাটি ফেরত দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে, না-হলে আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে জেলে যেতে হবে ।
যদিও প্রথমবার অপরাধ হওয়ায় আপাতত সতর্কবার্তা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কোনওরকম ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি বিধায়ক । এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিধায়কের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় এই ধরনের বেআইনি মাটি কাটার কাজ চললেও কেউ সরাসরি বাধা দেওয়ার সাহস পাননি । ফলে প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়িয়েছে ।
জামালপুরের বিজেপি বিধায়ক অরুণ হালদার বলেন, "জামালপুর এলাকায় বেআইনিভাবে মাটি কাটার খবর পেয়েই আমি এখানে আসি । আগের সরকারের আমলে এইভাবে মাটি লুট হয়েছে, মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি । কিন্তু এখন মানুষ সচেতন হয়েছে বলেই এই খবর আমাদের কাছে এসেছে । আমাদের সরকারের স্পষ্ট বার্তা-জিরো টলারেন্স । কোনওরকম অন্যায়, দুর্নীতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না ।"
তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি এই মাটি কেটেছেন, তাকেই তা ভরাট করতে হবে । প্রথমবার হওয়ায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু এরপর আর কোনও ছাড় নয় । আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এতদিন যাঁরা এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন আগের মতোই সব ম্যানেজ হয়ে যাবে । কিন্তু এখন সেই সুযোগ আর নেই ।"
ওয়াকিবহালমহলের মতে, বিধায়কের এই সরাসরি হস্তক্ষেপে প্রশাসনিক সক্রিয়তা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই বেআইনি মাটি কারবারের বিরুদ্ধে এক কঠোর বার্তাও পৌঁছে গিয়েছে গোটা এলাকায় । স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে বেআইনি কাজ অনেকটাই রুখে দেবে এবং প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করবে ।