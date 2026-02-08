জল্পেশ মেলায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক, নিয়ম ভাঙলেই মোটা জরিমানা

জল্পেশ মেলায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক, নিয়ম ভাঙলেই মোটা জরিমানা
আগামী 15 তারিখ থেকে শুরু হবে জল্পেশ মেলা। আর মেলায় প্লাস্টিক ব্যবহার করলে দিতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা।
Published : February 8, 2026 at 1:08 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 ফেব্রুয়ারি: জল্পেশ মেলায় প্লাস্টিকের ব্যবহার রুখতে বড় পদক্ষেপ ৷ মেলা চত্বরে প্লাস্টিক ব্যবহার করলেই দিতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নিয়ম ভাঙলে জরিমানা বাবদ দিতে হবে 500 টাকা।
উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৈব তীর্থ জল্পেশ। শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই সাজো সাজো রব মন্দির চত্বরে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই মন্দিরে ৷ হয় বিশেষ পুজোও ৷ শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বর এবং মন্দির সংলগ্ন জল্পেশ মাঠে বসে মেলা। সাধারণত এই মেলার পরিচালনা করে থাকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। প্রতি বছর শিব চতুর্দশীকে কেন্দ্র করে প্রায় লক্ষাধিক পূণ্যার্থী আসেন জল্পেশ মন্দিরে। এবছর পুণ্যার্থীর সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে মনে করছে জল্পেশ মন্দির কমিটি।
আগামী 15 তারিখ থেকে শুরু হবে জল্পেশ মেলা। ইতিমধ্যেই শিব চতুর্দশীকে কেন্দ্র করে সেজে উঠছে জল্পেশ মন্দির। মন্দিরের গায়ে পড়ছে নতুন রংয়ের প্রলেপ। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির চত্বরও। মেলায় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হবে বলেই জানাচ্ছে মন্দির কমিটি। তাছাড়া থাকবেন মন্দির কমিটির সদস্য়রাও ৷
জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, "আমরা এবারও শিব চতুর্দশীর মেলার আয়োজন করছি। মেলার জন্য শিবের মুর্তিও তৈরি করা হবে। মেলার মাঝে থাকবে শিবলিঙ্গ ৷ মেলার সৌন্দর্যায়নের জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ। এছাড়াও জল্পেশ মেলা যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেই কারণেই প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা আমরা দিচ্ছি। যাঁরা মেলায় প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন তাঁদের 500 টাকা জরিমানা করা হবে।" তাঁর কথায়, "যাতে মেলায় সকলেই প্লাস্টিক বর্জন করেন তাই জরিমানা নিয়ে আমরা কড়া বার্তা দিতে চাইছি।" জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আয়োজিত এই জল্পেশ মেলাকে কেন্দ্র করে 10 দিনে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে বলে আসা প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণা রায় বর্মন।
মন্দির কমিটি সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, "এবার শিবরাত্রিতে প্রচুর মানুষের ঢল নামবে। নিরাপত্তার কারণে সিসিটিভি দিয়ে মন্দির চত্বরকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পও থাকছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রতিবছর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন এখানে ৷" জলপাইগুড়ি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার জন্য বড় সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ৷ কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই কারণে মন্দির চত্বরে থাকবে পুলিশ ক্যাম্প।