ছাত্রদের পেটানোর খেসারত ! পালটা 'মাংস চোর' বলে প্রধান শিক্ষককে মেরে রক্তারক্তি কাণ্ড
শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ঘটনা ৷ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মিড ডে মিল মাংস খাওয়ানো নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত ৷
Published : September 8, 2026 at 5:52 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: মিড ডে মিলের খাবারকে কেন্দ্র করে উত্তাল হল ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল । দশম শ্রেণির ছাত্রদের পেটানোর অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ পালটা প্রধান শিক্ষককে মাটিতে ফেলে পেটালেন ছাত্ররা । এমনকী প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজা থেকে জানলার কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে । জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় ।
শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ৷ বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্কুলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মিড ডে মিল মাংস খাওয়ানো হচ্ছিল ৷ ছোট পড়ুয়ারা মিড ডে মিল খাচ্ছিল ৷ সেসময় মিড ডে মিল খাওয়ানোর ঘরের কাছে যায় দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা ৷ তারা ঘরের ভেতরে ঢোকেনি ৷ তা সত্ত্বেও কোথা থেকে খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুই ঘটনাস্থলে হাজির হন ৷ অভিযোগ, এরপরেই দশম শ্রেণির ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করতে থাকেন তিনি ৷ পালটা প্রতিরোধ করে ছাত্ররা ৷ তারাও মাংস চুরির অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে মারধর করে ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ৷ খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ৷ মারধরের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র্যাফ নামানো হয় । রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশকে বাধা দেয় । পুলিশের গাড়ির সামনে ছাত্ররা শুয়ে ও বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে । দীর্ঘক্ষণ ধরে পুলিশ ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করে ৷ অবশেষে পুলিশ সফল হয় ৷ আহত ছাত্র ও প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ।
স্কুল সূত্রে খবর, প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইের বিরুদ্ধে এর আগেও ডায়েরি বিক্রি, মিড ডে মিল-সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই নিয়ে ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষক থেকে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল ৷ এদিনের ঘটনায় কার্যত তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আহত স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র বলে, "এমনিতে আমাদের মিড ডে মিল দেওয়া হয় না । কিন্তু আমাদের আজ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মিড ডে মিল রুমে খাওয়ানো হবে বলা হয়েছিল । আমরা তাই সেখানে গিয়েছিলাম । আমরা রুমের ভেতরেও ঢুকিনি ৷ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ৷ হঠাৎই প্রধান শিক্ষক সেখানে এসে আমাদের মারধর শুরু করেন । আমাদের সবাইকে খুব মারধর করেন ৷"
জেলা স্কুলের শিক্ষক বাপ্পা চক্রবর্তীর কথায়, "এরকম ঘটনা আমাদের মতো ঐতিহ্যশালী স্কুলে ঘটতে পারে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আজকে স্কুলের কলঙ্কিত দিন । এমন ঘটনা আগে কোনওদিন ঘটেনি । প্রধান শিক্ষককে কেন ছাত্ররা মারল সেটা জানা নেই । আমি বাইরে ছিলাম না । ছাত্রদের এত ক্ষোভ কেন এই বিষয়ে মন্তব্য করব না । শুধু বলব, ছাত্রদের ভেতর থেকে অনেক শব্দ বেরিয়ে এসেছে । 150 বছরের স্কুলে এমন হবে ভাবা যায় না । আমরা শিক্ষকরা এই স্কুলকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম । এই প্রধান শিক্ষকের আমলে এখন সেই দিন আর নেই ।"
অভিভাবক প্রতিমা বসাক বলেন, "এই প্রধান শিক্ষকের জন্য স্কুলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে । ছাত্রদের ভালো ভাবে বলতে পারতেন উনি, কেন এইভাবে ছাত্রদের মারলেন । এই প্রধান শিক্ষককে আমরা আর স্কুলে চাই না ।" এদিন কেন এমন ঘটনা ঘটল প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।