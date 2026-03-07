জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল', অনলাইনে খাজনা দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল', অনলাইনে খাজনা দিতে পারবেন ব্যবসায়ীরা
পোর্টালেই থাকবে ব্যবসায়ীদের যাবতীয় তথ্য ৷ দেওয়া হবে বিশেষ আইডি ৷ ফলে খাজনা জমা করার সময় জানা যাবে বকেয়া খাজনার পরিমাণ ৷
Published : March 7, 2026 at 3:16 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 মার্চ: এবার থেকে হাটের খাজনা দেওয়া যাবে অনলাইনে ৷ রাজ্যে এই প্রথম হাটের খাজনা মেটাতে 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল' চালু করল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ৷ ফলে এবার থেকে জেলা পরিষদে এসে আর খাজনা জমা করতে হবে না ব্যবসায়ীদের ৷ জেলা পরিষদের জমিতে দোকান দেওয়া ব্যবসায়ীরা অনলাইনে খাজনা জমা করতে পারবেন ৷ শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দফতরে এই 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল'-এর উদ্বোধন করেন সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ৷
জেলা পঞ্চায়েত দফতর থেকে জানানো হয়েছে, এবার থেকে জেলা পরিষদের জমিতে থাকা হাট ও বাজারের ব্যবসায়ীদের তথ্য ডেটা ব্যাংকের জন্য অনলাইন নথিভুক্ত করা হচ্ছে ৷ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দাবি, রাজ্যের মধ্যে তারাই প্রথম এই ব্যবস্থা চালু করেছে ৷ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর একটি ইউনিক আইডি থাকবে ৷ সেই আইডি দিয়েই তাঁরা খাজনা জমা করতে পারবেন 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল'-এর মাধ্যমে ৷
কত টাকা খাজনা জমা করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, সেই সবই থাকবে পোর্টালে ৷ জেলা পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, যে ব্যবসায়ীর নামে দোকানের লাইসেন্স আছে, তাঁকে কত টাকা খাজনা দিতে হবে, কবে দিতে হবে, সমস্ত কিছুই পোর্টালে থাকবে ৷ এমনকি কোনও দোকান লিজ নেওয়া থাকলে, কার নামে ছিল, শেষ কবে লিজের টাকা জমা করেছে, সব জানা যাবে 'হাট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল' থেকে ৷
এক কথায় জলপাইগুড়ি গ্রামীণ এলাকার ব্যবসায়ীদের থেকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করা হল ৷ জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহযোগিতায় এই পোর্টাল চালু করেছে ৷ জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক রৌনক আগরওয়াল বলেন, "আমরা এবার থেকে খাজনা অনলাইনে কালেকশন করব ৷"
জলপাইগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় এই মুহূর্তে 31টি হাট রয়েছে ৷ কর্মীর সংখ্যা কম থাকায়, সেই হাটগুলি থেকে খাজনা আদায় করা ছিল সমস্যা ৷ এমনকি বহু ক্ষেত্রে খাজনা আদায় কম হতো বলে অভিযোগ ৷ তাছাড়া প্রতিটি হাটে ক্যাম্প করে খাজনা আদায় করা সময় সাপেক্ষ ৷ ফলে এই সবকিছু থেকে নিস্তার পেতেই অনলাইনে খাজনা আদায়ের চিন্তাভাবনা বলে জানালেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ৷
তিনি বলেন "একটি পোর্টালের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমস্ত কাজ করতে পারবেন ৷ লাইসেন্স নবীকরণ থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ করা যাবে ৷ পাশাপাশি, আমাদের একটা ডেটা বেসও তৈরি থাকবে ৷ কোনও ব্যবসায়ীর তথ্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ৷"
জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, "জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়ি থেকে শুরু করে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি বিভিন্ন জায়গার হাটের ব্যবসায়ী বা জেলা পরিষদের স্টলের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর্মীর অভাবে খাজনা তুলতে সমস্যা হচ্ছিল ৷ দূরদূরান্ত থেকে জেলা পরিষদে এসে খাজনা দেওয়াটাও সমস্যার বিষয় ছিল ৷ এবার আর কোনও সমস্যা থাকল না ৷ তাই আমরা এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করলাম ৷ অন্যদিকে ময়নাগুড়ি পুরনো মাছ বাজারে চার বছর আগে 13টি স্টলের অকশন করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই প্রক্রিয়া ভেস্তে যায় ৷ আমরা আবার অকশন করে 13টি স্টল দিচ্ছি ৷ ফলে জেলা পরিষদের 2.5 কোটি টাকা আয় হবে ৷"