জলপাইগুড়ি যেন 'সুইমিং পুল' ! এক রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন একাধিক ওয়ার্ড

জলপাইগুড়ি যেন 'সুইমিং পুল' ! এক রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন একাধিক ওয়ার্ড
নিকাশি বিপর্যয়ে পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ! তিস্তায় হলুদ সতর্কতা
Published : August 1, 2026 at 12:37 PM IST
জলপাইগুড়ি, 1 অগস্ট: রাতভর ভারী বৃষ্টিতেই কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ল জলপাইগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা । শহরের একাধিক ওয়ার্ডে হাঁটু থেকে কোমর সমান জল জমে যাওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন বাসিন্দারা । বহু রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে, কোথাও কোথাও বাড়ির ভিতরেও জল ঢোকার অভিযোগ উঠেছে । পরিস্থিতির জন্য সরাসরি তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন স্থানীয়রা । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নর্দমা ও নিকাশি নালার সংস্কার না হওয়ায় এক রাতের বৃষ্টিতেই শহর কার্যত জলাশয়ে পরিণত হয়েছে ।
শনিবার ভোর থেকে শুরু হওয়া টানা বর্ষণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন পুরাতন পুলিশ লাইন, কদমতলা, তিন নম্বর ঘুমটি, স্টেশন রোড এবং পাণ্ডাপাড়ার একাংশের বাসিন্দারা । বহু এলাকায় রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কার্যত থমকে গিয়েছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, যে সব এলাকায় অতীতে কখনও জল দাঁড়াত না, সেখানেও এবার জল জমেছে। ফলে পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
শহরের বাসিন্দা প্রবীর কুমার সরকার বলেন, "নিকাশি নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না । আগে যেখানে জল দাঁড়াত না, এখন সেখানেও হাঁটুসমান জল । এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি শহরের এই দশা হয়, তাহলে বর্ষার বাকি সময় কী হবে ?" একই সুর তপন সিনহার গলাতেও । তাঁর অভিযোগ, "পুরসভা সময়মতো নিকাশি নালা পরিষ্কার বা সংস্কারের কাজ করলে এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না ।"
এ দিকে আবহাওয়া দফতর আগেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল । সেই পূর্বাভাস মিলিয়ে শুক্রবার রাত থেকেই জলপাইগুড়িতে শুরু হয় ভারী বর্ষণ । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস । ফলে আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
শুধু শহরই নয়, জেলার নদী পরিস্থিতিও প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে । জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর মেখলিগঞ্জের অসংরক্ষিত এলাকায় সেচ দফতর হলুদ সতর্কতা জারি করেছে । নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং টানা বৃষ্টির জেরে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলেও জানা গিয়েছে ।
জলপাইগুড়ি পুরসভার পরিষেবা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই অসন্তোষ বাড়ছিল । নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তার বেহাল দশা-সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপি পুরসভা অভিযানও করেছে । এরই মধ্যে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের দলের একাংশ কাউন্সিলরের আনা অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতাও তৈরি হয়েছে । সেই আবহে এক রাতের বৃষ্টিতে শহরের এই দুর্দশা পুর প্রশাসনের উপর নতুন করে চাপ বাড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
শনিবার সকালে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, রাস্তায় জল জমে থাকায় বহু মানুষকে হাঁটু জলে নেমে যাতায়াত করতে হচ্ছে । কোথাও কোথাও নর্দমার জল রাস্তায় উপচে পড়েছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রতি বর্ষাতেই একই ছবি দেখা যায়, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না । ফলে বর্ষা যত এগোবে, দুর্ভোগ বাড়বে বলেই আশঙ্কা শহরবাসীর ।