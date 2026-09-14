আর বরদাস্ত নয় বৃহন্নলাদের তাণ্ডব ! সরব জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীরা

আর বরদাস্ত নয় বৃহন্নলাদের তাণ্ডব ! সরব জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীরা
Jalpaiguri Traders on Brihannalas Rampage: অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে বৃহন্নলাদের একাংশের বিরুদ্ধে ৷ তারপরই তাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ব্যবসায়ীরা ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 14, 2026 at 7:11 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীরাও ৷ তাঁদের অভিযোগ, বাজারে এসে নিজের খেয়াল খুশি মতো মাছ-মাংস থেকে সবজি তুলে নিয়ে যেত বৃহন্নলারা ৷ প্রতিবাদ করলে দুর্ব্য়বহারের মুখে পড়তে হতো ৷ কিন্তু এখন থেকে ওই তাণ্ডব আর বরদাস্ত করা হবে না বলে ব্য়বসায়ীরা জানিয়েছেন ৷
জলপাইগুড়ি শহরের 2 নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর রায়কতপাড়ায় আস্তানা বৃহন্নলাদের । জলপাইগুড়িতে একসঙ্গে 40-50 জন বৃহন্নলা থাকেন । বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায় ছাড়াও নিজেদের ইচ্ছা মতো কাঁচা সবজি, মাছ, মাংস নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ৷
জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজার কমিটির সম্পাদক যোগীন্দর দাস জানান, প্রায়দিনই জলপাইগুড়ির বৃহন্নলারা বাজারে এসে খুব তাণ্ডব চালায় । বিশেষ করে রবিবার দিন বৃহন্নলারা বাজারে ঢুকে নিজেদের ইচ্ছামতো সামগ্রী তুলে নিয়ে যায় । তিনি বলেন, ‘‘রবিবার দিন আমাদের বাজারের দিন । সেই দিন বাজারে খুব ভিড় হয় ৷ কিন্তু ব্যবসার যাতে ক্ষতি না হয়, সেই কারণেই মুখ বুঝে সহ্য করত সবাই ।’’
জলপাইগুড়ি দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শরৎ মণ্ডলের একই অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, ‘‘প্রায়দিনই আমাদের বৃহন্নলাদের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় । বাজারে এসেই তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো দোকান থেকে শাক-সবজি ও অন্য খাদ্য সামগ্রী তুলে নেয় । কোনও ব্যবসায়ী দিতে না চাইলে তাঁদের সঙ্গে অভদ্রভাবে ব্যবহার করে । বাজারের সময় কোনও ব্যবসায়ীই চান না ঝামেলায় জড়িয়ে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি হোক ৷ তাই তাঁরা সহ্য করতেন ।’’
আগামিদিনে বৃহন্নলাদের এই অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন যোগীন্দর, শরৎ-সহ অন্য ব্যবসায়ীরা ৷ ভবিষ্যতে কোনও বৃহন্নলা বা বৃহন্নলাদের দল বাজারে তোলা তুলতে এলে বা ব্যবসায়ীদের দ্রব্যসামগ্রী জোর করে নেওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিরোধ করা হবে বলে ব্যবসায়ীরা সাফ জানিয়েছেন ।
যোগীন্দর দাস বলেন, ‘‘গত সপ্তাহে বৃহন্নলাদের বাড়িতে পুলিশ ও বিএসএফের অভিযানের পর তাদের আসল রূপ সামনে এসেছে । যারা দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছে, তাদের আর গুরুত্ব দেওয়া হবে না ৷ এবার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আমাদের বাজার কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর এই বৃহন্নলাদের তাণ্ডব বরদাস্ত করা হবে না ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা বৈঠক করে ঠিক করেছি বৃহন্নলাদের বাজার থেকে কোনোরকম সবজি, মাছ, মাংস-সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলতে দেওয়া হবে না । ব্যবসায়ীদের থেকে যে টাকা তুলত, সেটাও দেওয়া হবে না । যদি বাড়াবাড়ি করে, তাহলে আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করব ।’’ শরৎ মণ্ডল বলেন, ‘‘আর বৃহন্নলাদের এই অত্যাচার সহ্য করা হবে না । ভদ্রভাবে বাজারে এসে বাজার করলে স্বাগত ৷ কিন্তু অভদ্রতা করলে আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হব ।’’
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বৃহন্নলাদের বাড়িতে ভোর রাত থেকে অভিযান চালায় পুলিশ ও বিএসএফ । সকাল থেকে 10 ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । বৃহন্নলাদের ‘গুরুমা’ বলে পরিচিত পিপাসা হিজড়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দু’টি আগ্নেয়াস্ত্র, দু’টি খালি ম্যাগজিন, তিনরাউন্ড তাজা কার্তুজ । পাশাপাশি উদ্ধার হয় বাংলাদেশের জন্ম সার্টিফিকেট, বাংলাদেশের সিম কার্ড । পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় বৃহন্নলাদের ‘গুরুমা’ পিপাসা হিজড়াকে ।
তদন্তকারীদের সন্দেহ, এরা দেশবিরোধী কোনও বড় ব়্যাকেটের সঙ্গে জড়িত ৷ আর এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কড়া অবস্থান নিলেন জলপাইগুড়ির ব্য়বসায়ীরা ৷
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