হুইল চেয়ারে অসুস্থ মা, ডালি সাজিয়ে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু তৃণমূল প্রার্থীর

হুইল চেয়ারে অসুস্থ মা, ডালি সাজিয়ে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু তৃণমূল প্রার্থীর
জলপাইগুড়ি সদরের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের কথায়, মা তাঁকে জন্ম দিয়েছেন ৷ তিনি তাঁর কাছে স্বয়ং ভগবান ৷
Published : March 21, 2026 at 2:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 মার্চ: অসুস্থ মা হুইল চেয়ারে বসে রয়েছেন ৷ সামনে পুজোর থালা প্রদীপ, ধূপকাঠি, মিষ্টি ও ফল । মাটিতে আসন পেতে সেখানে বসেই মাকে পুজো দিলেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস ৷ মাকে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন তিনি ।
কৃষ্ণ দাস শুক্রবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বারোপাটিয়ায় নিজের বাড়িতে মাকে পুজো দেন । মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে তাঁর আর্শীবাদ প্রার্থনা করেন তিনি, যাতে ছাব্বিশের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে মানুষের উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেন ৷ এদিন পরিবারের পাশাপাশি কৃষ্ণের অনুগামীরা তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন এই পুজোতে ।
এদিন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণ দাস বলেন, "আমার কাছে মা-ই ভগবাগ । মা জন্ম না দিলে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না ৷ জীবনের প্রথম শিক্ষকও আমার মা । মা আমাকে ন্যয় ও সঠিক রাস্তায় চলার কথা শিখিয়েছে ৷ তাই আজ আমি তাঁকে পুজো করলাম । তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই ভোটযুদ্ধের প্রচার থেকে শুরু করে যাত্রা শুরু করলাম । মায়ের শিক্ষা গ্রহণ করেই আমি মানুষের কাজ করি । সবই শিক্ষা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি । আমার কাছে স্বয়ং ভগবান আমার মা । তাকে পুজো করে আমি যাতে বিজয়ী হতে পারি সেই প্রার্থনা করেছি । আমি নিশ্চিত বিধানসভা নির্বাচনে আমি জয়যুক্ত হব ।"
জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস । 2014 সালে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ছিলেন তিনি । এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধানসভা বা লোকসভার কোনও নির্বাচনে লড়াই করেননি । জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া নতুন বস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন কৃষ্ণ দাস । জলপাইগুড়ি জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা হিসেবেই পরিচিত তিনি ।
সেই কৃষ্ণ দাসকেই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে । তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপির আইনজীবী অনন্তদেব অধিকারী ও বামফ্রন্টের দেবরাজ বর্মন । দুই বিরোধী দলের প্রার্থীরা ভোট পেতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রচারে । এদিকে এই আসন ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ৷ জলপাইগুড়ি সদরের বিদায়ী বিধায়ক হলেন প্রদীপ কুমার বর্মা ৷ তিনি এবার টিকিট পাননি ৷